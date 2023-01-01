Команда для определения размера всех баз Postgres#SQL для аналитиков #Основы SQL #PostgreSQL
Быстрый ответ
Если вам требуется узнать размер вашей базы данных PostgreSQL в кратчайшие сроки, примените следующую команду:
SELECT pg_size_pretty(pg_database_size('dbname')) AS size;
Замените
dbname на название базы данных, размер которой вы хотите узнать.
Адепты работы через командную строку psql могут воспользоваться удобной мета-командой:
\l+ dbname
Эта команда представит размер указанной базы данных. Если имя базы данных не подается на вход, команда выведет перечень всех баз и их размеры.
Набор инструментов для работы с размерами баз данных
Формирование запроса на размер баз данных
Для оценки габаритов всех ваших баз данных выполните следующий SQL-запрос:
SELECT
datname AS "Название базы данных",
pg_size_pretty(pg_database_size(datname)) AS "Размер"
FROM
pg_database
ORDER BY
pg_database_size(datname) DESC;
Запрос представит размеры баз даных в удобном для восприятия формате и отсортирует их в порядке убывания размера. Это поможет быстро вычленить наиболее обширные базы данных.
Команды psql для быстрого анализа
С помощью следующей команды psql можно легко получить перечень всех баз данных, включая информацию о их размерах:
\l+
Данная команда отобразит список всех пользователей с их базами данных, уточнив размер каждой из них и другие атрибуты.
Детальный анализ размеров таблиц
Проведение глубокого анализа с помощью psql
Для тщательного анализа структуры и объема данных в таблицах примените команду:
\dt+ *
Она даст вам полные данные о размере каждой таблицы в текущей схеме.
Специфический SQL-запрос для оценки размеров таблиц
Следующий запрос позволит получить детализированный перечень таблиц, их размеров, за исключением системных:
SELECT
relname AS "Таблица",
pg_size_pretty(pg_relation_size(C.oid)) AS "Размер"
FROM
pg_class C
LEFT JOIN
pg_namespace N ON (N.oid = C.relnamespace)
WHERE
nspname NOT IN ('pg_catalog', 'information_schema')
AND C.relkind <> 'i'
AND nspname !~ '^pg_toast'
ORDER BY
pg_relation_size(C.oid) DESC;
Запрос иключает из рассмотрения временные и служебные таблицы, позволяя сфокусироваться на размерах пользовательских таблиц.
Специализированные процедуры для опытных пользователей
Получение данных о размере в исходном формате
Функция
pg_size_pretty облегчает восприятие информации, однако для систем мониторинга иногда необходим размер в байтах:
SELECT
datname AS "Название базы данных",
pg_database_size(datname) AS "Размер в байтах"
FROM
pg_database
ORDER BY
"Размер в байтах" DESC;
Данный запрос позволит получить исходные сведения о размере данных без преобразований.
Сопоставление размеров с другой статистикой
Слияние данных о размерах баз с информацией о количестве записей, активных подключениях и другой соответствующей статистикой даст вам всеобъемлющее представление о состоянии системы.
Визуализация
Размеры баз данных PostgreSQL можно представить как уникальный городской пейзаж:
Пейзаж данных (🏙️):
🏢🏢🏢 🏭🏢🏥🏬🏨🏠
Для иллюстрации величины этого пейзажа используются запросы типа следующего:
SELECT pg_size_pretty(pg_database_size('dbname')) AS "Размер пейзажа";
Результат даст вам ощущение впечатляющего размаха данных:
🚁 Вид: "Горизонт 'dbname' поражает... целых xxGB чистых данных!"
Продвинутые наработки для опытных пользователей
Мониторинг динамики роста данных
Регулярное отслеживание изменения размеров баз данных позволит вам улавливать тенденции и прогнозировать будущее развитие системы.
Управление фрагментированным пространством
С помощью команд VACUUM и переиндексации возможно эффективно сократить фрагментацию и восстановить потерянное пространство.
План техобслуживания для достижения оптимальной эффективности
Периодическое выполнение задач по поддержке баз данных, включая VACUUM и анализ таблиц, поможет поддерживать производительность системы на высоком уровне.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик