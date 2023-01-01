Команда для определения размера всех баз Postgres

#SQL для аналитиков  #Основы SQL  #PostgreSQL  
Быстрый ответ

Если вам требуется узнать размер вашей базы данных PostgreSQL в кратчайшие сроки, примените следующую команду:

SQL

SELECT pg_size_pretty(pg_database_size('dbname')) AS size;

Замените dbname на название базы данных, размер которой вы хотите узнать.

Адепты работы через командную строку psql могут воспользоваться удобной мета-командой:

plaintext

\l+ dbname

Эта команда представит размер указанной базы данных. Если имя базы данных не подается на вход, команда выведет перечень всех баз и их размеры.

Набор инструментов для работы с размерами баз данных

Формирование запроса на размер баз данных

Для оценки габаритов всех ваших баз данных выполните следующий SQL-запрос:

SQL

SELECT 
  datname AS "Название базы данных", 
  pg_size_pretty(pg_database_size(datname)) AS "Размер"
FROM 
  pg_database
ORDER BY 
  pg_database_size(datname) DESC;

Запрос представит размеры баз даных в удобном для восприятия формате и отсортирует их в порядке убывания размера. Это поможет быстро вычленить наиболее обширные базы данных.

Команды psql для быстрого анализа

С помощью следующей команды psql можно легко получить перечень всех баз данных, включая информацию о их размерах:

plaintext

\l+

Данная команда отобразит список всех пользователей с их базами данных, уточнив размер каждой из них и другие атрибуты.

Детальный анализ размеров таблиц

Проведение глубокого анализа с помощью psql

Для тщательного анализа структуры и объема данных в таблицах примените команду:

SQL

\dt+ *

Она даст вам полные данные о размере каждой таблицы в текущей схеме.

Специфический SQL-запрос для оценки размеров таблиц

Следующий запрос позволит получить детализированный перечень таблиц, их размеров, за исключением системных:

SQL

SELECT 
  relname AS "Таблица",
  pg_size_pretty(pg_relation_size(C.oid)) AS "Размер"
FROM 
  pg_class C
LEFT JOIN 
  pg_namespace N ON (N.oid = C.relnamespace)
WHERE 
  nspname NOT IN ('pg_catalog', 'information_schema') 
  AND C.relkind <> 'i'
  AND nspname !~ '^pg_toast'
ORDER BY 
  pg_relation_size(C.oid) DESC;

Запрос иключает из рассмотрения временные и служебные таблицы, позволяя сфокусироваться на размерах пользовательских таблиц.

Специализированные процедуры для опытных пользователей

Получение данных о размере в исходном формате

Функция pg_size_pretty облегчает восприятие информации, однако для систем мониторинга иногда необходим размер в байтах:

SQL

SELECT 
  datname AS "Название базы данных", 
  pg_database_size(datname) AS "Размер в байтах"
FROM 
  pg_database
ORDER BY 
  "Размер в байтах" DESC;

Данный запрос позволит получить исходные сведения о размере данных без преобразований.

Сопоставление размеров с другой статистикой

Слияние данных о размерах баз с информацией о количестве записей, активных подключениях и другой соответствующей статистикой даст вам всеобъемлющее представление о состоянии системы.

Визуализация

Размеры баз данных PostgreSQL можно представить как уникальный городской пейзаж:

Markdown

Пейзаж данных (🏙️):  
  🏢🏢🏢 🏭🏢🏥🏬🏨🏠

Для иллюстрации величины этого пейзажа используются запросы типа следующего:

SQL

SELECT pg_size_pretty(pg_database_size('dbname')) AS "Размер пейзажа";

Результат даст вам ощущение впечатляющего размаха данных:

Markdown

🚁 Вид: "Горизонт 'dbname' поражает... целых xxGB чистых данных!"

Продвинутые наработки для опытных пользователей

Мониторинг динамики роста данных

Регулярное отслеживание изменения размеров баз данных позволит вам улавливать тенденции и прогнозировать будущее развитие системы.

Управление фрагментированным пространством

С помощью команд VACUUM и переиндексации возможно эффективно сократить фрагментацию и восстановить потерянное пространство.

План техобслуживания для достижения оптимальной эффективности

Периодическое выполнение задач по поддержке баз данных, включая VACUUM и анализ таблиц, поможет поддерживать производительность системы на высоком уровне.

Виктор Ермаков

SQL-разработчик

