"Хранение списка в столбце базы данных: Объект и таблица"

Быстрый ответ

Для эффективного управления данными рекомендуется применять принципы нормализации. Создавайте отдельные таблицы для элементов списка и настраивайте связи типа один-ко-многим. Посмотрим на пример со списком телефонов пользователя:

SQL Скопировать код CREATE TABLE users ( user_id INT PRIMARY KEY, username VARCHAR(255) NOT NULL ); CREATE TABLE phone_numbers ( phone_id INT PRIMARY KEY, user_id INT, number VARCHAR(255), FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(user_id) ); INSERT INTO users (user_id, username) VALUES (1, 'IvanIvanov'); INSERT INTO phone_numbers (phone_id, user_id, number) VALUES (1, 1, '123-4567'), (2, 1, '234-5678');

Такой подход помогает избежать избыточности данных и поддерживать их целостность, что невозможно при использовании списка значений, разделенных запятой, в одной колонке.

Анализ связей данных

Для соблюдения принципов нормализации данных и оптимизации работы с отношениями типа один-ко-многим или многие-ко-многим, необходимо корректно структурировать данные. Рассмотрим объект FOO и список Fruit , связанный с ним.

Вот пример:

SQL Скопировать код CREATE TABLE FOO ( foo_id INT PRIMARY KEY ); CREATE TABLE Fruits ( fruit_id INT PRIMARY KEY, name VARCHAR(255) NOT NULL ); CREATE TABLE FOO_Fruits ( foo_id INT, fruit_id INT, PRIMARY KEY (foo_id, fruit_id), FOREIGN KEY (foo_id) REFERENCES FOO(foo_id), FOREIGN KEY (fruit_id) REFERENCES Fruits(fruit_id) );

Для каждого FOO из таблицы FOO_Fruits создаются записи, которые связывают его с соответствующими Fruits . Это обеспечивает удобство работы с данными, масштабируемость и поддерживает целостность на уровне ссылок между таблицами. Сериализация списка в одну колонку — это путь, который лучше избегать в пользу эффективности и гибкости.

Визуализация

Как можно представить хранение списка в колонке:

Markdown Скопировать код Таблица базы данных: 📚📚📚📚📚 Каждая книга (📘): это колонка Каждая страница в книге (📘): это элемент списка

Естественной целью книги является хранение множества страниц. Так почему бы колонке не хранить множество значений?

Markdown Скопировать код 📘 = Колонка 📄 = Элемент списка 📘: [📄1, 📄2, 📄3, ...]

Каждый элемент списка представлен отдельной "страницей" — колонкой.

Формирование схемы

Создание адаптивной структуры базы данных — это важный аспект. Схема должна правильно отображать объект FOO со всеми его атрибутами и изменяемым количеством элементов списка Fruit . Используя связующие таблицы, длина списка Fruit не становится проблемой.

Фруктовый ассорти никого не оставит равнодушным! Подумайте о необходимости индивидуального доступа к каждому фрукту или об обеспечении их непрерывного расположения. Сериализованный список можно сравнить с чисткой лука: чем больше слоев, тем сложнее и дольше процесс.

Сериализацию стоит использовать только при необходимости. Каждая система предлагает специальные инструменты для работы с сериализованными данными: их важно использовать разумно.

Продвинутые подходы

Давайте заглянем поглубже:

Целостность данных: не стоит игнорировать ограничения ключей, поддерживающих целостность данных.

Производительность: важно избегать подхода "все данные в одной колонке" для улучшения производительности.

Гибкость: готовность к изменениям в структуре данных не менее важна, чем к изменениям погоды.

Избыточность данных: нормализация поможет сделать данные стройными и сократит использование дискового пространства.

Полезные материалы