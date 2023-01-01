"Хранение списка в столбце базы данных: Объект и таблица"
Быстрый ответ
Для эффективного управления данными рекомендуется применять принципы нормализации. Создавайте отдельные таблицы для элементов списка и настраивайте связи типа один-ко-многим. Посмотрим на пример со списком телефонов пользователя:
CREATE TABLE users (
user_id INT PRIMARY KEY,
username VARCHAR(255) NOT NULL
);
CREATE TABLE phone_numbers (
phone_id INT PRIMARY KEY,
user_id INT,
number VARCHAR(255),
FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(user_id)
);
INSERT INTO users (user_id, username) VALUES (1, 'IvanIvanov');
INSERT INTO phone_numbers (phone_id, user_id, number) VALUES
(1, 1, '123-4567'), (2, 1, '234-5678');
Такой подход помогает избежать избыточности данных и поддерживать их целостность, что невозможно при использовании списка значений, разделенных запятой, в одной колонке.
Анализ связей данных
Для соблюдения принципов нормализации данных и оптимизации работы с отношениями типа один-ко-многим или многие-ко-многим, необходимо корректно структурировать данные. Рассмотрим объект
FOO и список
Fruit, связанный с ним.
Вот пример:
CREATE TABLE FOO (
foo_id INT PRIMARY KEY
);
CREATE TABLE Fruits (
fruit_id INT PRIMARY KEY,
name VARCHAR(255) NOT NULL
);
CREATE TABLE FOO_Fruits (
foo_id INT,
fruit_id INT,
PRIMARY KEY (foo_id, fruit_id),
FOREIGN KEY (foo_id) REFERENCES FOO(foo_id),
FOREIGN KEY (fruit_id) REFERENCES Fruits(fruit_id)
);
Для каждого
FOO из таблицы
FOO_Fruits создаются записи, которые связывают его с соответствующими
Fruits. Это обеспечивает удобство работы с данными, масштабируемость и поддерживает целостность на уровне ссылок между таблицами. Сериализация списка в одну колонку — это путь, который лучше избегать в пользу эффективности и гибкости.
Визуализация
Как можно представить хранение списка в колонке:
Таблица базы данных: 📚📚📚📚📚
Каждая книга (📘): это колонка
Каждая страница в книге (📘): это элемент списка
Естественной целью книги является хранение множества страниц. Так почему бы колонке не хранить множество значений?
📘 = Колонка
📄 = Элемент списка
📘: [📄1, 📄2, 📄3, ...]
Каждый элемент списка представлен отдельной "страницей" — колонкой.
Формирование схемы
Создание адаптивной структуры базы данных — это важный аспект. Схема должна правильно отображать объект
FOO со всеми его атрибутами и изменяемым количеством элементов списка
Fruit. Используя связующие таблицы, длина списка
Fruit не становится проблемой.
Фруктовый ассорти никого не оставит равнодушным! Подумайте о необходимости индивидуального доступа к каждому фрукту или об обеспечении их непрерывного расположения. Сериализованный список можно сравнить с чисткой лука: чем больше слоев, тем сложнее и дольше процесс.
Сериализацию стоит использовать только при необходимости. Каждая система предлагает специальные инструменты для работы с сериализованными данными: их важно использовать разумно.
Продвинутые подходы
Давайте заглянем поглубже:
- Целостность данных: не стоит игнорировать ограничения ключей, поддерживающих целостность данных.
- Производительность: важно избегать подхода "все данные в одной колонке" для улучшения производительности.
- Гибкость: готовность к изменениям в структуре данных не менее важна, чем к изменениям погоды.
- Избыточность данных: нормализация поможет сделать данные стройными и сократит использование дискового пространства.