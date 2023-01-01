Капитализация первой буквы строки SQL: оптимальное решение

Быстрый ответ

Сделаем первую букву каждого слова прописной при помощи функций STRING_AGG и STRING_SPLIT .

SQL Скопировать код WITH SplitWords AS ( SELECT UPPER(SUBSTRING(value, 1, 1)) + LOWER(SUBSTRING(value, 2, LEN(value))) AS CapitalizedWord FROM STRING_SPLIT('ваша исходная строка', ' ') ) SELECT STRING_AGG(CapitalizedWord, ' ') FROM SplitWords;

Этот запрос разделяет строку на слова, делает первую букву каждого слова прописной, а затем соединяет слова обратно в строку. Однако, существуют и более сложные сценарии, которые мы также рассмотрим, учитывая особенности работы с большими наборами данных и версионные ограничения SQL Server .

Решаем специальные требования и учитываем особенности

Объем данных: Обработка больших наборов

При работе с большими наборами данных важно использовать массовые операции для повышения производительности. Применяем рекурсивные Общие Табличные Выражения (CTE), избегая снижения производительности из-за использования циклов и курсоров.

SQL Скопировать код WITH SplitWords (word, rest_of_string) AS ( SELECT CAST(SUBSTRING(your_string, 1, CHARINDEX(' ', your_string + ' ') – 1) AS VARCHAR(MAX)), STUFF(your_string, 1, CHARINDEX(' ', your_string + ' '), '') FROM (SELECT 'ваша исходная строка' AS your_string) AS string_to_split UNION ALL SELECT CAST(SUBSTRING(rest_of_string, 1, CHARINDEX(' ', rest_of_string + ' ') – 1) AS VARCHAR(MAX)), STUFF(rest_of_string, 1, CHARINDEX(' ', rest_of_string + ' '), '') FROM SplitWords WHERE rest_of_string <> '' ), CapitalizedWords AS ( SELECT UPPER(SUBSTRING(word, 1, 1)) + LOWER(SUBSTRING(word, 2, LEN(word))) AS CapitalizedWord FROM SplitWords ) SELECT STRING_AGG(CapitalizedWord, ' ') FROM CapitalizedWords;

Версионные особенности: Обработка версионных ограничений

В зависимости от версии, SQL Server предоставляет различные функции. Например, STRING_SPLIT доступна только начиная с версии 2016. В предыдущих версиях можно использовать другие методы, вроде пользовательских функций или сочетаний CHARINDEX и SUBSTRING .

Специфический случаи: Специальные символы

Если в ваших строках присутствуют специальные символы, решение должно быть в состоянии корректно преобразовывать в прописные буквы, следующие за любыми символами, отличными от букв и цифр.

SQL Скопировать код WITH SplitWords AS ( SELECT value, CHARINDEX(value, 'ваша-исходная-строка') AS Pos FROM STRING_SPLIT('ваша-исходная-строка', ' ') WHERE value LIKE '[A-Za-z]%' ), CapitalizedWords AS ( SELECT STUFF(value, 1, 1, UPPER(SUBSTRING(value, 1, 1))) AS CapitalizedWord, Pos FROM SplitWords ) SELECT STUFF(( SELECT '' + CapitalizedWord FROM CapitalizedWords ORDER BY Pos FOR XML PATH(''), TYPE).value('.', 'NVARCHAR(MAX)'), 1, 0, '') AS TitleCase;

Реализация повторно используемой пользовательской функции

Эффективность через повторное использование: Создание функции пользователя

Для упрощения повторного использования можно оформить логику в пользовательскую функцию (UDF):

SQL Скопировать код CREATE FUNCTION dbo.CapitalizeFirstLetter(@InputString VARCHAR(MAX)) RETURNS VARCHAR(MAX) AS BEGIN RETURN (SELECT STRING_AGG(UPPER(SUBSTRING(value, 1, 1)) + LOWER(SUBSTRING(value, 2, LEN(value))), ' ') FROM STRING_SPLIT(@InputString, ' ')); END GO

Вызов функции:

SQL Скопировать код SELECT dbo.CapitalizeFirstLetter('ваша исходная строка');

Полезные материалы