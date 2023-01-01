Как в Yii2 логировать SQL-запросы с ActiveRecord?

Быстрый ответ

Чтобы следить за SQL-запросами в Yii2, следует активировать режим отладки, установив 'YII_DEBUG' в значение true . Также необходимо настроить логирование для категории 'db' . Приведу пример такой конфигурации:

'components' => [
    'log' => [
        'targets' => [
            [
                'class' => 'yii\log\FileTarget',
                'levels' => ['trace'],
                'categories' => ['yii\db\*'],
                'logFile' => '@runtime/logs/sql.log',
            ],
        ],
    ],
],

С этими настройками ActiveRecord будет сохранять информацию о SQL-запросах в файл sql.log , включая параметры запросов.

Получение исходного SQL

Если вам необходимо увидеть исходный SQL-запрос для исправления ошибок или оптимизации производительности, его можно получить следующим образом:

$query = User::find(); // Поиск пользователей
$sql = $query->createCommand()->getRawSql(); // Получение необработанного SQL
echo $sql;

Методы createCommand и getRawSql позволяют получить текст запроса, который будет выполнен в базе данных. Это может оказаться очень важно при отладке и оптимизации запросов.

Особенности работы с большим объёмом данных и сложными запросами

Будьте осторожны при работе с большими объемами данных и сложными запросами. Избегайте использования var_dump() или подобных функций, так как некорректное вычисление Count() может привести к загрузке всех результатов запроса и исчерпанию памяти. В таких случаях лучше ограничиться извлечением только текста SQL-запроса.

Отладка: для внутреннего использования

Модуль отладки должен быть активирован только во время разработки в локальном окружении. Игнорирование этого правила может привести к снижению производительности и угрозам безопасности. Более того, важно контролировать доступ к модулю отладки, правильно настроив параметр allowedIPs .

Визуализация

Представьте процесс логирования SQL-запросов в ActiveRecord Yii2 как поезд, движущийся по маршруту:

Глубже взглянем на возможности логирования в Yii2

Запрос и исполнение: две стороны одной медали

В Yii2 можно логировать определённые виды SQL-операций. Для логирования операций чтения (SELECT) введите 'yii\db\Command::query' , для операций изменения (INSERT, UPDATE, DELETE) — 'yii\db\Command::execute' . Такое разделение упрощает анализ логов:

'components' => [
    'log' => [
        // ...
        'targets' => [
            // ...
            [
                'class' => 'yii\log\FileTarget',
                'levels' => ['info'],
                'categories' => ['yii\db\Command::query'],
                'logFile' => '@runtime/logs/query.log', // Для отслеживания только чтения данных
            ],
            [
                'class' => 'yii\log\FileTarget',
                'levels' => ['info'],
                'categories' => ['yii\db\Command::execute'],
                'logFile' => '@runtime/logs/execute.log', // Для отслеживания операций модификации данных
            ],
        ],
    ],
],

Форензическое логирование: шаг к оптимизации

Логирование позволяет не только распознавать ошибки, но и становится инструментом для оптимизации производительности. Периодический анализ SQL-логов поможет определить неэффективные запросы, которые можно оптимизировать или проиндексировать.

Раскрываем секреты ActiveRecord

Логирование помогает лучше понять, как ActiveRecord трансформирует ваши требования в SQL-запросы, что дает возможность писать более предсказуемые и производительные запросы.

