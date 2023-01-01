Как в Yii2 логировать SQL-запросы с ActiveRecord?
Быстрый ответ
Чтобы следить за SQL-запросами в Yii2, следует активировать режим отладки, установив
'YII_DEBUG' в значение
true. Также необходимо настроить логирование для категории
'db'. Приведу пример такой конфигурации:
'components' => [
'log' => [
'targets' => [
[
'class' => 'yii\log\FileTarget',
'levels' => ['trace'],
'categories' => ['yii\db\*'],
'logFile' => '@runtime/logs/sql.log',
],
],
],
],
С этими настройками ActiveRecord будет сохранять информацию о SQL-запросах в файл
sql.log, включая параметры запросов.
Получение исходного SQL
Если вам необходимо увидеть исходный SQL-запрос для исправления ошибок или оптимизации производительности, его можно получить следующим образом:
$query = User::find(); // Поиск пользователей
$sql = $query->createCommand()->getRawSql(); // Получение необработанного SQL
echo $sql;
Методы
createCommand и
getRawSql позволяют получить текст запроса, который будет выполнен в базе данных. Это может оказаться очень важно при отладке и оптимизации запросов.
Особенности работы с большим объёмом данных и сложными запросами
Будьте осторожны при работе с большими объемами данных и сложными запросами. Избегайте использования
var_dump() или подобных функций, так как некорректное вычисление
Count() может привести к загрузке всех результатов запроса и исчерпанию памяти. В таких случаях лучше ограничиться извлечением только текста SQL-запроса.
Отладка: для внутреннего использования
Модуль отладки должен быть активирован только во время разработки в локальном окружении. Игнорирование этого правила может привести к снижению производительности и угрозам безопасности. Более того, важно контролировать доступ к модулю отладки, правильно настроив параметр
allowedIPs.
Визуализация
Представьте процесс логирования SQL-запросов в ActiveRecord Yii2 как поезд, движущийся по маршруту:
ActiveRecord = 🚂
SQL Query = 🚃
Logger = 🎥
Мы документируем каждый этап пути:
🎥 -> 🚂 -> 🚃
Как локомотив (ActiveRecord) тянет вагоны (SQL-запросы), так и камера (Logger) их фиксирует. Каждый поворот и остановка запроса документируется для последующего анализа.
Путь каждого SQL-запроса:
🚂(Генерация запроса) -> 🚃(Движение SQL-запроса) -> 🎥(Логирование Logger'ом)
Такое представление помогает лучше понять путь SQL-запроса внутри приложения.
Глубже взглянем на возможности логирования в Yii2
Запрос и исполнение: две стороны одной медали
В Yii2 можно логировать определённые виды SQL-операций. Для логирования операций чтения (SELECT) введите
'yii\db\Command::query', для операций изменения (INSERT, UPDATE, DELETE) —
'yii\db\Command::execute'. Такое разделение упрощает анализ логов:
'components' => [
'log' => [
// ...
'targets' => [
// ...
[
'class' => 'yii\log\FileTarget',
'levels' => ['info'],
'categories' => ['yii\db\Command::query'],
'logFile' => '@runtime/logs/query.log', // Для отслеживания только чтения данных
],
[
'class' => 'yii\log\FileTarget',
'levels' => ['info'],
'categories' => ['yii\db\Command::execute'],
'logFile' => '@runtime/logs/execute.log', // Для отслеживания операций модификации данных
],
],
],
],
Форензическое логирование: шаг к оптимизации
Логирование позволяет не только распознавать ошибки, но и становится инструментом для оптимизации производительности. Периодический анализ SQL-логов поможет определить неэффективные запросы, которые можно оптимизировать или проиндексировать.
Раскрываем секреты ActiveRecord
Логирование помогает лучше понять, как ActiveRecord трансформирует ваши требования в SQL-запросы, что дает возможность писать более предсказуемые и производительные запросы.
Агата Суркова
разработчик API