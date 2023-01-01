Как в SQL Server заполнить столбец по условию существования ID
Быстрый ответ
Начнём с рассмотрения часто используемой структуры
IF EXISTS, используемой совместно с
ELSE:
IF EXISTS (SELECT 1 FROM Table WHERE Condition)
UPDATE Table SET Column = 'NewValue' WHERE Condition
ELSE
INSERT INTO Table (Column) VALUES ('NewValue')
В данном случае, в случае наличия строки в таблице
Table, удовлетворяющей условию
Condition, происходит обновление столбца
Column новым значением
NewValue. Если таковой строка не найдена, выполняется вставка новой строки со значением
NewValue.
Повышение производительности за счёт использования массовых обновлений
Построчное использование
IF EXISTS может отрицательно повлиять на производительность 🦖. Чтобы оптимизировать операции обновления, рекомендуется использовать множественное обновление. Совмещение
LEFT JOIN с
ISNULL позволяет эффективно решить эту задачу:
UPDATE b
SET b.Column = ISNULL(a.MaxValue, '123') -- '123' – используется в случае отсутствия MaxValue.
FROM TableB b
LEFT JOIN (
SELECT ID, MAX(SomeValue) MaxValue
FROM TableA
GROUP BY ID
) a ON b.ID = a.ID
Повышение гранулярности с помощью
В случае необходимости детального контроля над обновлениями, подобно механизму швейцарских часов ⌚, полезно воспользоваться конструкцией
CASE, которая позволяет управлять обновлением значений в зависимости от условий:
UPDATE TableB
SET Value = CASE
WHEN a.ID IS NOT NULL THEN a.MaxValue -- Здесь Value соотносится с MaxValue.
ELSE '123' -- При отсутствии ID из TableA используется '123'.
END
FROM TableB b
LEFT OUTER JOIN (
SELECT ID, MAX(SomeValue) AS MaxValue
FROM TableA
GROUP BY ID
) a ON b.ID = a.ID
Достижение эффективности и гибкости с помощью
Для получения результатов, совмещающих эффективность и гибкость, можно использовать функцию
COALESCE. Пример с рестораном: быстрое подача первого блюда из меню, начиная с первого ненулевого элемента 🥗:
UPDATE TableB
SET Value = COALESCE(a.MaxValue, '123') -- '123' используется как запасной вариант при отсутствии MaxValue!
FROM TableB b
LEFT JOIN (
SELECT ID, MAX(SomeValue) AS MaxValue
FROM TableA
GROUP BY ID
) a ON b.ID = a.ID
Проработка всех возможных сценариев
Необходимо учесть все варианты. Убедитесь, что ваше выражение
IF EXISTS способно со всеми справиться:
- Если у ID есть записи в
TableA, выбираем максимальное значение.
- Если у ID нет сопоставлений в
TableA, используем стабильное значение '123' в
TableB.
Визуализация
Для наглядности электрического выключателя. Перед включением света, мы проверяем, установлена ли лампочка (💡). Вот как выглядит аналогия на языке SQL:
ПРОВЕРИТЬ Лампочку: IF EXISTS (💡)
ТОГДА:
ВКЛЮЧИТЬ Выключатель:
-- Лампочка готова к работе!
UPDATE комната SET свет = 'ВКЛ' WHERE лампочка = 'ВСТАВЛЕНА';
ИНАЧЕ:
Лампочка НЕ НАЙДЕНА:
-- Пришло время подключить новую лампу!
INSERT INTO комната (лампочка, свет) VALUES ('НОВАЯ ЛАМПОЧКА', 'ВКЛ');
В SQL с помощью конструкции
IF EXISTS; ELSE мы начинаем с проверки наличия лампочки, далее устанавливаем её, если это необходимо, и включаем свет, чтобы осветить комнату.
Полезные материалы
- IF...ELSE (Transact-SQL) – SQL Server | Microsoft Learn — Руководство Microsoft по использованию конструкции IF...ELSE в SQL Server.
- SQL Server: IF...ELSE Statement — Пошаговое руководство по реализации логики IF...ELSE в SQL Server.
- SQL EXISTS Operator — Учебник W3Schools, посвящённый использованию оператора EXISTS.
- SQL SERVER – IF EXISTS (Select query) – BEGIN – END — Практические примеры применения конструкции IF EXISTS в SQL Server.
Владимир Титов
редактор про сервисные сферы