Как в SQL Server заполнить столбец по условию существования ID

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Начнём с рассмотрения часто используемой структуры IF EXISTS , используемой совместно с ELSE :

SQL Скопировать код IF EXISTS (SELECT 1 FROM Table WHERE Condition) UPDATE Table SET Column = 'NewValue' WHERE Condition ELSE INSERT INTO Table (Column) VALUES ('NewValue')

В данном случае, в случае наличия строки в таблице Table , удовлетворяющей условию Condition , происходит обновление столбца Column новым значением NewValue . Если таковой строка не найдена, выполняется вставка новой строки со значением NewValue .

Повышение производительности за счёт использования массовых обновлений

Построчное использование IF EXISTS может отрицательно повлиять на производительность 🦖. Чтобы оптимизировать операции обновления, рекомендуется использовать множественное обновление. Совмещение LEFT JOIN с ISNULL позволяет эффективно решить эту задачу:

SQL Скопировать код UPDATE b SET b.Column = ISNULL(a.MaxValue, '123') -- '123' – используется в случае отсутствия MaxValue. FROM TableB b LEFT JOIN ( SELECT ID, MAX(SomeValue) MaxValue FROM TableA GROUP BY ID ) a ON b.ID = a.ID

Повышение гранулярности с помощью

В случае необходимости детального контроля над обновлениями, подобно механизму швейцарских часов ⌚, полезно воспользоваться конструкцией CASE , которая позволяет управлять обновлением значений в зависимости от условий:

SQL Скопировать код UPDATE TableB SET Value = CASE WHEN a.ID IS NOT NULL THEN a.MaxValue -- Здесь Value соотносится с MaxValue. ELSE '123' -- При отсутствии ID из TableA используется '123'. END FROM TableB b LEFT OUTER JOIN ( SELECT ID, MAX(SomeValue) AS MaxValue FROM TableA GROUP BY ID ) a ON b.ID = a.ID

Достижение эффективности и гибкости с помощью

Для получения результатов, совмещающих эффективность и гибкость, можно использовать функцию COALESCE . Пример с рестораном: быстрое подача первого блюда из меню, начиная с первого ненулевого элемента 🥗:

SQL Скопировать код UPDATE TableB SET Value = COALESCE(a.MaxValue, '123') -- '123' используется как запасной вариант при отсутствии MaxValue! FROM TableB b LEFT JOIN ( SELECT ID, MAX(SomeValue) AS MaxValue FROM TableA GROUP BY ID ) a ON b.ID = a.ID

Проработка всех возможных сценариев

Необходимо учесть все варианты. Убедитесь, что ваше выражение IF EXISTS способно со всеми справиться:

Если у ID есть записи в TableA , выбираем максимальное значение.

, выбираем максимальное значение. Если у ID нет сопоставлений в TableA , используем стабильное значение '123' в TableB .

Визуализация

Для наглядности электрического выключателя. Перед включением света, мы проверяем, установлена ли лампочка (💡). Вот как выглядит аналогия на языке SQL:

Markdown Скопировать код ПРОВЕРИТЬ Лампочку: IF EXISTS (💡) ТОГДА: ВКЛЮЧИТЬ Выключатель:

-- Лампочка готова к работе! UPDATE комната SET свет = 'ВКЛ' WHERE лампочка = 'ВСТАВЛЕНА';

ИНАЧЕ: Лампочка НЕ НАЙДЕНА:

-- Пришло время подключить новую лампу! INSERT INTO комната (лампочка, свет) VALUES ('НОВАЯ ЛАМПОЧКА', 'ВКЛ');

В SQL с помощью конструкции IF EXISTS; ELSE мы начинаем с проверки наличия лампочки, далее устанавливаем её, если это необходимо, и включаем свет, чтобы осветить комнату.

