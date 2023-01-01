logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
SQL
arrow
Как увидеть открытые транзакции в SQL Server 2000
Перейти

Как увидеть открытые транзакции в SQL Server 2000

#Транзакции (ACID)  #Изоляция и блокировки  
Быстрый ответ

Для выявления транзакций, которые не были завершены, можно использовать следующий запрос:

SQL
Скопировать код
-- Обнаружение незавершенных транзакций
SELECT spid, loginame, hostname, db_name(dbid) AS dbname
FROM master.dbo.sysprocesses
WHERE open_tran > 0

С его помощью можно узнать идентификаторы сессий (spid), логины пользователей (loginame), имена хостов и названия баз данных, которые связаны с открытыми транзакциями. Это эффективный способ обнаружить незакрытые транзакции.

Подробный ответ: Отслеживание незавершенных транзакций в SQL Server 2000

Теперь давайте внимательнее рассмотрим открытые транзакции и как с ними работать в SQL Server 2000.

Обзор таблицы sys.sysprocesses

Таблица sysprocesses в SQL Server 2000 – это своего рода нервный центр сервера, содержащий данные о текущих процессах. Для нас наиболее важным является столбец open_tran, содержащий количество незавершенных транзакций. Выбирая записи с open_tran > 0, мы отслеживаем те сессии, где есть нерешенные вопросы.

Разумное использование DBCC OPENTRAN

Команда DBCC OPENTRAN предоставляет информацию о самых длительных активных транзакциях и транзакциях, препятствующих обрезке журнала транзакций. Эта команда особенно полезна во время профилактических работ, помогая выявить проблемные транзакции и принять необходимые меры.

SQL
Скопировать код
-- Поиск самых длительных активных транзакций
DBCC OPENTRAN

Но стоит проявлять осторожность, поскольку команды DBCC могут вызвать серьезные блокировки системы. В высоконагруженных системах даже небольшие задержки, вызванные их выполнением, могут привести к негативным последствиям.

Отслеживаем реплицированные транзакции

Если в вашей системе присутствует репликация, DBCC OPENTRAN будет полезна для отслеживания активных реплицируемых транзакций и оценки причин задержек и проблем с доставкой журналов транзакций.

Отсутствие sys.dm_tran* – это не проблема!

Важно помнить, что динамические управляющие представления, такие как sys.dm_tran_active_transactions и sys.dm_tran_session_transactions, в SQL Server 2000 не доступны. Вместо них надежной и проверенной таблицей sys.sysprocesses можно успешно управлять транзакциями.

Что происходит, когда все транзакции закрыты

Если в системе нет незавершенных транзакций, DBCC OPENTRAN сообшает об этом, указывая на отсутствие активных транзакций и обеспечивая спокойствие в системе.

Как закрыть затянувшуюся транзакцию

Иногда может возникнуть необходимость прекратить транзакцию, которая продолжается слишком долго. В SQL Server 2000 для завершения сеанса можно использовать команду KILL, указав spid.

SQL
Скопировать код
-- Завершение указанной сессии
KILL [spid]

Визуализация

Можно представить себе управление транзакциями в SQL Server 2000 как чтение захватывающей книги:

Незавершенные транзакции:

  • Глава 1: 🔄 BEGIN TRAN (Начало истории)
  • Глава 2: 🔄 BEGIN TRAN (Развитие сюжета)
  • 🛑 Те кто все смогли(Нет открытых транзакций)

Для эффективного отслеживания затянувшихся транзакций используйте следующую команду:

SQL
Скопировать код
-- Фонарик для поиска в мире SQL!
DBCC OPENTRAN

Понимание ограничений и поиск решений

Хотя SQL Server 2000 не предоставляет таких продвинутых возможностей для работы с транзакциями, как его более современные версии, глубокое понимание его специфики позволяет эффективно управлять транзакциями.

Полезные материалы

  1. DBCC OPENTRAN (Transact-SQL) – SQL Server | Microsoft LearnРуководство Microsoft по использованию команды DBCC OPENTRAN.
  2. Устранение взаимных блокировок в SQL Server – Simple Talk — Статья о выявлении и разрешении блокировок и транзакций в ожидании.
  3. Открытые транзакции – форумы SQLServerCentralОбсуждения работы с открытыми транзакциями на профессиональном форуме.
  4. Влияние использования зашифрованной файловой системы Windows 2000 на работоспособность SQL Server – SQL Server Performance — Исследование о влиянии шифрования на производительность SQL Server как косвенный, но важный аспект управления производительностью транзакций.
Павел Усов

администратор баз данных

