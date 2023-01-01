Как увидеть открытые транзакции в SQL Server 2000#Транзакции (ACID) #Изоляция и блокировки
Быстрый ответ
Для выявления транзакций, которые не были завершены, можно использовать следующий запрос:
-- Обнаружение незавершенных транзакций
SELECT spid, loginame, hostname, db_name(dbid) AS dbname
FROM master.dbo.sysprocesses
WHERE open_tran > 0
С его помощью можно узнать идентификаторы сессий (spid), логины пользователей (loginame), имена хостов и названия баз данных, которые связаны с открытыми транзакциями. Это эффективный способ обнаружить незакрытые транзакции.
Подробный ответ: Отслеживание незавершенных транзакций в SQL Server 2000
Теперь давайте внимательнее рассмотрим открытые транзакции и как с ними работать в SQL Server 2000.
Обзор таблицы sys.sysprocesses
Таблица
sysprocesses в SQL Server 2000 – это своего рода нервный центр сервера, содержащий данные о текущих процессах. Для нас наиболее важным является столбец
open_tran, содержащий количество незавершенных транзакций. Выбирая записи с
open_tran > 0, мы отслеживаем те сессии, где есть нерешенные вопросы.
Разумное использование DBCC OPENTRAN
Команда
DBCC OPENTRAN предоставляет информацию о самых длительных активных транзакциях и транзакциях, препятствующих обрезке журнала транзакций. Эта команда особенно полезна во время профилактических работ, помогая выявить проблемные транзакции и принять необходимые меры.
-- Поиск самых длительных активных транзакций
DBCC OPENTRAN
Но стоит проявлять осторожность, поскольку команды
DBCC могут вызвать серьезные блокировки системы. В высоконагруженных системах даже небольшие задержки, вызванные их выполнением, могут привести к негативным последствиям.
Отслеживаем реплицированные транзакции
Если в вашей системе присутствует репликация,
DBCC OPENTRAN будет полезна для отслеживания активных реплицируемых транзакций и оценки причин задержек и проблем с доставкой журналов транзакций.
Отсутствие sys.dm_tran* – это не проблема!
Важно помнить, что динамические управляющие представления, такие как
sys.dm_tran_active_transactions и
sys.dm_tran_session_transactions, в SQL Server 2000 не доступны. Вместо них надежной и проверенной таблицей
sys.sysprocesses можно успешно управлять транзакциями.
Что происходит, когда все транзакции закрыты
Если в системе нет незавершенных транзакций,
DBCC OPENTRAN сообшает об этом, указывая на отсутствие активных транзакций и обеспечивая спокойствие в системе.
Как закрыть затянувшуюся транзакцию
Иногда может возникнуть необходимость прекратить транзакцию, которая продолжается слишком долго. В SQL Server 2000 для завершения сеанса можно использовать команду KILL, указав
spid.
-- Завершение указанной сессии
KILL [spid]
Визуализация
Можно представить себе управление транзакциями в SQL Server 2000 как чтение захватывающей книги:
Незавершенные транзакции:
- Глава 1: 🔄 BEGIN TRAN (Начало истории)
- Глава 2: 🔄 BEGIN TRAN (Развитие сюжета)
- 🛑 Те кто все смогли(Нет открытых транзакций)
Для эффективного отслеживания затянувшихся транзакций используйте следующую команду:
-- Фонарик для поиска в мире SQL!
DBCC OPENTRAN
Понимание ограничений и поиск решений
Хотя SQL Server 2000 не предоставляет таких продвинутых возможностей для работы с транзакциями, как его более современные версии, глубокое понимание его специфики позволяет эффективно управлять транзакциями.
Павел Усов
администратор баз данных