Как увидеть открытые транзакции в SQL Server 2000

Быстрый ответ

Для выявления транзакций, которые не были завершены, можно использовать следующий запрос:

SQL Скопировать код -- Обнаружение незавершенных транзакций SELECT spid, loginame, hostname, db_name(dbid) AS dbname FROM master.dbo.sysprocesses WHERE open_tran > 0

С его помощью можно узнать идентификаторы сессий (spid), логины пользователей (loginame), имена хостов и названия баз данных, которые связаны с открытыми транзакциями. Это эффективный способ обнаружить незакрытые транзакции.

Подробный ответ: Отслеживание незавершенных транзакций в SQL Server 2000

Теперь давайте внимательнее рассмотрим открытые транзакции и как с ними работать в SQL Server 2000.

Обзор таблицы sys.sysprocesses

Таблица sysprocesses в SQL Server 2000 – это своего рода нервный центр сервера, содержащий данные о текущих процессах. Для нас наиболее важным является столбец open_tran , содержащий количество незавершенных транзакций. Выбирая записи с open_tran > 0 , мы отслеживаем те сессии, где есть нерешенные вопросы.

Разумное использование DBCC OPENTRAN

Команда DBCC OPENTRAN предоставляет информацию о самых длительных активных транзакциях и транзакциях, препятствующих обрезке журнала транзакций. Эта команда особенно полезна во время профилактических работ, помогая выявить проблемные транзакции и принять необходимые меры.

SQL Скопировать код -- Поиск самых длительных активных транзакций DBCC OPENTRAN

Но стоит проявлять осторожность, поскольку команды DBCC могут вызвать серьезные блокировки системы. В высоконагруженных системах даже небольшие задержки, вызванные их выполнением, могут привести к негативным последствиям.

Отслеживаем реплицированные транзакции

Если в вашей системе присутствует репликация, DBCC OPENTRAN будет полезна для отслеживания активных реплицируемых транзакций и оценки причин задержек и проблем с доставкой журналов транзакций.

Отсутствие sys.dm_tran* – это не проблема!

Важно помнить, что динамические управляющие представления, такие как sys.dm_tran_active_transactions и sys.dm_tran_session_transactions , в SQL Server 2000 не доступны. Вместо них надежной и проверенной таблицей sys.sysprocesses можно успешно управлять транзакциями.

Что происходит, когда все транзакции закрыты

Если в системе нет незавершенных транзакций, DBCC OPENTRAN сообшает об этом, указывая на отсутствие активных транзакций и обеспечивая спокойствие в системе.

Как закрыть затянувшуюся транзакцию

Иногда может возникнуть необходимость прекратить транзакцию, которая продолжается слишком долго. В SQL Server 2000 для завершения сеанса можно использовать команду KILL, указав spid .

SQL Скопировать код -- Завершение указанной сессии KILL [spid]

Понимание ограничений и поиск решений

Хотя SQL Server 2000 не предоставляет таких продвинутых возможностей для работы с транзакциями, как его более современные версии, глубокое понимание его специфики позволяет эффективно управлять транзакциями.

Полезные материалы