Как скрыть имена столбцов и количество строк в Psql

#SQL для аналитиков  #Основы SQL  #PostgreSQL  
Быстрый ответ

Чтобы убрать форматирование при отображении результатов в psql, выполните следующие команды:

\pset format unaligned
\t on

Для возвращения к стандартному формату вывода введите команды:

\pset format aligned
\t off

Если вы хотите перенаправить результаты запроса в файл, не включая лишние элементы форматирования, воспользуйтесь командой \o:

\o your_file.txt
SELECT * FROM your_table;
\o
Продвинутая настройка

Использование COPY для вывода без лишних элементов

Команда COPY в PostgreSQL в сочетании с опциями -t или --tuples-only выводит результаты запросов без заголовков и строк итогов:

COPY (SELECT * FROM your_table) TO '/absolute/path/to/result.txt' WITH CSV HEADER;

Убедитесь в том, что вы указали полный путь к файлу, чтобы избежать неясностей. Для работы с командой COPY необходимы права суперпользователя или права владения таблицей.

Параметры -c и --output в psql

Опция -c хорошо подходит для выполнения конкретного запроса из командной строки:

psql -d database_name -U user_name -c "SELECT * FROM your_table" --output=result.txt

Параметр --output позволяет записать результат запроса в файл без ненужного форматирования.

Опции -A и -F для максимальной точности

Опция -A предоставляет вывод без выравнивания, а -F позволяет задать разделитель полей. Их сочетание упрощает вывод данных в формате CSV:

psql -A -F , -c "SELECT * FROM your_table"

Визуализация

Представьте результат вашего SQL-запроса как картину:

+------------+
|🖼️ Результат 🖼️|
+------------+

Теперь давайте отменим ненужное форматирование:

\pset border 0

И получим чистый результат:

Результат

Сценарии для идеальной подготовки

Если стандартные опции не удовлетворяют вашим требованиям, вы можете использовать мощь bash-скриптов для обработки и форматирования вывода psql:

psql -d mydb -t -A -F"," -c "SELECT * FROM my_table" | while IFS=, read col1 col2; do
  echo "Колонка1: $col1"
  echo "Колонка2: $col2"
done

Динамическое определение названий столбцов

Применяйте information_schema.columns для определения названий столбцов на лету:

SELECT column_name FROM information_schema.columns WHERE table_schema = 'schema_name' AND table_name = 'table_name';

Лучшие практики

Автоматизация с помощью .psqlrc

Упростите выполнение задач, настроив .psqlrc так, чтобы по умолчанию не выводилось количество строк:

\pset footer off

Практические примеры

Освоение практических примеров использования командной строки в psql поможет вам глубже понять принципы её работы:

psql -d mydb -U myuser -c "SELECT * FROM mytable" --output=myoutput.txt -A -F";"

Знакомство с инструментарием

Познакомьтесь поближе с документацией PostgreSQL, чтобы раскрыть скрытые возможности и научиться применять лучшие практики.

Полезные материалы

  1. Настройка psql через psqlrc — Официальное руководство PostgreSQL по настройке клиента psql.
  2. Документация PostgreSQL по использованию psql — Глубокое погружение в использование клиента psql.
  3. Stack Overflow: Альтернативные способы форматирования в psql — Более подробно о настройке индивидуальных форматов вывода в psql, включая вывод без рамок.
  4. PostgreSQL Wiki: Хитрости psql — Коллекция полезных советов для продвинутого использования psql.
  5. Руководство Postgres: Psql и .psqlrc — Инструкции по созданию индивидуальной рабочей среды клиента psql с использованием файла .psqlrc.
Виктор Ермаков

SQL-разработчик

