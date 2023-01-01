Как скрыть имена столбцов и количество строк в Psql

Быстрый ответ

Чтобы убрать форматирование при отображении результатов в psql , выполните следующие команды:

SQL Скопировать код \pset format unaligned \t on

Для возвращения к стандартному формату вывода введите команды:

SQL Скопировать код \pset format aligned \t off

Если вы хотите перенаправить результаты запроса в файл, не включая лишние элементы форматирования, воспользуйтесь командой \o :

SQL Скопировать код \o your_file.txt SELECT * FROM your_table; \o

Продвинутая настройка

Использование COPY для вывода без лишних элементов

Команда COPY в PostgreSQL в сочетании с опциями -t или --tuples-only выводит результаты запросов без заголовков и строк итогов:

SQL Скопировать код COPY (SELECT * FROM your_table) TO '/absolute/path/to/result.txt' WITH CSV HEADER;

Убедитесь в том, что вы указали полный путь к файлу, чтобы избежать неясностей. Для работы с командой COPY необходимы права суперпользователя или права владения таблицей.

Параметры -c и --output в psql

Опция -c хорошо подходит для выполнения конкретного запроса из командной строки:

Bash Скопировать код psql -d database_name -U user_name -c "SELECT * FROM your_table" --output=result.txt

Параметр --output позволяет записать результат запроса в файл без ненужного форматирования.

Опции -A и -F для максимальной точности

Опция -A предоставляет вывод без выравнивания, а -F позволяет задать разделитель полей. Их сочетание упрощает вывод данных в формате CSV:

Bash Скопировать код psql -A -F , -c "SELECT * FROM your_table"

Визуализация

Представьте результат вашего SQL-запроса как картину:

Markdown Скопировать код +------------+ |🖼️ Результат 🖼️| +------------+

Теперь давайте отменим ненужное форматирование:

SQL Скопировать код \pset border 0

И получим чистый результат:

plaintext Скопировать код Результат

Сценарии для идеальной подготовки

Если стандартные опции не удовлетворяют вашим требованиям, вы можете использовать мощь bash-скриптов для обработки и форматирования вывода psql:

Bash Скопировать код psql -d mydb -t -A -F"," -c "SELECT * FROM my_table" | while IFS=, read col1 col2; do echo "Колонка1: $col1" echo "Колонка2: $col2" done

Динамическое определение названий столбцов

Применяйте information_schema.columns для определения названий столбцов на лету:

SQL Скопировать код SELECT column_name FROM information_schema.columns WHERE table_schema = 'schema_name' AND table_name = 'table_name';

Лучшие практики

Автоматизация с помощью .psqlrc

Упростите выполнение задач, настроив .psqlrc так, чтобы по умолчанию не выводилось количество строк:

rc Скопировать код \pset footer off

Практические примеры

Освоение практических примеров использования командной строки в psql поможет вам глубже понять принципы её работы:

Bash Скопировать код psql -d mydb -U myuser -c "SELECT * FROM mytable" --output=myoutput.txt -A -F";"

Знакомство с инструментарием

Познакомьтесь поближе с документацией PostgreSQL, чтобы раскрыть скрытые возможности и научиться применять лучшие практики.

Полезные материалы