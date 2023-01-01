Как скрыть имена столбцов и количество строк в Psql#SQL для аналитиков #Основы SQL #PostgreSQL
Быстрый ответ
Чтобы убрать форматирование при отображении результатов в
psql, выполните следующие команды:
\pset format unaligned
\t on
Для возвращения к стандартному формату вывода введите команды:
\pset format aligned
\t off
Если вы хотите перенаправить результаты запроса в файл, не включая лишние элементы форматирования, воспользуйтесь командой
\o:
\o your_file.txt
SELECT * FROM your_table;
\o
Продвинутая настройка
Использование COPY для вывода без лишних элементов
Команда
COPY в PostgreSQL в сочетании с опциями
-t или
--tuples-only выводит результаты запросов без заголовков и строк итогов:
COPY (SELECT * FROM your_table) TO '/absolute/path/to/result.txt' WITH CSV HEADER;
Убедитесь в том, что вы указали полный путь к файлу, чтобы избежать неясностей. Для работы с командой
COPY необходимы права суперпользователя или права владения таблицей.
Параметры -c и --output в psql
Опция
-c хорошо подходит для выполнения конкретного запроса из командной строки:
psql -d database_name -U user_name -c "SELECT * FROM your_table" --output=result.txt
Параметр
--output позволяет записать результат запроса в файл без ненужного форматирования.
Опции -A и -F для максимальной точности
Опция
-A предоставляет вывод без выравнивания, а
-F позволяет задать разделитель полей. Их сочетание упрощает вывод данных в формате CSV:
psql -A -F , -c "SELECT * FROM your_table"
Визуализация
Представьте результат вашего SQL-запроса как картину:
+------------+
|🖼️ Результат 🖼️|
+------------+
Теперь давайте отменим ненужное форматирование:
\pset border 0
И получим чистый результат:
Результат
Сценарии для идеальной подготовки
Если стандартные опции не удовлетворяют вашим требованиям, вы можете использовать мощь bash-скриптов для обработки и форматирования вывода psql:
psql -d mydb -t -A -F"," -c "SELECT * FROM my_table" | while IFS=, read col1 col2; do
echo "Колонка1: $col1"
echo "Колонка2: $col2"
done
Динамическое определение названий столбцов
Применяйте
information_schema.columns для определения названий столбцов на лету:
SELECT column_name FROM information_schema.columns WHERE table_schema = 'schema_name' AND table_name = 'table_name';
Лучшие практики
Автоматизация с помощью .psqlrc
Упростите выполнение задач, настроив
.psqlrc так, чтобы по умолчанию не выводилось количество строк:
\pset footer off
Практические примеры
Освоение практических примеров использования командной строки в psql поможет вам глубже понять принципы её работы:
psql -d mydb -U myuser -c "SELECT * FROM mytable" --output=myoutput.txt -A -F";"
Знакомство с инструментарием
Познакомьтесь поближе с документацией PostgreSQL, чтобы раскрыть скрытые возможности и научиться применять лучшие практики.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик