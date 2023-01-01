Как реализовать поиск без учёта регистра в MS SQL Server

Быстрый ответ

Для того чтобы обеспечить нечувствительность сравнения к регистру в SQL Server, можно привести обе части выражения к верхнему или нижнему регистру с помощью функций UPPER() или LOWER():

SQL Скопировать код SELECT * FROM таблица WHERE UPPER(столбец) = UPPER('ЗНАЧЕНИЕ');

или задать параметры сравнения с использованием COLLATE:

SQL Скопировать код SELECT * FROM таблица WHERE столбец = 'Значение' COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS;

В этом случае 'Value', 'VALUE' и 'value' будут считаться идентичными значениями сравнению SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS .

Краткий обзор COLLATE

Директиву COLLATE можно применить на уровне отдельного запроса, столбца или даже целой базы данных. Если общие для SQL Server настройки чувствительности к регистру или настройки конкретной базы данных не устраивают вас, примените COLLATE в предложении WHERE:

SQL Скопировать код SELECT * FROM Сотрудники WHERE Имя COLLATE Latin1_General_CI_AS = 'джон';

Таким образом, написание имени 'John', будь то 'JOHN', 'joHn' или иные вариации, не имеет значения.

Важность знания настроек сравнения

Настройка сравнения, установленная для базы данных или столбца, может отличаться от общей для SQL Server, которая как правило нечувствительна к регистру. Для определения параметров сравнения столбца можно использовать этот запрос:

SQL Скопировать код SELECT имя, collation_name FROM sys.columns WHERE object_id = OBJECT_ID('ВашаТаблица');

Распространенные ошибки при работе с нечувствительностью к регистру

Будьте осмотрительны при работе с нечувствительностью к регистру в SQL Server:

Не забывайте, что VARBINARY предназначен для работы с бинарными данными.

предназначен для работы с бинарными данными. Использование UPPER() не следует превращать в привычку, лучше использовать COLLATE, если такая возможность существует.

не следует превращать в привычку, лучше использовать COLLATE, если такая возможность существует. Не допускайте ошибочного предположения, что оператор LIKE всегда нечувствителен к регистру без настройки сравнения.

Сопоставление шаблонов и настройка сравнения

Поведение оператора LIKE тесно связано с настройками сравнения. К примеру:

SQL Скопировать код SELECT * FROM Продукты WHERE Наименование LIKE 'laptop';

В зависимости от настроек сравнения столбца Наименование или настроек сравнения базы данных по умолчанию, результаты могут включать 'Laptop', 'LAPTOP', 'laptop' и другие варианты.

Использование COLLATIONPROPERTY

Для получения дополнительных сведений о стандартном сравнении сервера используйте функцию COLLATIONPROPERTY :

SQL Скопировать код SELECT COLLATIONPROPERTY('SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS', 'ComparisonStyle');

Визуализация

Возьмите во внимание библиотеку, в которой есть два внешне схожих детективных романа:

"Кто сделал это?" (📖)

"КТО СДЕЛАЛ ЭТО?" (📚)

С помощью поиска, нечувствительного к регистру, вы обратитесь к библиотекарю (SQL Server) с просьбой найти 'кто сделал это', и получите обе книги, независимо от регистра в названии.

Почему использование COLLATE предпочтительнее функций

Явное указание нечувствительности к регистру с помощью COLLATE очень полезно при работе с неопределенным пользовательским вводом:

SQL Скопировать код SELECT * FROM Покупатели WHERE Фамилия COLLATE Latin1_General_CI_AS = 'смит';

Обход проблем совместимости

Если ваше приложение работает в различных средах SQL Server, COLLATE будет гарантировать его стабильное поведение:

SQL Скопировать код SELECT * FROM Склад WHERE НомерЧасти COLLATE Latin1_General_CI_AS = 'abc123';

