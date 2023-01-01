Как проверить, является ли значение числом в MySQL#Основы SQL #MySQL / MariaDB #Типы данных SQL
Быстрый ответ
Для определения, является ли значение поля в MySQL числовым, воспользуйтесь REGEXP следующим образом:
SELECT value REGEXP '^-?[0-9]+(\\.[0-9]+)?$' AS is_numeric FROM your_table;
Если поле
value содержит число, запрос вернёт
1, в случае обратного –
0.
Использование REGEXP для определения числовых значений
При необходимости проверить, состоит ли строка только из цифр, примените регулярное выражение
'^[0-9]+$'.
-- SQL-запрос для поиска цифр
SELECT value, value REGEXP '^[0-9]+$' AS is_digit FROM your_table;
Работа с десятичными и числами в научной нотации
В случае работы с десятичными числами или числами в научной нотации используйте следующий REGEXP:
-- SQL-запрос для десятичных и научных чисел
SELECT value REGEXP '^[0-9]+\\.?[0-9]*$' AS is_numeric FROM your_table;
Этот запрос позволит определить как целые, так и десятичные числа, включая числа в научной нотации.
Как преобразовать строку в числовой формат в MySQL
В случае необходимости преобразования строки с числовым содержимым в числовой тип воспользуйтесь приведением типов.
-- SQL-запрос для приведения строки к числовому типу
SELECT value, CONCAT('', value * 1) = value AS is_numeric FROM your_table;
Приведение типов позволяет преобразовать строку в число, что полезно при выполнении математических операций.
Определение чисел в строковых значениях
Чтобы определить наличие чисел в строковых данных, используйте следующий REGEXP
'[0-9]+'.
-- SQL-запрос для выявления чисел в строках
SELECT value, value REGEXP '[0-9]+' AS contains_digit FROM your_table;
Этот запрос поможет выявить любое числовое значение в строке.
Все виды чисел и REGEXP для их определения
Рассмотрим шаблон, способный определить все возможные числовые форматы.
-- SQL-запрос для всех видов числовых форматов
SELECT value REGEXP '^[+-]?[0-9]*\\.?[0-9]+([eE][+-]?[0-9]+)?$' AS is_numeric FROM your_table;
С помощью этого REGEXP вы сможете определить все виды чисел: целые, десятичные, числа в научной нотации и другие.
Готовимся к фильтрации наших SQL-запросов
Фильтруем нежелательные строки
Для отсеивания нечисловых значений используйте оператор
!.
-- SQL-запрос для отсеивания нечисловых значений
SELECT * FROM your_table WHERE NOT value REGEXP '^[0-9]+$';
В результате этого запроса будут отброшены все значения, не являющиеся числами.
Обработка только положительных чисел
В случае, когда вам нужно работать только с положительными числами, используйте следующий запрос.
-- SQL-запрос для отбора положительных чисел
SELECT * FROM your_table WHERE value > 0;
Он позволит исключить из результатов все отрицательные числа.
Визуализация
Воспринимайте использование REGEXP как проверку гостей перед нашей вечеринкой:
Список гостей (🔍): [🎭, '123', 🎭, 'abc', '42']
Контроль допуска гостей на мероприятие по REGEXP:
SELECT value, value REGEXP '^-?[0-9]+(\\.[0-9]+)?$' AS IsNumber FROM table;
Что мы получаем после проверки:
| Гость | Пропуск |
| ------ | -------------------- |
| '123' | ✅ |
| 'abc' | ❌ |
| '42' | ✅ |
Только настоящие числа получают допуск 🎭➡️✅. Простите, 'abc', возможно в следующий раз вам повезёт!
Виктор Ермаков
SQL-разработчик