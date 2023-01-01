Как проверить в реальном времени блокировки в SQL Server 2005#Транзакции (ACID) #Изоляция и блокировки #Производительность и тюнинг
Быстрый ответ
Для просмотра активных блокировок на таблицах в SQL Server применяется совокупность динамических управляющих представлений
sys.dm_tran_locks и
sys.partitions. Следующий запрос выведет информацию о блокировках, активных на таблице
'YourTableName':
SELECT
OBJECT_NAME(p.object_id) AS TableName,
l.resource_type,
l.request_mode,
l.request_session_id
FROM sys.dm_tran_locks l
JOIN sys.partitions p ON l.resource_associated_entity_id = p.hobt_id
WHERE OBJECT_NAME(p.object_id) = 'YourTableName';
Вместо
'YourTableName' введите имя той таблицы, которая вас интересует. В результате выполняется вывод информации о типе блокировки, ее состоянии и сессии, которая инициировала ее.
Выявление блокировок
Для идентификации операций, ждущих снятия блокировки, используйте следующий запрос. Он покажет информацию о процессах, в ожидании снятия блокировки, и
spid блокировавшей сессии:
SELECT cmd, *
FROM sys.sysprocesses
WHERE blocked > 0;
Если блокировка негативно влияет на работу системы, можно применить команду
KILL {spid}, которая требует особой осторожности и внимательности.
Отслеживание блокировок таблиц
Чтобы узнать, кто инициировал блокировку и какую команду выполнил, выполните следующий запрос:
SELECT t.text, r.session_id
FROM sys.dm_tran_locks l
JOIN sys.dm_exec_requests r ON l.request_session_id = r.session_id
CROSS APPLY sys.dm_exec_sql_text(r.sql_handle) t;
Анализ данных о блокировках
Для удобства анализа можно создать персональную функцию sp_lock, предоставляющую данные о типах блокировок, используемых ресурсах и их роли в транзакциях. Это позволит упростить работу с уже существующими системными вариантами.
Визуализация
Для наглядности представим блокировки таблиц как занятые места в кинотеатре. Мы находимся в зрительном зале, где демонстрируется фильм "Матрица 4":
Кинозал 🎥: [Место 1, Место 2, Место 3, Место 4]
🔓 Нет блокировки: [👤, 👤, 🆓, 👤]
🔒 Блокировка: [👤, 👤, 🔐, 👤]
Для проверки, кто занял данные места (установил блокировку):
SELECT * FROM sys.dm_tran_locks WHERE resource_type = 'OBJECT';
Результат проверки мест:
🔍 Проверка блокировок:
- Место 1 (👤): Свободно
- Место 2 (👤): Свободно
- Место 3 (🔐): Занято ЗАПРОСОМ 🍿
- Место 4 (👤): Свободно
Суть идеи: таким же образом, как мы узнаем, свободно ли место в кинотеатре, в базе данных мы выясняем наличие блокировок в таблице.
Разбор типов блокировок
Различные виды блокировок указывают на разное управление доступом. Объединив
sys.dm_tran_locks с системными таблицами, можно получить подробные данные:
SELECT
t.name AS TableName,
l.resource_type,
l.resource_description,
l.request_mode,
l.request_status,
OBJECT_NAME(p.object_id) AS ResourceName
FROM sys.dm_tran_locks l
JOIN sys.partitions p ON l.resource_associated_entity_id = p.hobt_id
JOIN sys.tables t ON p.object_id = t.object_id
WHERE t.name = 'YourTableName';
Данный запрос позволит подробно рассмотреть описание ресурса и уровень запроса.
Мониторинг блокировок в режиме реального времени
Для проведения детального мониторинга блокировок следует отфильтровать в
sys.dm_tran_locks неактуальные блокировки и сосредоточиться на активных транзакциях:
SELECT
DB_NAME(l.resource_database_id) AS DatabaseName,
s.session_id,
s.login_name,
r.command,
l.request_mode
FROM sys.dm_tran_locks l
JOIN sys.dm_exec_sessions s ON l.request_session_id = s.session_id
JOIN sys.dm_exec_requests r ON s.session_id = r.session_id
WHERE l.resource_database_id = DB_ID('YourDatabaseName')
AND l.resource_type = 'OBJECT';
Работа с распределёнными транзакциями
При работе с распределёнными транзакциями используйте
request_owner_guid из
sys.dm_tran_locks, чтобы отслеживать блокировки, касающиеся нескольких баз данных или серверов.
Мария Шереметьева
DBA-консультант