Как проверить в реальном времени блокировки в SQL Server 2005

Быстрый ответ

Для просмотра активных блокировок на таблицах в SQL Server применяется совокупность динамических управляющих представлений sys.dm_tran_locks и sys.partitions . Следующий запрос выведет информацию о блокировках, активных на таблице 'YourTableName' :

SQL Скопировать код SELECT OBJECT_NAME(p.object_id) AS TableName, l.resource_type, l.request_mode, l.request_session_id FROM sys.dm_tran_locks l JOIN sys.partitions p ON l.resource_associated_entity_id = p.hobt_id WHERE OBJECT_NAME(p.object_id) = 'YourTableName';

Вместо 'YourTableName' введите имя той таблицы, которая вас интересует. В результате выполняется вывод информации о типе блокировки, ее состоянии и сессии, которая инициировала ее.

Выявление блокировок

Для идентификации операций, ждущих снятия блокировки, используйте следующий запрос. Он покажет информацию о процессах, в ожидании снятия блокировки, и spid блокировавшей сессии:

SQL Скопировать код SELECT cmd, * FROM sys.sysprocesses WHERE blocked > 0;

Если блокировка негативно влияет на работу системы, можно применить команду KILL {spid} , которая требует особой осторожности и внимательности.

Отслеживание блокировок таблиц

Чтобы узнать, кто инициировал блокировку и какую команду выполнил, выполните следующий запрос:

SQL Скопировать код SELECT t.text, r.session_id FROM sys.dm_tran_locks l JOIN sys.dm_exec_requests r ON l.request_session_id = r.session_id CROSS APPLY sys.dm_exec_sql_text(r.sql_handle) t;

Анализ данных о блокировках

Для удобства анализа можно создать персональную функцию sp_lock, предоставляющую данные о типах блокировок, используемых ресурсах и их роли в транзакциях. Это позволит упростить работу с уже существующими системными вариантами.

Визуализация

Для наглядности представим блокировки таблиц как занятые места в кинотеатре. Мы находимся в зрительном зале, где демонстрируется фильм "Матрица 4":

Markdown Скопировать код Кинозал 🎥: [Место 1, Место 2, Место 3, Место 4] 🔓 Нет блокировки: [👤, 👤, 🆓, 👤] 🔒 Блокировка: [👤, 👤, 🔐, 👤]

Для проверки, кто занял данные места (установил блокировку):

SQL Скопировать код SELECT * FROM sys.dm_tran_locks WHERE resource_type = 'OBJECT';

Результат проверки мест:

Markdown Скопировать код 🔍 Проверка блокировок: - Место 1 (👤): Свободно - Место 2 (👤): Свободно - Место 3 (🔐): Занято ЗАПРОСОМ 🍿 - Место 4 (👤): Свободно

Суть идеи: таким же образом, как мы узнаем, свободно ли место в кинотеатре, в базе данных мы выясняем наличие блокировок в таблице.

Разбор типов блокировок

Различные виды блокировок указывают на разное управление доступом. Объединив sys.dm_tran_locks с системными таблицами, можно получить подробные данные:

SQL Скопировать код SELECT t.name AS TableName, l.resource_type, l.resource_description, l.request_mode, l.request_status, OBJECT_NAME(p.object_id) AS ResourceName FROM sys.dm_tran_locks l JOIN sys.partitions p ON l.resource_associated_entity_id = p.hobt_id JOIN sys.tables t ON p.object_id = t.object_id WHERE t.name = 'YourTableName';

Данный запрос позволит подробно рассмотреть описание ресурса и уровень запроса.

Мониторинг блокировок в режиме реального времени

Для проведения детального мониторинга блокировок следует отфильтровать в sys.dm_tran_locks неактуальные блокировки и сосредоточиться на активных транзакциях:

SQL Скопировать код SELECT DB_NAME(l.resource_database_id) AS DatabaseName, s.session_id, s.login_name, r.command, l.request_mode FROM sys.dm_tran_locks l JOIN sys.dm_exec_sessions s ON l.request_session_id = s.session_id JOIN sys.dm_exec_requests r ON s.session_id = r.session_id WHERE l.resource_database_id = DB_ID('YourDatabaseName') AND l.resource_type = 'OBJECT';

Работа с распределёнными транзакциями

При работе с распределёнными транзакциями используйте request_owner_guid из sys.dm_tran_locks , чтобы отслеживать блокировки, касающиеся нескольких баз данных или серверов.

