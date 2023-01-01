Как привести NULL к 0 в MySQL: функции и арифметические операции

#Основы SQL  #MySQL / MariaDB  #NULL и обработка пропусков  
Быстрый ответ

Для преобразования значения NULL в 0 в базах данных MySQL можно использовать функции COALESCE() или IFNULL():

SELECT COALESCE(your_column, 0) FROM your_table; -- NULL превращается в 0, словно через руки искусного фокусника.
SELECT IFNULL(your_column, 0) FROM your_table;   -- NULL? Не на моём вахте, отвечает IFNULL.

Функция COALESCE() отыскивает первое ненулевое значение, а IFNULL() заточена под обработку NULL. Обе функции вернут 0, если в заданном столбце обнаружат NULL.

Сравнение функций: COALESCE() против IFNULL()

Несмотря на поверхностное сходство этих функций, каждая из них имеет свои уникальные особенности:

Работа с несколькими столбцами в COALESCE

SELECT COALESCE(column1, column2, 0) FROM your_table;

COALESCE() отлично подходит для работы с несколькими столбцами. Функция последовательно проверяет каждый столбец и выбирает первое ненулевое значение. Если все столбцы содержат NULL, возвращается 0.

Простота использования IFNULL

SELECT IFNULL(column, 0) FROM your_table;

Этот подход будет идеальным, если вам нужно работать лишь с одним столбцом и цените простоту. IFNULL() имеет всего два аргумента и представляет собой упрощённую версию COALESCE.

Совместимость и стандарт ANSI

Если вам предстоит работать с несколькими системами баз данных:

  • COALESCE является частью стандарта ANSI SQL и получила широкое распространение.
  • IFNULL, напротив, является уникальной для MySQL.

Использование COALESCE гарантирует большую совместимость ваших запросов.

Эффективность и производительность

В контексте оптимизации баз данных:

  • COALESCE() может выступить в роли супергероя, легко преодолевая препятствия из NULL.
  • При работе в MySQL IFNULL() проявляет себя как точный страж производительности.

Не столь известные суперсилы COALESCE()

COALESCE() не ограничивается преобразованием NULL в 0. Она также может улучшать целостность данных, выбирая подходящее значение из списка:

SELECT COALESCE(system_override_value, user_provided_value, default_value) FROM configurations;

В данном случае COALESCE() обеспечивает использование значения с наивысшим приоритетом.

Визуализация

Представьте турнирную таблицу, в которой есть пустые ячейки:

| Игрок        | Очки    |
| ------------ | ------- |
| Алиса        | 5       |
| Боб          | (пусто) |
| Чарли        | 2       |

В SQL мы стремимся заполнить эти пустые ячейки нулями:

SELECT PlayerName, COALESCE(Score, 0) AS Points FROM Players;

Теперь турнирная таблица выглядит так:

| Игрок        | Очки    |
| ------------ | ------- |
| Алиса        | 5       |
| Боб          | 0       |  <- И пустота заполнилась говорящим нулём!
| Чарли        | 2       |

Преобразование (пусто) в **0** аналогично заполнению пустых мест в аудитории, чтобы каждый стул был занят.

Деление на ноль

Понятный всем пример из практики:

SELECT id, column1, column2, column1/COALESCE(column2, 1) AS result FROM your_table;

Здесь COALESCE спасает от ужасающей ошибки при делении на ноль, обеспечивая целостность ваших вычислений.

Обработка нулей в аналитике данных

В области аналитики данных эти функции помогают поддерживать единообразие данных:

  • Доверьтесь COALESCE() для заполнения пропусков в данных временных рядов.
  • Используйте IFNULL() со значением 0, чтобы предотвратить искажение средних значений отсутствующими данными.

Денис Сурков

архитектор данных

