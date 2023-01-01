Как привести NULL к 0 в MySQL: функции и арифметические операции

Быстрый ответ

Для преобразования значения NULL в 0 в базах данных MySQL можно использовать функции COALESCE() или IFNULL() :

SQL Скопировать код SELECT COALESCE(your_column, 0) FROM your_table; -- NULL превращается в 0, словно через руки искусного фокусника. SELECT IFNULL(your_column, 0) FROM your_table; -- NULL? Не на моём вахте, отвечает IFNULL.

Функция COALESCE() отыскивает первое ненулевое значение, а IFNULL() заточена под обработку NULL . Обе функции вернут 0 , если в заданном столбце обнаружат NULL .

Сравнение функций: COALESCE() против IFNULL()

Несмотря на поверхностное сходство этих функций, каждая из них имеет свои уникальные особенности:

Работа с несколькими столбцами в COALESCE

SQL Скопировать код SELECT COALESCE(column1, column2, 0) FROM your_table;

COALESCE() отлично подходит для работы с несколькими столбцами. Функция последовательно проверяет каждый столбец и выбирает первое ненулевое значение. Если все столбцы содержат NULL , возвращается 0 .

Простота использования IFNULL

SQL Скопировать код SELECT IFNULL(column, 0) FROM your_table;

Этот подход будет идеальным, если вам нужно работать лишь с одним столбцом и цените простоту. IFNULL() имеет всего два аргумента и представляет собой упрощённую версию COALESCE .

Совместимость и стандарт ANSI

Если вам предстоит работать с несколькими системами баз данных:

COALESCE является частью стандарта ANSI SQL и получила широкое распространение.

является частью и получила широкое распространение. IFNULL , напротив, является уникальной для MySQL.

Использование COALESCE гарантирует большую совместимость ваших запросов.

Эффективность и производительность

В контексте оптимизации баз данных:

COALESCE() может выступить в роли супергероя , легко преодолевая препятствия из NULL .

может выступить в роли , легко преодолевая препятствия из . При работе в MySQL IFNULL() проявляет себя как точный страж производительности.

Не столь известные суперсилы COALESCE()

COALESCE() не ограничивается преобразованием NULL в 0 . Она также может улучшать целостность данных, выбирая подходящее значение из списка:

SQL Скопировать код SELECT COALESCE(system_override_value, user_provided_value, default_value) FROM configurations;

В данном случае COALESCE() обеспечивает использование значения с наивысшим приоритетом.

Визуализация

Представьте турнирную таблицу, в которой есть пустые ячейки:

Markdown Скопировать код | Игрок | Очки | | ------------ | ------- | | Алиса | 5 | | Боб | (пусто) | | Чарли | 2 |

В SQL мы стремимся заполнить эти пустые ячейки нулями:

SQL Скопировать код SELECT PlayerName, COALESCE(Score, 0) AS Points FROM Players;

Теперь турнирная таблица выглядит так:

Markdown Скопировать код | Игрок | Очки | | ------------ | ------- | | Алиса | 5 | | Боб | 0 | <- И пустота заполнилась говорящим нулём! | Чарли | 2 |

Преобразование (пусто) в **0** аналогично заполнению пустых мест в аудитории, чтобы каждый стул был занят.

Деление на ноль

Понятный всем пример из практики:

SQL Скопировать код SELECT id, column1, column2, column1/COALESCE(column2, 1) AS result FROM your_table;

Здесь COALESCE спасает от ужасающей ошибки при делении на ноль, обеспечивая целостность ваших вычислений.

Обработка нулей в аналитике данных

В области аналитики данных эти функции помогают поддерживать единообразие данных:

Доверьтесь COALESCE() для заполнения пропусков в данных временных рядов.

для заполнения пропусков в данных временных рядов. Используйте IFNULL() со значением 0 , чтобы предотвратить искажение средних значений отсутствующими данными.

