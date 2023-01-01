Как привести NULL к 0 в MySQL: функции и арифметические операции#Основы SQL #MySQL / MariaDB #NULL и обработка пропусков
Быстрый ответ
Для преобразования значения
NULL в
0 в базах данных MySQL можно использовать функции
COALESCE() или
IFNULL():
SELECT COALESCE(your_column, 0) FROM your_table; -- NULL превращается в 0, словно через руки искусного фокусника.
SELECT IFNULL(your_column, 0) FROM your_table; -- NULL? Не на моём вахте, отвечает IFNULL.
Функция
COALESCE() отыскивает первое ненулевое значение, а
IFNULL() заточена под обработку
NULL. Обе функции вернут
0, если в заданном столбце обнаружат
NULL.
Сравнение функций: COALESCE() против IFNULL()
Несмотря на поверхностное сходство этих функций, каждая из них имеет свои уникальные особенности:
Работа с несколькими столбцами в COALESCE
SELECT COALESCE(column1, column2, 0) FROM your_table;
COALESCE() отлично подходит для работы с несколькими столбцами. Функция последовательно проверяет каждый столбец и выбирает первое ненулевое значение. Если все столбцы содержат
NULL, возвращается
0.
Простота использования IFNULL
SELECT IFNULL(column, 0) FROM your_table;
Этот подход будет идеальным, если вам нужно работать лишь с одним столбцом и цените простоту.
IFNULL() имеет всего два аргумента и представляет собой упрощённую версию
COALESCE.
Совместимость и стандарт ANSI
Если вам предстоит работать с несколькими системами баз данных:
COALESCEявляется частью стандарта ANSI SQL и получила широкое распространение.
IFNULL, напротив, является уникальной для MySQL.
Использование COALESCE гарантирует большую совместимость ваших запросов.
Эффективность и производительность
В контексте оптимизации баз данных:
COALESCE()может выступить в роли супергероя, легко преодолевая препятствия из
NULL.
- При работе в MySQL
IFNULL()проявляет себя как точный страж производительности.
Не столь известные суперсилы COALESCE()
COALESCE() не ограничивается преобразованием
NULL в
0. Она также может улучшать целостность данных, выбирая подходящее значение из списка:
SELECT COALESCE(system_override_value, user_provided_value, default_value) FROM configurations;
В данном случае
COALESCE() обеспечивает использование значения с наивысшим приоритетом.
Визуализация
Представьте турнирную таблицу, в которой есть пустые ячейки:
| Игрок | Очки |
| ------------ | ------- |
| Алиса | 5 |
| Боб | (пусто) |
| Чарли | 2 |
В SQL мы стремимся заполнить эти пустые ячейки нулями:
SELECT PlayerName, COALESCE(Score, 0) AS Points FROM Players;
Теперь турнирная таблица выглядит так:
| Игрок | Очки |
| ------------ | ------- |
| Алиса | 5 |
| Боб | 0 | <- И пустота заполнилась говорящим нулём!
| Чарли | 2 |
Преобразование
(пусто) в
**0** аналогично заполнению пустых мест в аудитории, чтобы каждый стул был занят.
Деление на ноль
Понятный всем пример из практики:
SELECT id, column1, column2, column1/COALESCE(column2, 1) AS result FROM your_table;
Здесь
COALESCE спасает от ужасающей ошибки при делении на ноль, обеспечивая целостность ваших вычислений.
Обработка нулей в аналитике данных
В области аналитики данных эти функции помогают поддерживать единообразие данных:
- Доверьтесь
COALESCE()для заполнения пропусков в данных временных рядов.
- Используйте
IFNULL()со значением
0, чтобы предотвратить искажение средних значений отсутствующими данными.
Полезные материалы
- Руководство W3Schools по функции SQL CAST() — Понятное объяснение использования функции CAST для преобразования типов данных в SQL.
- Обсуждения NULL в SQL на Database Administrators Stack Exchange — Экспертные дискуссии о проблематике обработки
NULL-значений.
- Руководство MySQL по функциям управления потоком – COALESCE — Официальное описание функции COALESCE в сложной форме документации.
- Обсуждения преобразования NULL в MySQL на Stack Overflow — Истории и советы от разработчиков, столкнувшихся с задачами приведения типов.
Денис Сурков
архитектор данных