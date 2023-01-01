Как получить количество строк в таблицах SQL Server

Быстрый ответ

Для эффективного подсчёта строк в каждой таблице базы данных SQL Server, используйте следующий SQL-запрос с применением системных представлений sys.tables и sys.partitions:

SQL Скопировать код SELECT t.NAME AS TableName, SUM(p.rows) AS RowCount FROM sys.tables t INNER JOIN sys.partitions p ON t.object_id = p.object_id WHERE p.index_id IN (0, 1) -- Учитываем только кучи и кластерные индексы GROUP BY t.NAME ORDER BY RowCount DESC;

Этот подход поволяет исключить системные таблицы и предотвращает подсчет строк для некластерных индексов.

Погружение в суть: Производительность и точность

На больших базах данных важно выбирать решения, которые упрощают решение задач:

sys.tables и sys.partitions : Минимальное число условий в запросе для обеспечения высокой производительности.

: Минимальное число условий в запросе для обеспечения высокой производительности. WHERE p.index_id IN (0, 1) : Выбираем только кластерные индексы и кучи для точного подсчета строк.

: Выбираем только кластерные индексы и кучи для точного подсчета строк. GROUP BY t.NAME : Группировка результатов по именам таблиц помогает исключить дублирование.

: Группировка результатов по именам таблиц помогает исключить дублирование. ORDER BY RowCount DESC: Сортировка облегчает определение таблиц с наибольшим количеством строк.

Обход подводных камней: избегание типичных проблем

Такие простые решения иногда могут создавать сложности. Чтобы их избежать:

Только пользовательские таблицы : Добавьте AND t.type = 'U' , чтобы исключить системные таблицы.

: Добавьте , чтобы исключить системные таблицы. Правильный контекст базы данных : Гарантируйте выполнение запросов в соответствующем контексте данных.

: Гарантируйте выполнение запросов в соответствующем контексте данных. Актуальность данных: В динамичных средах для поддержания актуальности информации может понадобиться повышение уровня изоляции транзакций.

Визуализация

Можем упростить восприятие запроса, представив таблицы в виде ингредиентов на кухне:

Markdown Скопировать код Кухня: 🏡 Ингредиенты: [🍏🥦🍞🧀]

Наша цель — подсчитать количество каждого ингредиента:

SQL Скопировать код SELECT '🍽️' + TABLE_NAME, '🍴 x ' + CAST(ROW_COUNT AS VARCHAR) FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES CROSS APPLY ( SELECT COUNT(*) AS ROW_COUNT FROM [🍽️TABLE_NAME] ) AS RC;

И вот получившийся результат:

Markdown Скопировать код | Ингредиент | Количество | | -----------| -----------| | 🍽️ Яблоки | 🍴 x 12 | | 🍽️ Брокколи| 🍴 x 5 | | 🍽️ Хлеб | 🍴 x 20 |

Приятного аппетита! 🎉

Красота уборки: Поддержание порядка после выполнения запросов

Соблюдайте следующие правила при работе с SQL-запросами:

Удаление временных таблиц : Если использовали временные таблицы, например, #counts , не забудьте удалить их командой DROP TABLE #counts .

: Если использовали временные таблицы, например, , не забудьте удалить их командой . Учет блокировок: После выполнения запросов убедитесь, что не осталось блокировок, препятствующих нормальной работе в многопользовательской среде.

Готовы к работе на крупных базах данных

Следующие решения подойдут для работы с большими объемами данных:

sp_MSForEachTable : Недокументированная хранимая процедура — секретное оружие знатоков SQL. Используйте с осознанным риском!

: Недокументированная хранимая процедура — секретное оружие знатоков SQL. Используйте с осознанным риском! ASYNCSTATISTICSUPDATE: Включение этой опции может ускорить работу со статистикой и позволит быстрее получить результат.

Нежеланные гости: Исключение системных таблиц

Важно исключить системные объекты из подсчета:

Исключаем системные таблицы : Используйте атрибут is_ms_shipped или функцию OBJECTPROPERTY , чтобы отфильтровать системные таблицы.

: Используйте атрибут или функцию , чтобы отфильтровать системные таблицы. Фильтрация с OBJECT_TYPE: Добавьте условие AND OBJECT_TYPE(t.object_id) = 'U' , чтобы подсчет включал только пользовательские таблицы.

