Как освободить transaction log в MS Dynamics CRM 4.0

Быстрый ответ

Если журнал транзакций в вашей базе данных переполнен и требуется срочное решение, можно уменьшить его размер или создать резервную копию используя следующие команды:

SQL Скопировать код -- Уменьшение размера файла журнала, по сравнению со спортзалом DBCC SHRINKFILE(НазваниеФайлаЖурнала, 1); -- Резервное копирование: "Есть у вас backup?" BACKUP LOG НазваниеБазыДанных TO DISK='D:\ПутьКbackup.bak';

Для долгосрочного решения этой проблемы важно корректно настроить модель восстановления и параметры автоматического роста файла журнала, согласно вашей рабочей нагрузке. Регулярное резервное копирование журнала для баз данных, работающих с полной моделью восстановления, поможет предотвратить его переполнение.

Понимание причин переполнения журнала

Чтобы эффективно решить проблему переполнения журнала транзакций, важно знать причины, которые привели к этому:

Проведение транзакций вовремя

Активные транзакции занимают место в журнале, обеспечивая целостность данных. Поэтому важно исполнять длительные транзакции вовремя и осуществлять подтверждение изменений на логических этапах.

Выбор правильной модели восстановления

Переход на простую модель восстановления — это временное решение, которое помогает уменьшить размер журнала за счет урезания истории изменений.

SQL Скопировать код ALTER DATABASE НазваниеБазыДанных SET RECOVERY SIMPLE;

Но будьте осторожны: если вашему приложению необходимо восстановление до определенного момента времени, то модель FULL обеспечит это, но потребует регулярного резервного копирования журнала для предотвращения его увеличения.

Обеспечение достаточного дискового пространства

Важно следить за наличием достаточного места на диске для файла базы данных и журнала транзакций, а также обеспечение достаточности физической памяти.

Корректная конфигурация параметра автоматического увеличения файла

Функция автоматического увеличения файла помогает контролировать размер файла, но некорректная настройка этой функции может привести к снижению производительности. Важно контролировать параметр увеличения размера журнала и наладить систему оповещений о существенных изменениях размера.

SQL Скопировать код ALTER DATABASE НазваниеБазыДанных MODIFY FILE ( NAME = НазваниеФайлаЖурнала, MAXSIZE = UNLIMITED, FILEGROWTH = 256MB );

Нахождение баланса между очисткой и мониторингом

Для предотвращения заполнения журнала существенно проводить регулярную очистку и мониторинг.

Регулярное резервное копирование журнала

Необходимо настроить автоматическое резервное копирование журнала для баз данных, использующих полную модель восстановления. Это поможет сократить объем фиксированных транзакций и предотвратить увеличение размера файла журнала.

SQL Скопировать код -- Процедура освобождения пространства в файле журнала BACKUP LOG НазваниеБазыДанных TO DISK='D:\ПутьКbackup.bak' WITH NOFORMAT, NOINIT;

Мониторинг использования журнала

Следите за использованием журнала. Динамические системные представления (DMV) в SQL Server могут предоставить полезную информацию об активности журнала и помочь прогнозировать его рост.

Контроль срабатывания автоматического увеличения файла

Обращайте пристальное внимание на события автоматического увеличения файла. Если они возникают слишком часто, вам, вероятно, потребуется пересмотреть начальные размеры файлов или настроить обработку транзакций.

Исследование причин задержки повторного использования журнала

Проанализируйте показатель log_reuse_wait_desc в sys.databases , чтобы узнать, что занимает пространство в журнале:

SQL Скопировать код -- Определение причин занятости пространства в журнале SELECT name, log_reuse_wait_desc FROM sys.databases;

Визуализация

Можно представить журнал транзакций как стакан воды (🥛), который мы постоянно наполняем:

Markdown Скопировать код 🥛🚰: Мы заполняем журнал транзакциями...

Когда стакан наполняется, начинается перелив (💦):

Markdown Скопировать код 🥛💦: Переливание!

Решение проблемы: Освободите пространство стакана! Подготовьте место для новых транзакций!

Markdown Скопировать код 🥛➡️🗑️: Готовим журнал к новым транзакциям!

Стараемся постоянно контролировать пространство в журнале, чтобы избежать переливания и обеспечить эффективную работу.

Стратегии предотвращения и оптимизации

Реализуйте необходимые меры предосторожности и оптимизацию настройек, чтобы минимизировать риск переполнения журнала.

Использование контрольных точек и пакетных операций

Применяйте контрольные точки во время длительных операций, чтобы обеспечить более эффективное сжатие журнала. Проводите операции в рамках одной большой транзакции, чтобы уменьшить нагрузку на журнал.

Создание дополнительных файлов журнала

При значительных рабочих нагрузках может потребоваться создание дополнительных файлов журнала для более равномерного распределения нагрузки, особенно во время массовых операций или миграций.

Постоянный мониторинг занятого дискового пространства

Регулярно мониторьте занятое дисковое пространство. Проактивный подход к управлению свободным пространством поможет удовлетворить потребности вашей базы данных и предотвратит неожиданные проблемы.

Оптимизация длительных процессов

Стремитесь анализировать и оптимизировать долгие процессы. Более быстрые и эффективные транзакции занимают меньше места в журнале.

