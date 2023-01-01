Как обновить и заменить часть строки в SQL: UPDATE, REPLACE

Быстрый ответ

Для изменения части строки в SQL используйте функцию REPLACE() :

SQL Скопировать код UPDATE tablename SET columnname = REPLACE(columnname, 'oldSubstring', 'newSubstring') WHERE columnname LIKE '%oldSubstring%';

Данная инструкция заменит "oldSubstring" на "newSubstring" в столбце "columnname" таблицы "tablename", если строка содержит "oldSubstring".

Точное целевое обновление

Для точного обновления необходимых строк уточните условия с помощью WHERE . Это предотвратит изменения в нежелательных строках и поможет сохранить данных в порядке:

SQL Скопировать код UPDATE dbo.MyTable SET MyColumn = REPLACE(MyColumn, 'oldText', 'newText') WHERE ID <= 4 AND MyColumn LIKE '%oldText%'; -- Ограничим выборку идентификаторами до 4 включительно

Проблемы с преобразованием типов данных

При работе с полями text или ntext и использовании REPLACE() может возникнуть проблема несовместимости типов данных. В таких случаях используйте приведение типов:

SQL Скопировать код UPDATE dbo.MyTable SET MyColumn = CAST(REPLACE(CAST(MyColumn AS nvarchar(max)), 'oldText', 'newText') AS text) WHERE ID <= 4; -- Предположим, что необходимо обновить не более четырех записей

Недопустимость использования шаблонов

Функция REPLACE не работает с шаблонами, поэтому требуется указывать точную подстроку для замены:

SQL Скопировать код UPDATE dbo.MyTable SET MyColumn = REPLACE(MyColumn, 'oldText', 'newText') WHERE MyColumn LIKE 'old%Text'; -- Шаблоны здесь не допустимы!

Предпросмотр изменений

Перед выполнением UPDATE рекомендуется провести быстрый SELECT , чтобы визуально оценить предполагаемые изменения:

SQL Скопировать код SELECT MyColumn, REPLACE(MyColumn, 'oldText', 'newText') AS Preview FROM dbo.MyTable WHERE MyColumn LIKE '%oldText%'; -- Всегда стоит перепроверить перед началом обновления данных!

Визуализация

Визуализируем это как поезд (🚂), где каждый вагон — это символ в строке:

Markdown Скопировать код До: [D, B, C, D, E, *F*🚆, *F*🚆, *F*🚆, I, J]

Мы хотим заменить каждый вагон F🚆 на G🚋:

SQL Скопировать код UPDATE tracks SET carriages = REPLACE(carriages, 'F', 'G') WHERE Status = 'Active'; -- Это не простая техническая операция

И вуаля, результат трансформации:

Markdown Скопировать код После: [D, B, C, D, E, *G*🚋, *G*🚋, *G*🚋, I, J]

Таким образом, меняя вагоны в поезде, мы можем изменять и строки в SQL.

Особенности работы с специальными символами

Если в подстроке встречаются специальные символы, в частности обратный слеш `, с ними нужно обращаться осторожно, так как SQL интерпретирует ` как экранирование:

SQL Скопировать код UPDATE dbo.MyTable SET MyColumn = REPLACE(MyColumn, '123\\', 'replacementText') WHERE MyColumn LIKE '%123\\%'; -- SQL иногда не распознает такие специальные символы.

Обеспечение безопасности с помощью транзакций

Выполнение UPDATE в контексте транзакции обеспечивает безопасность: в случае ошибки всегда можно отменить изменения:

SQL Скопировать код BEGIN TRAN -- Стартуем транзакцию UPDATE dbo.MyTable SET MyColumn = ... -- Процесс обновления COMMIT TRAN -- Завершаем транзакцию

Если что-то пошло не так, выполните ROLLBACK TRAN , и данные будут возвращены в исходное состояние.

