Как обновить и заменить часть строки в SQL: UPDATE, REPLACE

#SQL для аналитиков  #Основы SQL  #INSERT / UPDATE / DELETE  
Быстрый ответ

Для изменения части строки в SQL используйте функцию REPLACE():

UPDATE tablename
SET columnname = REPLACE(columnname, 'oldSubstring', 'newSubstring')
WHERE columnname LIKE '%oldSubstring%';

Данная инструкция заменит "oldSubstring" на "newSubstring" в столбце "columnname" таблицы "tablename", если строка содержит "oldSubstring".

Точное целевое обновление

Для точного обновления необходимых строк уточните условия с помощью WHERE. Это предотвратит изменения в нежелательных строках и поможет сохранить данных в порядке:

UPDATE dbo.MyTable
SET MyColumn = REPLACE(MyColumn, 'oldText', 'newText')
WHERE ID <= 4 AND MyColumn LIKE '%oldText%';  -- Ограничим выборку идентификаторами до 4 включительно

Проблемы с преобразованием типов данных

При работе с полями text или ntext и использовании REPLACE() может возникнуть проблема несовместимости типов данных. В таких случаях используйте приведение типов:

UPDATE dbo.MyTable
SET MyColumn = CAST(REPLACE(CAST(MyColumn AS nvarchar(max)), 'oldText', 'newText') AS text)
WHERE ID <= 4;  -- Предположим, что необходимо обновить не более четырех записей

Недопустимость использования шаблонов

Функция REPLACE не работает с шаблонами, поэтому требуется указывать точную подстроку для замены:

UPDATE dbo.MyTable
SET MyColumn = REPLACE(MyColumn, 'oldText', 'newText')
WHERE MyColumn LIKE 'old%Text';  -- Шаблоны здесь не допустимы!

Предпросмотр изменений

Перед выполнением UPDATE рекомендуется провести быстрый SELECT, чтобы визуально оценить предполагаемые изменения:

SELECT MyColumn, REPLACE(MyColumn, 'oldText', 'newText') AS Preview
FROM dbo.MyTable
WHERE MyColumn LIKE '%oldText%';  -- Всегда стоит перепроверить перед началом обновления данных!

Визуализация

Визуализируем это как поезд (🚂), где каждый вагон — это символ в строке:

До: [D, B, C, D, E, *F*🚆, *F*🚆, *F*🚆, I, J]

Мы хотим заменить каждый вагон F🚆 на G🚋:

UPDATE tracks SET carriages = REPLACE(carriages, 'F', 'G') WHERE Status = 'Active';  -- Это не простая техническая операция

И вуаля, результат трансформации:

После: [D, B, C, D, E, *G*🚋, *G*🚋, *G*🚋, I, J]

Таким образом, меняя вагоны в поезде, мы можем изменять и строки в SQL.

Особенности работы с специальными символами

Если в подстроке встречаются специальные символы, в частности обратный слеш `, с ними нужно обращаться осторожно, так как SQL интерпретирует ` как экранирование:

UPDATE dbo.MyTable
SET MyColumn = REPLACE(MyColumn, '123\\', 'replacementText')
WHERE MyColumn LIKE '%123\\%';  -- SQL иногда не распознает такие специальные символы.

Обеспечение безопасности с помощью транзакций

Выполнение UPDATE в контексте транзакции обеспечивает безопасность: в случае ошибки всегда можно отменить изменения:

BEGIN TRAN  -- Стартуем транзакцию
UPDATE dbo.MyTable
SET MyColumn = ...
-- Процесс обновления
COMMIT TRAN  -- Завершаем транзакцию

Если что-то пошло не так, выполните ROLLBACK TRAN, и данные будут возвращены в исходное состояние.

Виктор Ермаков

SQL-разработчик

