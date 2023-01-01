Как обновить и заменить часть строки в SQL: UPDATE, REPLACE#SQL для аналитиков #Основы SQL #INSERT / UPDATE / DELETE
Быстрый ответ
Для изменения части строки в SQL используйте функцию
REPLACE():
UPDATE tablename
SET columnname = REPLACE(columnname, 'oldSubstring', 'newSubstring')
WHERE columnname LIKE '%oldSubstring%';
Данная инструкция заменит "oldSubstring" на "newSubstring" в столбце "columnname" таблицы "tablename", если строка содержит "oldSubstring".
Точное целевое обновление
Для точного обновления необходимых строк уточните условия с помощью
WHERE. Это предотвратит изменения в нежелательных строках и поможет сохранить данных в порядке:
UPDATE dbo.MyTable
SET MyColumn = REPLACE(MyColumn, 'oldText', 'newText')
WHERE ID <= 4 AND MyColumn LIKE '%oldText%'; -- Ограничим выборку идентификаторами до 4 включительно
Проблемы с преобразованием типов данных
При работе с полями
text или
ntext и использовании
REPLACE() может возникнуть проблема несовместимости типов данных. В таких случаях используйте приведение типов:
UPDATE dbo.MyTable
SET MyColumn = CAST(REPLACE(CAST(MyColumn AS nvarchar(max)), 'oldText', 'newText') AS text)
WHERE ID <= 4; -- Предположим, что необходимо обновить не более четырех записей
Недопустимость использования шаблонов
Функция
REPLACE не работает с шаблонами, поэтому требуется указывать точную подстроку для замены:
UPDATE dbo.MyTable
SET MyColumn = REPLACE(MyColumn, 'oldText', 'newText')
WHERE MyColumn LIKE 'old%Text'; -- Шаблоны здесь не допустимы!
Предпросмотр изменений
Перед выполнением
UPDATE рекомендуется провести быстрый
SELECT, чтобы визуально оценить предполагаемые изменения:
SELECT MyColumn, REPLACE(MyColumn, 'oldText', 'newText') AS Preview
FROM dbo.MyTable
WHERE MyColumn LIKE '%oldText%'; -- Всегда стоит перепроверить перед началом обновления данных!
Визуализация
Визуализируем это как поезд (🚂), где каждый вагон — это символ в строке:
До: [D, B, C, D, E, *F*🚆, *F*🚆, *F*🚆, I, J]
Мы хотим заменить каждый вагон F🚆 на G🚋:
UPDATE tracks SET carriages = REPLACE(carriages, 'F', 'G') WHERE Status = 'Active'; -- Это не простая техническая операция
И вуаля, результат трансформации:
После: [D, B, C, D, E, *G*🚋, *G*🚋, *G*🚋, I, J]
Таким образом, меняя вагоны в поезде, мы можем изменять и строки в SQL.
Особенности работы с специальными символами
Если в подстроке встречаются специальные символы, в частности обратный слеш
`, с ними нужно обращаться осторожно, так как SQL интерпретирует ` как экранирование:
UPDATE dbo.MyTable
SET MyColumn = REPLACE(MyColumn, '123\\', 'replacementText')
WHERE MyColumn LIKE '%123\\%'; -- SQL иногда не распознает такие специальные символы.
Обеспечение безопасности с помощью транзакций
Выполнение
UPDATE в контексте транзакции обеспечивает безопасность: в случае ошибки всегда можно отменить изменения:
BEGIN TRAN -- Стартуем транзакцию
UPDATE dbo.MyTable
SET MyColumn = ...
-- Процесс обновления
COMMIT TRAN -- Завершаем транзакцию
Если что-то пошло не так, выполните
ROLLBACK TRAN, и данные будут возвращены в исходное состояние.
Полезные материалы
- Oracle / PLSQL: REPLACE Function — Подробности о синтаксисе и использовании функции
REPLACEв Oracle.
- PostgreSQL: Documentation: String Functions and Operators — Официальная документация по функциям работы со строками в PostgreSQL, включая
REPLACE.
- REPLACE — Информация и примеры использования функции
REPLACEв DB2.
- PostgreSQL: Documentation: Pattern Matching — Обзор возможностей регулярных выражений в PostgreSQL.
- Replace part of a string with another string — Обсуждение на StackOverflow о замене частей строк в SQL.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик