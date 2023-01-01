Как найти все таблицы с колонкой по имени в SQL Server

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Если вам требуется отыскать все таблицы, содержащие столбец с указанным именем, можно использовать следующий рецепт SQL:

SQL Скопировать код SELECT t.name AS TableName FROM sys.tables t JOIN sys.columns c ON t.object_id = c.object_id WHERE c.name LIKE '%myColumn%'

Не забудьте заменить %myColumn% на название столбца, который вам потребен. Этот код поможет вам быстро и эффективно выполнить поставленную задачу.

Уточнение поиска с принятием во внимание схемы

Время от времени полезно получить не только названия таблиц, но и подробное описание схемы. Для этих целей можно воспользоваться следующим запросом:

SQL Скопировать код SELECT SCHEMA_NAME(t.schema_id) + '.' + t.name AS FullTableName, c.name AS ColumnName FROM sys.tables AS t INNER JOIN sys.columns AS c ON t.object_id = c.object_id WHERE c.name LIKE '%myColumn%' ORDER BY FullTableName, ColumnName;

Расширение диапазона: применение запроса представлений через использование INFORMATION_SCHEMA

Если вам надо углубленное изучение и таблиц, и представлений, то вам может прийти на помощь INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS:

SQL Скопировать код SELECT COLUMN_NAME, TABLE_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS WHERE COLUMN_NAME LIKE '%myColumn%' ORDER BY TABLE_NAME, COLUMN_NAME;

Заметьте, что этот метод хорошо справляется в разных СУБД и на различных SQL базах данных, поэтому его можно считать универсальным средством в вашем наборе инструментов SQL.

Анализ

Нюансы детального анализа

Вы можете сконфигурировать свои запросы таким образом, чтобы выводились не только основные данные, но и более специфическая информация, например, типы данных или требования по заполнению полей:

SQL Скопировать код SELECT C.TABLE_SCHEMA, C.TABLE_NAME, C.COLUMN_NAME, C.DATA_TYPE, C.CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH, C.IS_NULLABLE FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS AS C WHERE C.COLUMN_NAME LIKE '%myColumn%' ORDER BY C.TABLE_SCHEMA, C.TABLE_NAME, C.COLUMN_NAME;

Выбор инструментария работы с базами данных

Не смотря на то, что sys.tables и sys.columns являются составной частью SQL Server, INFORMATION_SCHEMA представляет собой универсальное решение, применимое в любой ситуации.

Исследование возможностей метаданных системных представлений

Для доступа к метаданным, вроде даты изменения или статусов идентификаторов, используйте системные представления в SQL Server:

SQL Скопировать код SELECT t.name AS TableName, c.name AS ColumnName, t.create_date, t.modify_date, c.is_identity, c.is_computed FROM sys.tables AS t INNER JOIN sys.columns AS c ON t.object_id = c.object_id WHERE c.name LIKE '%myColumn%' ORDER BY TableName, ColumnName;

Анализ не пустых колонок: Когда NULL просто не подходит

Если вас интересуют поле, которые должны быть обязательно заполнены, можете воспользоваться следующим запросом:

SQL Скопировать код SELECT t.name AS TableName, c.name AS ColumnName FROM sys.tables AS t JOIN sys.columns c ON t.object_id = c.object_id WHERE c.name LIKE '%myColumn%' AND c.is_nullable = 0 ORDER BY TableName, ColumnName;

Визуализация

Предположим, вам надо найти определенный объект (столбец) среди множества разнокалиберных контейнеров (таблиц) в вашем Microsoft SQL Server:

Markdown Скопировать код 🔎: Ваша цель = "Гаечный ключ" (имя столбца)

SQL-запрос – это ваш инструмент, который поможет вам составить всю картину целиком:

SQL Скопировать код SELECT table_name FROM information_schema.columns WHERE column_name = 'Wrench';

Вот что у вас выйдет на выходе:

Markdown Скопировать код До: [🗄, 🗄, 🗄] После: [❌, ✅ (Ура, мы нашли гаечный ключ!), ❌]

Результат: Теперь у вас есть список всех контейнеров, в которых обнаруживается нужный вам объект.

Углубленный ответ: Исследование поглубже обычного

Точность на долю миллиметра с точными совпадениями

Возможно, вы ищете точное совпадение имен, а не примеры по шаблону. У нас есть для этого решение!

SQL Скопировать код SELECT t.name AS TableName FROM sys.tables t JOIN sys.columns c ON t.object_id = c.object_id WHERE c.name = 'ExactColumnName'

Поиск с учетом схемы

Может быть полезно расширить радиус поиска и включить различные схемы, используя sys.schemas :

SQL Скопировать код SELECT s.name AS SchemaName, t.name AS TableName, c.name AS ColumnName FROM sys.tables t JOIN sys.columns c ON t.object_id = c.object_id JOIN sys.schemas s ON t.schema_id = s.schema_id WHERE c.name LIKE '%myColumn%' ORDER BY SchemaName, TableName, ColumnName;

Приоритизация результатов поиска

Иногда не все колонки равноценны, и было бы хорошо, чтобы некоторые из них были в верхней части вашего списка. В этом могут помочь условные конструкции CASE :

SQL Скопировать код SELECT t.name AS TableName, c.name AS ColumnName, CASE WHEN c.name = 'PrimaryInterest' THEN 1 ELSE 2 END AS Priority FROM sys.tables AS t JOIN sys.columns AS c ON t.object_id = c.object_id WHERE c.name LIKE '%myColumn%' ORDER BY Priority, TableName, ColumnName;

