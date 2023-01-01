JOIN и INNER JOIN в SQL: различие и влияние на производительность

Быстрый ответ

В SQL JOIN и INNER JOIN выполняют идентичные действия; оба оператора возвращают строки, в которых совпадают записи в обеих сопоставляемых таблицах. Проще сказать, эти операторы работают одинаково:

SQL Скопировать код -- Будь то гол, забитый в основное время SELECT * FROM table1 JOIN table2 ON table1.id = table2.id; -- Или гол, забитый в дополнительное время SELECT * FROM table1 INNER JOIN table2 ON table1.id = table2.id;

Сущность этих запросов заключается в поиске соответствующих значений таблиц, исходя из определённых критериев, в нашем случае: table1.id = table2.id .

Ориентиры в джунглях SQL

Упоминание INNER JOIN в SQL-запросах, особенно когда испытываются сложности с множеством различных типов соединений, вы даете ориентиры для тех, кто будет препирать ваши запросы. Такой подход является наиболее полезным для командной работы, либо когда вы возвращаетесь к собственному SQL-коду через год и стараетесь в нём разобраться.

Пример:

SQL Скопировать код -- Включаем режим искателя приключений в SQL, не забудьте пристегнуть ремни безопасности! SELECT orders.order_id, customers.name, products.product_name, order_details.quantity FROM customers INNER JOIN orders ON customers.customer_id = orders.customer_id INNER JOIN order_details ON orders.order_id = order_details.order_id INNER JOIN products ON products.product_id = order_details.product_id;

Явное использование INNER JOIN даёт возможность чётко и однозначно передать ваше намерение, минимизируя любую вероятность неправильной интерпретации.

Влияние диалекта SQL на синтаксис соединений

Хотя в SQL JOIN и INNER JOIN считаются взаимозаменяемыми, имеются нюансы, как, например, в Microsoft Access, где требуется явное использование INNER JOIN . Эти подводные камни синтаксиса могут повлиять на ваш выбор при написании запросов.

Развенчание мифов о производительности

Среди практиков SQL существует мнение, что выбор синтаксиса (неявный JOIN против явного INNER JOIN ) может влиять на производительность запроса. Однако это не совсем верно. Системы управления базами данных обрабатывают JOIN и INNER JOIN одинаково. Ключевую роль в производительности играют корректно составленные условия соединения и эффективное использование индексов.

Выбор синтаксиса соединений: сальса или танго?

Выбор между JOIN и INNER JOIN часто обусловлен личными предпочтениями или привычками команды. Как в танце, здесь важна последовательность. Соблюдение общих правил написания кода значительно облегчает процесс понимания и помогает создать гармоничный код. Это подчёркивает необходимость ведения стилевого справочника SQL для команды, действующего аналогично роли хореографа, координирующего движения танцоров.

Визуализация

Markdown Скопировать код Представьте, что у вас есть два списка: Список А (🌕): [Сыр 🧀, Кратер 🕳️, Лунная пыль 🌑] Список B (🚀): [Лунная пыль 🌑, Звездная пыль ✨, Почва Марса 🟥]

JOIN (подразумевается, как INNER JOIN ):

Markdown Скопировать код Космический набор (🌕💥🚀): [Лунная пыль 🌑] # Элементы присутствуют в ОБОИХ списках!

INNER JOIN (явно):

Markdown Скопировать код Эксклюзивная космическая корзина (🌕🤝🚀): [Лунная пыль 🌑] # Тот же самый список. Мы точно указали, что берём ТОЛЬКО товары, имеющиеся в обоих списках!

Оба примера приводят к одному и тому же результату: избытку лунной пыли!

Понимание через практику и ограничения

Разница между неявным JOIN и явным INNER JOIN заключается в их практической удобности использования. Применение явного INNER JOIN в сложных запросах сравнимо с установкой светящейся таблички, сообщающей о следовании принципу "Только пересечения!".

Использование более универсального JOIN , с другой стороны, может усложнить восприятие, особенно при дифференциации левых, правых и внутренних объединений. INNER JOIN помогает сохранить порядок и избежать непонимания.

Таким образом, в спокойных водах SQL вы можете использовать простой JOIN , но когда начинается шторм неопределенности, выбор в пользу INNER JOIN даст вам уверенность.

