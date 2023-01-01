JOIN и INNER JOIN в SQL: различие и влияние на производительность#Разное
Быстрый ответ
В SQL
JOIN и
INNER JOIN выполняют идентичные действия; оба оператора возвращают строки, в которых совпадают записи в обеих сопоставляемых таблицах. Проще сказать, эти операторы работают одинаково:
-- Будь то гол, забитый в основное время
SELECT * FROM table1 JOIN table2 ON table1.id = table2.id;
-- Или гол, забитый в дополнительное время
SELECT * FROM table1 INNER JOIN table2 ON table1.id = table2.id;
Сущность этих запросов заключается в поиске соответствующих значений таблиц, исходя из определённых критериев, в нашем случае:
table1.id = table2.id.
Ориентиры в джунглях SQL
Упоминание
INNER JOIN в SQL-запросах, особенно когда испытываются сложности с множеством различных типов соединений, вы даете ориентиры для тех, кто будет препирать ваши запросы. Такой подход является наиболее полезным для командной работы, либо когда вы возвращаетесь к собственному SQL-коду через год и стараетесь в нём разобраться.
Пример:
-- Включаем режим искателя приключений в SQL, не забудьте пристегнуть ремни безопасности!
SELECT
orders.order_id,
customers.name,
products.product_name,
order_details.quantity
FROM
customers
INNER JOIN orders ON customers.customer_id = orders.customer_id
INNER JOIN order_details ON orders.order_id = order_details.order_id
INNER JOIN products ON products.product_id = order_details.product_id;
Явное использование
INNER JOIN даёт возможность чётко и однозначно передать ваше намерение, минимизируя любую вероятность неправильной интерпретации.
Влияние диалекта SQL на синтаксис соединений
Хотя в SQL
JOIN и
INNER JOIN считаются взаимозаменяемыми, имеются нюансы, как, например, в Microsoft Access, где требуется явное использование
INNER JOIN. Эти подводные камни синтаксиса могут повлиять на ваш выбор при написании запросов.
Развенчание мифов о производительности
Среди практиков SQL существует мнение, что выбор синтаксиса (неявный
JOIN против явного
INNER JOIN) может влиять на производительность запроса. Однако это не совсем верно. Системы управления базами данных обрабатывают
JOIN и
INNER JOIN одинаково. Ключевую роль в производительности играют корректно составленные условия соединения и эффективное использование индексов.
Выбор синтаксиса соединений: сальса или танго?
Выбор между
JOIN и
INNER JOIN часто обусловлен личными предпочтениями или привычками команды. Как в танце, здесь важна последовательность. Соблюдение общих правил написания кода значительно облегчает процесс понимания и помогает создать гармоничный код. Это подчёркивает необходимость ведения стилевого справочника SQL для команды, действующего аналогично роли хореографа, координирующего движения танцоров.
Визуализация
Представьте, что у вас есть два списка:
Список А (🌕): [Сыр 🧀, Кратер 🕳️, Лунная пыль 🌑]
Список B (🚀): [Лунная пыль 🌑, Звездная пыль ✨, Почва Марса 🟥]
JOIN (подразумевается, как
INNER JOIN):
Космический набор (🌕💥🚀): [Лунная пыль 🌑]
# Элементы присутствуют в ОБОИХ списках!
INNER JOIN (явно):
Эксклюзивная космическая корзина (🌕🤝🚀): [Лунная пыль 🌑]
# Тот же самый список. Мы точно указали, что берём ТОЛЬКО товары, имеющиеся в обоих списках!
Оба примера приводят к одному и тому же результату: избытку лунной пыли!
Понимание через практику и ограничения
Разница между неявным
JOIN и явным
INNER JOIN заключается в их практической удобности использования. Применение явного
INNER JOIN в сложных запросах сравнимо с установкой светящейся таблички, сообщающей о следовании принципу "Только пересечения!".
Использование более универсального
JOIN, с другой стороны, может усложнить восприятие, особенно при дифференциации левых, правых и внутренних объединений.
INNER JOIN помогает сохранить порядок и избежать непонимания.
Таким образом, в спокойных водах SQL вы можете использовать простой
JOIN, но когда начинается шторм неопределенности, выбор в пользу
INNER JOIN даст вам уверенность.
Полезные материалы
- W3Schools SQL JOIN Reference — обязательный источник информации о синтаксисе и применении
JOINв SQL.
- Medium Article – SQL JOINs Explained — статья для глубокого понимания особенностей SQL-соединений.
- Essential SQL – What is the Difference Between INNER JOIN and JOIN — детальный разбор мелких различий между
JOINи
INNER JOINи особенности их использования.
Владимир Титов
редактор про сервисные сферы