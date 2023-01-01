Извлечение подстроки после знака '=' в SQL: функция RIGHT
Быстрый ответ
Когда в SQL требуется провести выборку всех символов, идущих после определённого в тексте, отлично подходят функции SUBSTRING и CHARINDEX:
SELECT SUBSTRING(column, CHARINDEX('char', column) + 1, LEN(column))
FROM table;
Где
column — это наименование столбца,
'char' — разделитель, по которому и осуществляется поиск,
table — имя таблицы. Данный запрос позволит выбрать часть текста, расположенную после заданного символа.
Освоение выделения подстроки из текста
Допустим, в столбце
supplier_reference хранятся данные в формате 'AB123=supplier_name', а нам необходимо отделить часть строки после символа '='. В этом случае
'char' будет равно этому символу.
Но что делать, если в строке несколько раз перечислен один и тот же разделитель и нам нужен текст, расположенный аж за последним разделителем? В MySQL для этого прекрасно подходит функция SUBSTRING_INDEX:
SELECT SUBSTRING_INDEX(column, 'char', -1) AS extracted_fresh_string
FROM table;
Значение
-1 в данной функции указывает на то, что нашей целью является получение текста именно за последним символом 'char'.
Адаптация под разные СУБД
В разных системах управления базами данных (СУБД) может потребоваться использовать разные подходы. Вот примеры, как выполнить задачу в MySQL, SQL Server и PostgreSQL:
-- Для MySQL
SELECT SUBSTRING_INDEX(column, '=', -1) AS result
FROM table;
-- Для SQL Server
SELECT RIGHT(column, CHARINDEX('=', REVERSE(column)) – 1) AS result
FROM table;
-- Для PostgreSQL
SELECT SPLIT_PART(column, '=', ARRAY_LENGTH(REGEXP_SPLIT_TO_ARRAY(column, '\='), 1)) AS result
FROM table;
Изощрённое выделение подстроки: давайте разберёмся поглубже
Владение функциями
LOCATE,
RIGHT и
CHAR_LENGTH открывает простор для более сложных запросов при работе с подстроками.
Множество разделителей? Не беда!
Если требуется выбрать текст после второго упоминания символа-разделителя, подойдёт следующий запрос:
SELECT SUBSTRING(column, LOCATE('char', column, LOCATE('char', column) + 1) + 1)
FROM table;
Используем
CHAR_LENGTH для учёта неизвестной длины
Когда точная длина конечного фрагмента неизвестна:
SELECT RIGHT(column, CHAR_LENGTH(column) – LOCATE('char', column))
FROM table;
Визуализация
Превратим нашу базу данных в стол 🍽️, а строку данных — в скатерть 🏁. Ваша цель — аккуратно отсечь кусочек скатерти:
Обрезаем скатерть: | Стол: 🍽️ | `SELECT SUBSTRING(column FROM POSITION('$' IN column) + 1)`
В результате мы выберем весь текст, идущий после символа '$'.
Обработка исключений и проверка результатов
Обратите внимание на особые случаи, когда разделитель отсутствует или стоит в конце строки. Следующий код подразумевает возможность таких ситуаций:
SELECT CASE
WHEN CHARINDEX('char', column) = 0 THEN NULL
ELSE SUBSTRING(column, CHARINDEX('char', column) + 1, LEN(column))
END AS result
FROM table;
Данный запрос исключает возможность ошибок или выдачи пустого значения за счет возвращения NULL, когда разделитель так и не был найден.
Также не забываем про экранирование символов с особыми функциями в SQL. Если вам нужно использовать '|', то этот символ лучше экранировать в условии WHERE, например так: WHERE column LIKE '%|%'.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик