Извлечение подстроки после знака '=' в SQL: функция RIGHT

Быстрый ответ

Когда в SQL требуется провести выборку всех символов, идущих после определённого в тексте, отлично подходят функции SUBSTRING и CHARINDEX:

SQL Скопировать код SELECT SUBSTRING(column, CHARINDEX('char', column) + 1, LEN(column)) FROM table;

Где column — это наименование столбца, 'char' — разделитель, по которому и осуществляется поиск, table — имя таблицы. Данный запрос позволит выбрать часть текста, расположенную после заданного символа.

Освоение выделения подстроки из текста

Допустим, в столбце supplier_reference хранятся данные в формате 'AB123=supplier_name', а нам необходимо отделить часть строки после символа '='. В этом случае 'char' будет равно этому символу.

Но что делать, если в строке несколько раз перечислен один и тот же разделитель и нам нужен текст, расположенный аж за последним разделителем? В MySQL для этого прекрасно подходит функция SUBSTRING_INDEX:

SQL Скопировать код SELECT SUBSTRING_INDEX(column, 'char', -1) AS extracted_fresh_string FROM table;

Значение -1 в данной функции указывает на то, что нашей целью является получение текста именно за последним символом 'char'.

Адаптация под разные СУБД

В разных системах управления базами данных (СУБД) может потребоваться использовать разные подходы. Вот примеры, как выполнить задачу в MySQL, SQL Server и PostgreSQL:

SQL Скопировать код -- Для MySQL SELECT SUBSTRING_INDEX(column, '=', -1) AS result FROM table; -- Для SQL Server SELECT RIGHT(column, CHARINDEX('=', REVERSE(column)) – 1) AS result FROM table; -- Для PostgreSQL SELECT SPLIT_PART(column, '=', ARRAY_LENGTH(REGEXP_SPLIT_TO_ARRAY(column, '\='), 1)) AS result FROM table;

Изощрённое выделение подстроки: давайте разберёмся поглубже

Владение функциями LOCATE , RIGHT и CHAR_LENGTH открывает простор для более сложных запросов при работе с подстроками.

Множество разделителей? Не беда!

Если требуется выбрать текст после второго упоминания символа-разделителя, подойдёт следующий запрос:

SQL Скопировать код SELECT SUBSTRING(column, LOCATE('char', column, LOCATE('char', column) + 1) + 1) FROM table;

Используем CHAR_LENGTH для учёта неизвестной длины

Когда точная длина конечного фрагмента неизвестна:

SQL Скопировать код SELECT RIGHT(column, CHAR_LENGTH(column) – LOCATE('char', column)) FROM table;

Визуализация

Превратим нашу базу данных в стол 🍽️, а строку данных — в скатерть 🏁. Ваша цель — аккуратно отсечь кусочек скатерти:

Markdown Скопировать код Обрезаем скатерть: | Стол: 🍽️ | `SELECT SUBSTRING(column FROM POSITION('$' IN column) + 1)`

В результате мы выберем весь текст, идущий после символа '$'.

Обработка исключений и проверка результатов

Обратите внимание на особые случаи, когда разделитель отсутствует или стоит в конце строки. Следующий код подразумевает возможность таких ситуаций:

SQL Скопировать код SELECT CASE WHEN CHARINDEX('char', column) = 0 THEN NULL ELSE SUBSTRING(column, CHARINDEX('char', column) + 1, LEN(column)) END AS result FROM table;

Данный запрос исключает возможность ошибок или выдачи пустого значения за счет возвращения NULL, когда разделитель так и не был найден.

Также не забываем про экранирование символов с особыми функциями в SQL. Если вам нужно использовать '|', то этот символ лучше экранировать в условии WHERE, например так: WHERE column LIKE '%|%'.

