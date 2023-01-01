Извлечение метаданных таблиц SQL Server: описание, поля

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для проведения анализа схемы таблицы, включая её столбцы, типы данных и описание, обратитесь к sys.tables , sys.columns , sys.types и sys.extended_properties .

SQL Скопировать код SELECT t.name AS Название_Таблицы, c.name AS Название_Столбца, tp.name AS Тип_Данных, EP.value AS Описание_Столбца FROM sys.tables t INNER JOIN sys.columns c ON t.object_id = c.object_id INNER JOIN sys.types tp ON c.user_type_id = tp.user_type_id LEFT JOIN sys.extended_properties ep ON ep.major_id = c.object_id AND ep.minor_id = c.column_id WHERE ep.name = 'MS_Description' AND t.name = 'YourTable' -- Замените 'YourTable' на имя нужной вам таблицы.

Этот скрипт представляет всю необходимую информацию о столбцах выбранной таблицы. Если требуется информация по всем таблицам, просто уберите условие WHERE.

Глубокое погружение в метаданные

Рассмотрим все аспекты

В случае необходимости более глубокого изучения метаданных таблицы, включающего в себя ограничения, индексы, связи и так далее, вы можете использовать "Information Schema Views" – это ваш личный ключ к всему разнообразию метаданных.

Обратите внимание на скрытые столбцы

Некоторые столбцы могут быть скрытами, не имея явного описания. Для учёта таких столбцов, мы добавляем LEFT JOIN .

SQL Скопировать код LEFT JOIN sys.extended_properties ep ON t.object_id = ep.major_id AND c.column_id = ep.minor_id AND ep.name = 'MS_Description' -- Не допустим, чтобы важные данные остались незамеченными

Разгадываем загадки таблиц

Ключевым могут быть описания на уровне таблицы. Это как их можно добавить к выдаче метаданных:

SQL Скопировать код SELECT TABLE_NAME, TABLE_TYPE, EP.value AS Описание_Таблицы FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES AS t LEFT JOIN sys.extended_properties AS ep ON t.TABLE_TYPE = 'BASE TABLE' AND ep.major_id = OBJECT_ID(t.TABLE_SCHEMA + '.' + t.TABLE_NAME) AND ep.minor_id = 0 AND ep.name = 'MS_Description' -- Все детали важны для получения полного представления

Визуальное представление результатов в SQL

Сравнивая базу данных с библиотекой, таблицы в ней можно представить как карточки каталога. Каждая таблица содержит:

Название (то есть имя таблицы)

Описание

Столбцы (напоминающие разделы книги)

Типы данных (аналог жанров книг)

Пример:

Название таблицы: "Книги" Описание: "Собрание литературных произведений." Столбцы: Название, Автор, ISBN Типы данных: Varchar, Varchar, Int

С этой точки зрения таблицу метаданных можно сравнить с карточкой каталога, обеспечивающей полное представление о структуре данных.

Глубины SQL: детальный анализ

Быстрый вызов sp_help

Для получения быстрого обзора структуры таблицы используйте sp_help , выполнив EXEC sp_help 'YourTableName'; .

Изучение глубин

Для более детального анализа можно обратиться к sys.indexes , sys.foreign_keys и sys.foreign_key_columns , чтобы узнать о связях и ограничениях, обусловленных схемой данных.

Ориентируемся во времени SQL Server

Не забывайте о совместимости функциональности в старых версиях SQL Server, например, SQL Server 2008, где некоторые возможности могли устареть.

При сомнениях обращайтесь к документации

SQL Server Management Studio предложит вам достаточно информации о таблице через своё окно свойств для последующей проверки и понимания.

Читаемость – это важно

Скрипт, организованный в простой и понятной форме, вместе с комментариями всегда облегчает понимание кода, делая его более интересным и актуальным.

