Извлечение метаданных таблиц SQL Server: описание, поля#SQL для аналитиков #Основы SQL
Быстрый ответ
Для проведения анализа схемы таблицы, включая её столбцы, типы данных и описание, обратитесь к
sys.tables,
sys.columns,
sys.types и
sys.extended_properties.
SELECT
t.name AS Название_Таблицы,
c.name AS Название_Столбца,
tp.name AS Тип_Данных,
EP.value AS Описание_Столбца
FROM sys.tables t
INNER JOIN sys.columns c ON t.object_id = c.object_id
INNER JOIN sys.types tp ON c.user_type_id = tp.user_type_id
LEFT JOIN sys.extended_properties ep ON ep.major_id = c.object_id AND ep.minor_id = c.column_id
WHERE ep.name = 'MS_Description' AND t.name = 'YourTable' -- Замените 'YourTable' на имя нужной вам таблицы.
Этот скрипт представляет всю необходимую информацию о столбцах выбранной таблицы. Если требуется информация по всем таблицам, просто уберите условие WHERE.
Глубокое погружение в метаданные
Рассмотрим все аспекты
В случае необходимости более глубокого изучения метаданных таблицы, включающего в себя ограничения, индексы, связи и так далее, вы можете использовать "Information Schema Views" – это ваш личный ключ к всему разнообразию метаданных.
Обратите внимание на скрытые столбцы
Некоторые столбцы могут быть скрытами, не имея явного описания. Для учёта таких столбцов, мы добавляем
LEFT JOIN.
LEFT JOIN sys.extended_properties ep
ON t.object_id = ep.major_id
AND c.column_id = ep.minor_id
AND ep.name = 'MS_Description' -- Не допустим, чтобы важные данные остались незамеченными
Разгадываем загадки таблиц
Ключевым могут быть описания на уровне таблицы. Это как их можно добавить к выдаче метаданных:
SELECT
TABLE_NAME,
TABLE_TYPE,
EP.value AS Описание_Таблицы
FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES AS t
LEFT JOIN sys.extended_properties AS ep
ON t.TABLE_TYPE = 'BASE TABLE'
AND ep.major_id = OBJECT_ID(t.TABLE_SCHEMA + '.' + t.TABLE_NAME)
AND ep.minor_id = 0
AND ep.name = 'MS_Description' -- Все детали важны для получения полного представления
Визуальное представление результатов в SQL
Сравнивая базу данных с библиотекой, таблицы в ней можно представить как карточки каталога. Каждая таблица содержит:
- Название (то есть имя таблицы)
- Описание
- Столбцы (напоминающие разделы книги)
- Типы данных (аналог жанров книг)
Пример:
Название таблицы: "Книги"
Описание: "Собрание литературных произведений."
Столбцы: Название, Автор, ISBN
Типы данных: Varchar, Varchar, Int
С этой точки зрения таблицу метаданных можно сравнить с карточкой каталога, обеспечивающей полное представление о структуре данных.
Глубины SQL: детальный анализ
Быстрый вызов
sp_help
Для получения быстрого обзора структуры таблицы используйте
sp_help, выполнив
EXEC sp_help 'YourTableName';.
Изучение глубин
Для более детального анализа можно обратиться к
sys.indexes,
sys.foreign_keys и
sys.foreign_key_columns, чтобы узнать о связях и ограничениях, обусловленных схемой данных.
Ориентируемся во времени SQL Server
Не забывайте о совместимости функциональности в старых версиях SQL Server, например, SQL Server 2008, где некоторые возможности могли устареть.
При сомнениях обращайтесь к документации
SQL Server Management Studio предложит вам достаточно информации о таблице через своё окно свойств для последующей проверки и понимания.
Читаемость – это важно
Скрипт, организованный в простой и понятной форме, вместе с комментариями всегда облегчает понимание кода, делая его более интересным и актуальным.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик