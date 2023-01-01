Извлечение даты из datetime в SQL Server: эффективные методы

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Чтобы извлечь только дату из значения типа datetime в SQL Server, настоятельно рекомендуется использовать функцию CAST :

SQL Скопировать код SELECT CAST(YourDateTimeColumn AS date) AS DateOnly FROM YourTable;

Данный запрос отделяет дату от времени, в результате возвращая только требуемую составляющую.

Без волшебства, только эффективность: разбираем функцию CAST

Еффективность обработки запросов с большими объемами данных критична. Функция CAST — это превосходное и производительное средство для преобразования datetime в date , которое позволяет экономить системные ресурсы. В SQL Server она станет вашим надежным помощником для быстрых и точных операций.

Если вам необходимо ограничить преобразование определенным условием, используйте WHERE:

SQL Скопировать код SELECT CAST(YourDateTimeColumn AS date) AS DateOnly FROM YourTable WHERE SomeCondition = SomeValue;

Для объективной оценки производительности следует стремиться к максимальному соответствию между тестовой и рабочей средой.

Погружаемся глубже: альтернативные методы и советы по повышению производительности

Есть и другие подходы к работе с датами в SQL Server:

Использование функции CONVERT

Функция CONVERT аналогична CAST , но дополнительно предоставляет возможность указания формата:

SQL Скопировать код SELECT CONVERT(date, YourDateTimeColumn) AS DateOnly FROM YourTable;

Для вычисления даты или определения начала дня можно воспользоваться функциями DATEADD и DATEDIFF:

SQL Скопировать код SELECT DATEADD(DAY, DATEDIFF(DAY, 0, YourDateTimeColumn), 0) FROM YourTable;

Тестирование производительности: золотое правило

Для оценки эффективности запросов без перегрузки системы лучше использовать ограничение выборки с помощью SELECT TOP :

SQL Скопировать код SELECT TOP 1000000 CAST(YourDateTimeColumn AS date) FROM YourTable;

Визуализация

Можно представить процесс отделения времени от даты как работу острым кухонным ножом:

Markdown Скопировать код Исходные Дата-Время: 🍊🕒 (Дата + Время) Инструмент SQL:🗡️ (Функции CONVERT, CAST) Результат – Только Дата:🍊

Функции CONVERT и CAST с легкостью избавят вас от времени:

SQL Скопировать код SELECT CONVERT(date, GETDATE()); -- 🗡️ отсекает 🕒, оставляя 🍊 без времени.

В конечном итоге мы получаем чистую дату:

Markdown Скопировать код Итог: 🍊 (2023-03-15)

Одно резкое движение ножа — и дата готова, лишенная лишних деталей.

SARGability и что дальше

Пишите запросы таким образом, чтобы SQL Server мог эффективно использовать индексы. И CAST , и CONVERT позволяют это осуществить.

Ловушки, которые стоит избегать

Не забудьте, что использование datetime2 может привести к потере точности временных отметок из-за особенностей этого типа данных.

Простота во благо производительности

В процессе обработки данных и подготовки отчетов важность отводится простоте. Применение функций CAST и CONVERT помогает сохранить ясность кода и производительность системы.

Полезные материалы