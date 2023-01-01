Изменение значений sequence в PostgreSQL: setval и alter#SQL для аналитиков #PostgreSQL #DDL: CREATE / ALTER / DROP
Быстрый ответ
Для настройки порядка значений в PostgreSQL используйте следующую команду:
ALTER SEQUENCE имя_последовательности RESTART WITH 1000;
Вместо
имя_последовательности напишите ваше собственное имя последовательности, а
1000 замените на значение, которое вам нужно. Это действие мгновенно изменяет последовательность.
Для того чтобы последовательность начиналась с текущего максимального идентификатора, примените следующий код:
SELECT setval('имя_последовательности', COALESCE(MAX(столбец), 1), false) FROM имя_таблицы;
Подставьте в этот шаблон нужные вам
имя_последовательности,
столбец и
имя_таблицы. Такой подход помогает избежать конфликтов и ошибок в работе с последовательностями.
Точное указание значения последовательности
В случаях, когда требуется более детальная настройка последовательности, применяется функция
setval:
SELECT setval('имя_последовательности', желаемое_значение, требуется_инкремент);
Параметры функции:
имя_последовательности– имя модифицируемой последовательности.
желаемое_значение– новое значение последовательности.
требуется_инкремент– логический флаг, указывающий на необходимость увеличения последовательности после операции.
Примеры:
-- Отправлю выплаты, начиная с идентификатора 21.
SELECT setval('payments_id_seq', 21);
И то же самое, но с увеличением последовательности:
-- Нужно ускорить процесс выплат.
SELECT setval('payments_id_seq', 21, true);
Визуализация
Схождение последовательности можно представить как булочку с изюмом: каждая изюминка – это число. Ваша задача – добалять числа (изюмины) в булочку (последовательность). Предположим, что вы хотите перенести изюмины в еще не бывший использованный булочку.
Ваша текущая булочка:
[1, 2, 3, 🔴(4), 5], где 4 – самое большое число.
Изюмины можно перенести с помощью команды
ALTER SEQUENCE:
ALTER SEQUENCE имя_вашей_последовательности RESTART WITH 10;
Ваша новая булочка:
[1, 2, 3, 4, 5, ... , 🟢(10)] – теперь она может содержать десять изюмин!
Управление нестабильными последовательностями
Это особенно важно для динамичных баз данных, где последовательности могут быстро и непредсказуемо меняться.
Безопасное обновление последовательности
-- Как ниндзя, без ошибок разрезаю торт!
SELECT setval(pg_get_serial_sequence('имя_таблицы', 'id'), COALESCE(max("id"), 0) + 1, false) FROM имя_таблицы;
Команда выбирает следующее после наивысшего существующего идентификатора в таблице значение для последовательности.
Поиск и обновление всех последовательностей
Если вам нужно найти все последовательности в базе данных, воспользуйтесь этой командой:
-- Пошлите привет всем последовательностям!
SELECT * FROM information_schema.sequences;
А для обнуления всех последовательностей можно приготовить скрипт:
psql -Atq -f reset.sql -o temp
И затем его выполнить:
psql -f temp
Распространенные ошибки и способы их устранения
Избегайте использования
setval(unknown) или
ALTER SEQUENCE LASTVALUE, так как это неправильные подходы.
При работе с типизированными переменными корректно проводите их приведение:
-- Обнуление идентификатора
SELECT setval(моя_текстовая_переменная::regclass, my_other_variable::bigint);
Советы, хитрости и магические фокусы
Производительность и эффективность работы баз данных
setval поможет повысить производительность базы данных:
SELECT setval('имя_последовательности', (SELECT MAX(столбец) FROM имя_таблицы) + 1, false);
Руководство по выживанию разработчика при неправильных последовательностях
Не устанавливайте последовательность на значение, которое уже присутствует в таблице, чтобы избежать конфликтов.
Управление ограничением времени
Если вы ощущаете ощущаете давление времени, воспользуйтесь командой
START WITH, доступной с версии PostgreSQL 8.4 и выше.
Развитие навыков
Когда вы ищете информацию о командах PostgreSQL, официальная документация станет для вас надежным источником знаний.
Запуск скриптов
Для массового обновления последовательностей рекомендуется использовать скрипты исправлений из репозитория PostgreSQL.
Алина Карпова
инженер по данным