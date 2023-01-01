Изменение значений sequence в PostgreSQL: setval и alter

Быстрый ответ

Для настройки порядка значений в PostgreSQL используйте следующую команду:

SQL Скопировать код ALTER SEQUENCE имя_последовательности RESTART WITH 1000;

Вместо имя_последовательности напишите ваше собственное имя последовательности, а 1000 замените на значение, которое вам нужно. Это действие мгновенно изменяет последовательность.

Для того чтобы последовательность начиналась с текущего максимального идентификатора, примените следующий код:

SQL Скопировать код SELECT setval('имя_последовательности', COALESCE(MAX(столбец), 1), false) FROM имя_таблицы;

Подставьте в этот шаблон нужные вам имя_последовательности , столбец и имя_таблицы . Такой подход помогает избежать конфликтов и ошибок в работе с последовательностями.

Точное указание значения последовательности

В случаях, когда требуется более детальная настройка последовательности, применяется функция setval :

SQL Скопировать код SELECT setval('имя_последовательности', желаемое_значение, требуется_инкремент);

Параметры функции:

имя_последовательности – имя модифицируемой последовательности.

– имя модифицируемой последовательности. желаемое_значение – новое значение последовательности.

– новое значение последовательности. требуется_инкремент – логический флаг, указывающий на необходимость увеличения последовательности после операции.

Примеры:

SQL Скопировать код -- Отправлю выплаты, начиная с идентификатора 21. SELECT setval('payments_id_seq', 21);

И то же самое, но с увеличением последовательности:

SQL Скопировать код -- Нужно ускорить процесс выплат. SELECT setval('payments_id_seq', 21, true);

Визуализация

Схождение последовательности можно представить как булочку с изюмом: каждая изюминка – это число. Ваша задача – добалять числа (изюмины) в булочку (последовательность). Предположим, что вы хотите перенести изюмины в еще не бывший использованный булочку.

Ваша текущая булочка: [1, 2, 3, 🔴(4), 5] , где 4 – самое большое число.

Изюмины можно перенести с помощью команды ALTER SEQUENCE :

SQL Скопировать код ALTER SEQUENCE имя_вашей_последовательности RESTART WITH 10;

Ваша новая булочка: [1, 2, 3, 4, 5, ... , 🟢(10)] – теперь она может содержать десять изюмин!

Управление нестабильными последовательностями

Это особенно важно для динамичных баз данных, где последовательности могут быстро и непредсказуемо меняться.

Безопасное обновление последовательности

SQL Скопировать код -- Как ниндзя, без ошибок разрезаю торт! SELECT setval(pg_get_serial_sequence('имя_таблицы', 'id'), COALESCE(max("id"), 0) + 1, false) FROM имя_таблицы;

Команда выбирает следующее после наивысшего существующего идентификатора в таблице значение для последовательности.

Поиск и обновление всех последовательностей

Если вам нужно найти все последовательности в базе данных, воспользуйтесь этой командой:

SQL Скопировать код -- Пошлите привет всем последовательностям! SELECT * FROM information_schema.sequences;

А для обнуления всех последовательностей можно приготовить скрипт:

SQL Скопировать код psql -Atq -f reset.sql -o temp

И затем его выполнить:

SQL Скопировать код psql -f temp

Распространенные ошибки и способы их устранения

Избегайте использования setval(unknown) или ALTER SEQUENCE LASTVALUE , так как это неправильные подходы.

При работе с типизированными переменными корректно проводите их приведение:

SQL Скопировать код -- Обнуление идентификатора SELECT setval(моя_текстовая_переменная::regclass, my_other_variable::bigint);

Советы, хитрости и магические фокусы

Производительность и эффективность работы баз данных

setval поможет повысить производительность базы данных:

SQL Скопировать код SELECT setval('имя_последовательности', (SELECT MAX(столбец) FROM имя_таблицы) + 1, false);

Руководство по выживанию разработчика при неправильных последовательностях

Не устанавливайте последовательность на значение, которое уже присутствует в таблице, чтобы избежать конфликтов.

Управление ограничением времени

Если вы ощущаете ощущаете давление времени, воспользуйтесь командой START WITH , доступной с версии PostgreSQL 8.4 и выше.

Развитие навыков

Когда вы ищете информацию о командах PostgreSQL, официальная документация станет для вас надежным источником знаний.

Запуск скриптов

Для массового обновления последовательностей рекомендуется использовать скрипты исправлений из репозитория PostgreSQL.

