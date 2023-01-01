Изменение Nullable на NOT NULL с Default в SQL: как сделать?

#NULL и обработка пропусков  #Ограничения (Constraints)  
Быстрый ответ

Для того чтобы изменить свойства столбца с Nullable на NOT NULL и установить значение по умолчанию, в SQL следует выполнить несколько шагов. Сначала нужно заполнить все текущие нулевые значения:

UPDATE ваша_таблица
SET ваш_столбец = 'значение_по_умолчанию'  -- Замена NULL на значение по умолчанию
WHERE ваш_столбец IS NULL;

Затем вы должны изменить определение столбца так, чтобы исключить возможность появления NULL значений:

ALTER TABLE ваша_таблица
ALTER COLUMN ваш_столбец VARCHAR(255) NOT NULL; -- Исключение NULL значений

Если вы хотите, чтобы новые записи автоматически получали значение по умолчанию, добавьте следующее ограничение:

ALTER TABLE ваша_таблица
ADD CONSTRAINT DF_ваш_столбец_default
DEFAULT 'значение_по_умолчанию' FOR ваш_столбец; -- Установка значения по умолчанию для новых записей

Подход должен начинаться с обновления данных командой UPDATE, после чего стоит убедиться в отсутствии NULL значений, что позволит вам с помощью ALTER установить требование NOT NULL.

Согласованность данных и обратная совместимость

Переход от Nullable к NOT NULL может сопряжено с определёнными сложностями. Возможно, логика вашего приложения изначально рассчитывала на возможность NULL-значений, и теперь ей потребуется адаптироваться к новым условиям. Обдумайте, как изменения повлияют на ваши приложения, прежде чем вносить какие-либо изменения в структуру базы данных.

Не забывайте регулярно делать резервные копии данных, что поможет предотвратить их потерю в результате изменений. При работе с SQL Server резервное копирование таблицы можно осуществить следующей командой:

SELECT *
INTO backup_ваша_таблица  -- Резервная копия таблицы
FROM ваша_таблица;

Автоматическое добавление значений по умолчанию

Во многих случаях требуется, чтобы столбцы типа datetime автоматически заполнялись текущей датой и временем при добавлении строки:

ALTER TABLE ваша_таблица
ADD CONSTRAINT DF_ваш_столбец_default
DEFAULT (getdate()) FOR ваш_столбец; -- Текущая дата и время для новых записей

Убедитесь, что тип данных столбца соответствует устанавливаемому значению по умолчанию, ведь при работе с датами и временем могут возникать особые сложности из-за множества форматов.

Визуализация

Можно представить изменения правил как модификацию сада: вместо растений без ограждений, теперь каждому из них установлен забор!

 Сад с допустимостью ограждений            Сад с обязательными заборами
        🌸 (Nullable)                             🏰 (NOT NULL)

А если рассмотреть изменения в контексте нашей базы данных, то это можно изобразить таким образом:

ALTER TABLE сад
ALTER COLUMN цветок TYPE VARCHAR(255) SET NOT NULL,
ADD CONSTRAINT DF_цветок_default DEFAULT '🏰' FOR цветок;

Символ 🏰 обозначает, что в нашем саду теперь не осталось мест без участка!

Разнообразие SQL систем: различные подходы

Синтаксис изменения таблиц в разных SQL системах может отличаться.

Для MySQL следует использовать команду:

ALTER TABLE ваша_таблица
MODIFY ваш_столбец VARCHAR(255) NOT NULL DEFAULT 'значение_по_умолчанию'; -- Особенности MySQL!

В PostgreSQL синтаксис будет другой:

ALTER TABLE ваша_таблица
ALTER COLUMN ваш_столбец SET NOT NULL,
ALTER COLUMN ваш_столбец SET DEFAULT 'значение_по_умолчанию'; -- Особенности PostgreSQL!

При работе с разными SQL системами всегда полезно обращаться к соответствующей документации.

Уникальные ограничения по умолчанию

В некоторых случаях в качестве значения по умолчанию может подойти уникальный идентификатор, например, GUID. Для этого используются специальные функции, вроде NEWID() или UUID():

ALTER TABLE ваша_таблица
ADD CONSTRAINT DF_ваш_столбец_default
DEFAULT (NEWID()) FOR ваш_столбец; -- Уникальный идентификатор для каждой записи

Денис Сурков

архитектор данных

Свежие материалы
Вопросы по SQL на собеседовании для тестировщиков
6 сентября 2024
Протоколы уровня представления: примеры и использование
6 сентября 2024
Методы HTTP: GET, POST и другие
6 сентября 2024

Загрузка...