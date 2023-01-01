Изменение Nullable на NOT NULL с Default в SQL: как сделать?#NULL и обработка пропусков #Ограничения (Constraints)
Для того чтобы изменить свойства столбца с
Nullable на
NOT NULL и установить значение по умолчанию, в SQL следует выполнить несколько шагов. Сначала нужно заполнить все текущие нулевые значения:
UPDATE ваша_таблица
SET ваш_столбец = 'значение_по_умолчанию' -- Замена NULL на значение по умолчанию
WHERE ваш_столбец IS NULL;
Затем вы должны изменить определение столбца так, чтобы исключить возможность появления NULL значений:
ALTER TABLE ваша_таблица
ALTER COLUMN ваш_столбец VARCHAR(255) NOT NULL; -- Исключение NULL значений
Если вы хотите, чтобы новые записи автоматически получали значение по умолчанию, добавьте следующее ограничение:
ALTER TABLE ваша_таблица
ADD CONSTRAINT DF_ваш_столбец_default
DEFAULT 'значение_по_умолчанию' FOR ваш_столбец; -- Установка значения по умолчанию для новых записей
Подход должен начинаться с обновления данных командой
UPDATE, после чего стоит убедиться в отсутствии NULL значений, что позволит вам с помощью
ALTER установить требование
NOT NULL.
Согласованность данных и обратная совместимость
Переход от
Nullable к
NOT NULL может сопряжено с определёнными сложностями. Возможно, логика вашего приложения изначально рассчитывала на возможность NULL-значений, и теперь ей потребуется адаптироваться к новым условиям. Обдумайте, как изменения повлияют на ваши приложения, прежде чем вносить какие-либо изменения в структуру базы данных.
Не забывайте регулярно делать резервные копии данных, что поможет предотвратить их потерю в результате изменений. При работе с SQL Server резервное копирование таблицы можно осуществить следующей командой:
SELECT *
INTO backup_ваша_таблица -- Резервная копия таблицы
FROM ваша_таблица;
Автоматическое добавление значений по умолчанию
Во многих случаях требуется, чтобы столбцы типа
datetime автоматически заполнялись текущей датой и временем при добавлении строки:
ALTER TABLE ваша_таблица
ADD CONSTRAINT DF_ваш_столбец_default
DEFAULT (getdate()) FOR ваш_столбец; -- Текущая дата и время для новых записей
Убедитесь, что тип данных столбца соответствует устанавливаемому значению по умолчанию, ведь при работе с датами и временем могут возникать особые сложности из-за множества форматов.
Визуализация
Можно представить изменения правил как модификацию сада: вместо растений без ограждений, теперь каждому из них установлен забор!
Сад с допустимостью ограждений Сад с обязательными заборами
🌸 (Nullable) 🏰 (NOT NULL)
А если рассмотреть изменения в контексте нашей базы данных, то это можно изобразить таким образом:
ALTER TABLE сад
ALTER COLUMN цветок TYPE VARCHAR(255) SET NOT NULL,
ADD CONSTRAINT DF_цветок_default DEFAULT '🏰' FOR цветок;
Символ 🏰 обозначает, что в нашем саду теперь не осталось мест без участка!
Разнообразие SQL систем: различные подходы
Синтаксис изменения таблиц в разных SQL системах может отличаться.
Для MySQL следует использовать команду:
ALTER TABLE ваша_таблица
MODIFY ваш_столбец VARCHAR(255) NOT NULL DEFAULT 'значение_по_умолчанию'; -- Особенности MySQL!
В PostgreSQL синтаксис будет другой:
ALTER TABLE ваша_таблица
ALTER COLUMN ваш_столбец SET NOT NULL,
ALTER COLUMN ваш_столбец SET DEFAULT 'значение_по_умолчанию'; -- Особенности PostgreSQL!
При работе с разными SQL системами всегда полезно обращаться к соответствующей документации.
Уникальные ограничения по умолчанию
В некоторых случаях в качестве значения по умолчанию может подойти уникальный идентификатор, например, GUID. Для этого используются специальные функции, вроде
NEWID() или
UUID():
ALTER TABLE ваша_таблица
ADD CONSTRAINT DF_ваш_столбец_default
DEFAULT (NEWID()) FOR ваш_столбец; -- Уникальный идентификатор для каждой записи
