Изменение Nullable на NOT NULL с Default в SQL: как сделать?

Быстрый ответ

Для того чтобы изменить свойства столбца с Nullable на NOT NULL и установить значение по умолчанию, в SQL следует выполнить несколько шагов. Сначала нужно заполнить все текущие нулевые значения:

SQL Скопировать код UPDATE ваша_таблица SET ваш_столбец = 'значение_по_умолчанию' -- Замена NULL на значение по умолчанию WHERE ваш_столбец IS NULL;

Затем вы должны изменить определение столбца так, чтобы исключить возможность появления NULL значений:

SQL Скопировать код ALTER TABLE ваша_таблица ALTER COLUMN ваш_столбец VARCHAR(255) NOT NULL; -- Исключение NULL значений

Если вы хотите, чтобы новые записи автоматически получали значение по умолчанию, добавьте следующее ограничение:

SQL Скопировать код ALTER TABLE ваша_таблица ADD CONSTRAINT DF_ваш_столбец_default DEFAULT 'значение_по_умолчанию' FOR ваш_столбец; -- Установка значения по умолчанию для новых записей

Подход должен начинаться с обновления данных командой UPDATE , после чего стоит убедиться в отсутствии NULL значений, что позволит вам с помощью ALTER установить требование NOT NULL .

Согласованность данных и обратная совместимость

Переход от Nullable к NOT NULL может сопряжено с определёнными сложностями. Возможно, логика вашего приложения изначально рассчитывала на возможность NULL-значений, и теперь ей потребуется адаптироваться к новым условиям. Обдумайте, как изменения повлияют на ваши приложения, прежде чем вносить какие-либо изменения в структуру базы данных.

Не забывайте регулярно делать резервные копии данных, что поможет предотвратить их потерю в результате изменений. При работе с SQL Server резервное копирование таблицы можно осуществить следующей командой:

SQL Скопировать код SELECT * INTO backup_ваша_таблица -- Резервная копия таблицы FROM ваша_таблица;

Автоматическое добавление значений по умолчанию

Во многих случаях требуется, чтобы столбцы типа datetime автоматически заполнялись текущей датой и временем при добавлении строки:

SQL Скопировать код ALTER TABLE ваша_таблица ADD CONSTRAINT DF_ваш_столбец_default DEFAULT (getdate()) FOR ваш_столбец; -- Текущая дата и время для новых записей

Убедитесь, что тип данных столбца соответствует устанавливаемому значению по умолчанию, ведь при работе с датами и временем могут возникать особые сложности из-за множества форматов.

Визуализация

Можно представить изменения правил как модификацию сада: вместо растений без ограждений, теперь каждому из них установлен забор!

Markdown Скопировать код Сад с допустимостью ограждений Сад с обязательными заборами 🌸 (Nullable) 🏰 (NOT NULL)

А если рассмотреть изменения в контексте нашей базы данных, то это можно изобразить таким образом:

SQL Скопировать код ALTER TABLE сад ALTER COLUMN цветок TYPE VARCHAR(255) SET NOT NULL, ADD CONSTRAINT DF_цветок_default DEFAULT '🏰' FOR цветок;

Символ 🏰 обозначает, что в нашем саду теперь не осталось мест без участка!

Разнообразие SQL систем: различные подходы

Синтаксис изменения таблиц в разных SQL системах может отличаться.

Для MySQL следует использовать команду:

SQL Скопировать код ALTER TABLE ваша_таблица MODIFY ваш_столбец VARCHAR(255) NOT NULL DEFAULT 'значение_по_умолчанию'; -- Особенности MySQL!

В PostgreSQL синтаксис будет другой:

SQL Скопировать код ALTER TABLE ваша_таблица ALTER COLUMN ваш_столбец SET NOT NULL, ALTER COLUMN ваш_столбец SET DEFAULT 'значение_по_умолчанию'; -- Особенности PostgreSQL!

При работе с разными SQL системами всегда полезно обращаться к соответствующей документации.

Уникальные ограничения по умолчанию

В некоторых случаях в качестве значения по умолчанию может подойти уникальный идентификатор, например, GUID. Для этого используются специальные функции, вроде NEWID() или UUID() :

SQL Скопировать код ALTER TABLE ваша_таблица ADD CONSTRAINT DF_ваш_столбец_default DEFAULT (NEWID()) FOR ваш_столбец; -- Уникальный идентификатор для каждой записи

