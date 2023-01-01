logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
SQL
arrow
Исправляем ошибку обновления запроса в Doctrine 2: решение
Перейти

Исправляем ошибку обновления запроса в Doctrine 2: решение

#Веб-разработка  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Для выполнения операции обновления данных с помощью построителя запросов Doctrine используйте следующий пример кода:

php

$qb->update('YourEntity', 'e')
   ->set('e.property', ':prop')
   ->where('e.criteria = :crit')
   ->setParameter('prop', $newValue)
   ->setParameter('crit', $criteriaValue)
   ->getQuery()
   ->execute();

В общих чертах:

  • Замените YourEntity на имя вашего класса сущности.
  • На место e.property и e.criteria подставьте поля вашего класса сущности.
  • Значения переменных $newValue и $criteriaValue должны соответствовать обновляемым данным и условиям выборки.
  • Примените изменения, вызвав метод .execute().
Обеспечение безопасности данных

Одним из ключевых аспектов работы с запросами в Doctrine 2 является обеспечение безопасности данных. Метод setParameter() позволяет параметризовать вводимые значения, что значительно снижает риск SQL-инъекций. Пример защищенной передачи переменных $userName, $email, $editId будет выглядеть так:

php

$qb->update(User::class, 'u')
   ->set('u.username', ':username')
   ->set('u.email', ':email')
   ->where('u.id = :id')
   ->setParameter('username', $userName)
   ->setParameter('email', $email)
   ->setParameter('id', $editId)
   ->getQuery()
   ->execute();

Прежде чем исполнять запрос, убедитесь в корректности инициализации переменных, чтобы избежать ошибок. Не забывайте про тестирование с разными наборами данных для подтверждения правильности работы функций.

Точность синтаксиса и структуры

Для корректного формирования обновления запроса обратите особое внимание на метод update() из QueryBuilder. Этот метод служит для создания инструкций UPDATE и используется совместно с методами set() и where() для задания полей и условий:

php

$qb->update(Order::class, 'o')
   ->set('o.status', $qb->expr()->literal('closed'))
   ->where('o.id = :id')
   ->setParameter('id', $orderId)
   ->getQuery()
   ->execute();

Будьте внимательны при формулировании условий с использованием where(), так как любая неточность может привести к непредсказуемым изменениям. Всегда проверяйте запрос и внимательно анализируйте сообщения об ошибках, чтобы оперативно находить и исправлять проблемы.

Мастерство формирования условий

Для описания сложных условий используйте метод expr() QueryBuilder'а. Он позволит вам управлять запросами более точно:

php

$qb->update(Account::class, 'a')
   ->set('a.balance', 'a.balance + :bonus')
   ->where($qb->expr()->gte('a.balance', ':minBalance'))
   ->andWhere($qb->expr()->eq('a.status', ':status'))
   ->setParameter('bonus', $bonusAmount)
   ->setParameter('minBalance', $minimumBalance)
   ->setParameter('status', 'active')
   ->getQuery()
   ->execute();

Визуализация

Взгляните на построителя запросов Doctrine как на руководителя проекта:

Строительная площадка: база данных (🏗️) Прораб: построитель запросов (👷‍♀️) Чертеж: запрос на обновление (🛠️📋)

Вот как мы командуем выполнить обновление запроса:

SQL

$qb->update('Workers', 'w')
   ->set('w.salary', 'w.salary + 500')
   ->where('w.department = :dept')
   ->setParameter('dept', 'engineering')
   ->getQuery()
   ->execute();

Результат изменений в таблице Workers:

До: [менеджер – $3000, инженер – $3200, топ-менеджер – $3300] После: [менеджер – $3000, инженер – $3700, топ-менеджер – $3800]

Портрет успешного слоя: построитель запросов управляет базой данных с точностью и с учетом всех условий, подобно опытному прорабу на стройплощадке.

Расширяем возможности операций обновления

Управление AJAX: мастерство асинхронности

При работе с AJAX важно обеспечить эффективность операций обновления. Часто вам может потребоваться извлечь данные, например, идентификаторы пользователей из AJAX-запроса:

php

$userId = $request->get('user_id');
if ($userId) {
    $result = $qb->update(User::class, 'u')
                 ->set('u.lastLogin', ':now')
                 ->where('u.id = :userId')
                 ->setParameter('now', new \DateTime())
                 ->setParameter('userId', $userId)
                 ->getQuery()
                 ->execute();

    if ($result) {
        // Возвращаем успешный результат
    } else {
        // Обрабатываем ошибку
    }
}

Оптимизация работы с репозиториями

Внутри репозитория сущности не требуется явно указывать его имя. Можно использовать псевдоним 'u', что повышает читаемость запроса:

php

public function updateUserName($userId, $newName)
{
    return $this->createQueryBuilder('u')
        ->update()
        ->set('u.name', ':newName')
        ->where('u.id = :userId')
        ->setParameter('newName', $newName)
        ->setParameter('userId', $userId)
        ->getQuery()
        ->execute();
}

Проверка успешности обновления

Для подтверждения успешности обновления может потребоваться проверка количества измененных строк:

php

$affectedRows = $qb->update(/* ... */)->execute();
if ($affectedRows > 0) {
    // Обновление выполнено успешно
}

Полезные материалы

  1. The QueryBuilder – Doctrine Object Relational Mapper (ORM) — в этом руководстве подробно описано использование построителя запросов Doctrine.
  2. Doctrine Query Language – Doctrine Object Relational Mapper (ORM) — официальное описание языка запросов Doctrine для обновления данных.
  3. Базы данных и Doctrine ORM (Symfony Docs) — инструкция по работе с запросами к объектам в Symfony, с использованием Doctrine ORM.
  4. YouTube – Doctrine ORM for Beginners – Query Builder — видеоурок для новичков по работе с построителем запросов Doctrine ORM.
Элина Баранова

разработчик Android

Загрузка...