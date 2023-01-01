Исправление ошибки SQL: subquery возвращает больше одного столбца

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

С целью обеспечения эффективности команды SELECT в SQL вы должны просить только один столбец в подзапросе, если не используется EXISTS . Ваша структура запроса должна следовать паттерну (SELECT Column FROM Table) проконтролировав, что возвращается именно один столбец. Если вам требуется использовать несколько столбцов, то оптимизируйте ваш запрос с помощью JOIN или создайте индивидуальные условия для каждого из столбцов.

Пример:

SQL Скопировать код SELECT * FROM MainTable WHERE id = (SELECT id FROM SubqueryTable WHERE condition); -- Здесь проверяется один столбец

Неверно:

SQL Скопировать код SELECT * FROM MainTable WHERE (id, name) = (SELECT id, name FROM SubqueryTable WHERE condition); -- Запрос для нескольких столбцов вызовет ошибку.

Для избежания подобных проблем следует убедиться в том, что запросы предназначены для работы лишь с одним столбцом, или пересмотреть выбранную стратегию.

Решение для подзапросов: Как избежать ошибок

Дубликаты – излишне

Бывают случаи, когда подзапрос возвращает дубликаты, что недопустимо при запросе одного столбца. В таком случае использование DISTINCT позволяет избавиться от повторений, оставляя только уникальные значения:

SQL Скопировать код WHERE id = (SELECT DISTINCT id FROM SubqueryTable WHERE condition); -- Осуществляется выборка уникального значения 🦄

Сводные данные и группировки

В случаев когда требуется получить сводные данные, в подзапросе следует применить COUNT и GROUP BY так, чтобы в результате мы получали только одно значение, с которым сможет работать основной запрос:

SQL Скопировать код SELECT CustomerID, COUNT(*) FROM Orders GROUP BY CustomerID HAVING COUNT(*) = (SELECT TOP 1 COUNT(*) FROM Orders GROUP BY CustomerID ORDER BY COUNT(*) DESC); -- Вот они сводные данные для условий!

Фильтрация по процентилям

Для выборки на основе процентилей следует использовать TOP (0.1) PERCENT в подзапросе, помните, что результат должен быть представлен только одним числом:

SQL Скопировать код WHERE ProductPrice > (SELECT TOP (0.1) PERCENT AVG(ProductPrice) FROM Products ORDER BY ProductPrice DESC); -- Осуществляется отбор по верхнему процентилю!

Решение для случаев с JSON

При возврате данных в формате JSON следует воспользоваться FOR JSON PATH , чтобы подзапрос формировал JSON корректно и принцип единого значения не был нарушен:

SQL Скопировать код SELECT JSON_Query((SELECT name, price FROM Products FOR JSON PATH)) AS ProductInfo FROM MainTable; -- Вот Она гармония SQL и JSON 🎶

Визуализация

Представьте себе выбор начинки для пиццы: нужна одна начинка для одной пиццы. Если, однако, было бы определено несколько начинок, то это было бы аналогично запросу с несколькими столбцами без EXISTS .

Markdown Скопировать код Тесто для пиццы: 🍕 Варианты начинок: [🍅, 🧀, 🍄, 🍖]

Пицца с избытком начинки аналогична подзапросу, не поддерживающему работу с несколькими столбцами.

SQL Скопировать код SELECT (SELECT 🍅, 🧀 FROM toppings) FROM pizza -- 🚫 Ошибка! Неверный подход!

Markdown Скопировать код Правильный подход: SELECT (SELECT 🍅 FROM toppings) FROM pizza -- ✅ Идеально!

Важная ремарка: В подзапросах лучше меньше, да лучше. 🍕+ 🍅 = Совершенство!

Фильтрация и сортировка: синхронизация

Внутренний порядок при внешнем спокойствии

Даже если сортировка в подзапросах может быть не обязательна, нередко без неё не обойтись. Вы можете использовать ORDER BY в подзапросе, это не затронет сортировку основного запроса:

SQL Скопировать код SELECT name FROM Employees WHERE EXISTS ( SELECT 1 FROM Sales WHERE Sales.EmployeeID = Employees.ID ORDER BY Amount DESC ); -- Вот Вам внутренняя сортировка!

EXISTS : для случаев с несколькими столбцами в подзапросе

Если предстаёт вернуть несколько столбцов в подзапросе, тогда следует применить EXISTS . Этот оператор позволяет проверять наличие строк, без сравнения значений напрямую:

SQL Скопировать код SELECT * FROM MainTable m WHERE EXISTS ( SELECT * FROM SubqueryTable s WHERE m.id = s.id AND m.name = s.name ); -- EXISTS позволяет обойти ограничения на количество столбцов!

Проверяем подзапросы перед применением

Тестируйте подзапрос независимо перед его интеграцией, чтобы убедиться в корректности результата:

SQL Скопировать код SELECT id FROM SubqueryTable WHERE condition; -- Проверка подзапроса перед использованием.

Взаимное соответствие подзапроса и основного запроса

Проверьте, что условия подзапроса соответствуют WHERE условию основного запроса. Такое соответствие гарантирует, что подзапрос действительно дополняет общую логику:

SQL Скопировать код SELECT Name FROM Products WHERE Category = (SELECT DISTINCT Category FROM Categories WHERE SpecialFlag = 1); -- Пример совершенной гармонии подзапроса и основного запроса!

Оптимизация для улучшения производительности

Избегайте лишних операций в подзапросах для повышения производительности. Подзапрос, беспрепятственно работающий без лишнего, гарантирует эффективность основного запроса:

SQL Скопировать код SELECT * FROM MainTable WHERE id IN ( SELECT id FROM SubqueryTable WHERE condition -- Лишние элементы могут замедлить запрос! );

С применением этого подхода роль подзапросов как фильтрованных данных становится очевиднее, а ваш SQL-код – чище и точнее.

Полезные материалы