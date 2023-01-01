Использование (+) в WHERE в Oracle: проясняем синтаксис#WHERE и фильтрация #JOIN (соединения таблиц) #LEFT/RIGHT JOIN
Быстрый ответ
В Oracle обозначение
(+) рядом с наименованием столбца в условии
WHERE служит для реализации левостороннего внешнего соединения (left outer join). Этот синтаксис помогает получить все записи из первой таблицы, сопоставив их с подходящими записями из второй таблицы. Если во второй таблице нет совпадений, в результате вернётся значение null. Несмотря на это, сегодня предпочтение отдаётся современному синтаксису ANSI
LEFT OUTER JOIN, который улучшает читаемость кода и соответствует стандартам.
Пример, использующий устарелый синтаксис Oracle
(+):
-- "По старинке, как в доброй старой Oracle!"
SELECT e.name, d.name
FROM employees e, departments d
WHERE e.department_id = d.id(+);
Пример с применением современного синтаксиса ANSI:
-- "Открываем для себя будущее с ANSI стандартом внешнего соединения!"
SELECT e.name, d.name
FROM employees e
LEFT OUTER JOIN departments d ON e.department_id = d.id;
Переход к стандарту ANSI в новую эпоху баз данных
Применение ANSI SQL
LEFT OUTER JOIN повышает прозрачность кода и упрощает его поддержку, обеспечивая совместимость с большинством СУБД. Стандартизированный синтаксис помогает быстрее адаптироваться к работе с различными базами данных.
Гарантированная полнота данных: мощность внешних соединений
Применение
LEFT OUTER JOIN гарантирует, что в результаты запроса будут включены все записи из "основной" (левой) таблицы. Если в "вторичной" (правой) таблице не обнаружены совпадения, поля, соответствующие этой таблице, заполняются значением null.
Визуализация
Аналогия с железнодорожным вокзалом поможет наглядно понять принцип работы:
Основной путь А (🛤️): [Поезд A1, Поезд A2]
Путевой участок В (🛤️): [Поезд B2, Поезд B3]
Применение
(+) в предложении
WHERE можно сравнить с действием железнодорожной стрелки:
Основной путь (A) Путевой участок (B)
[🚂]---(+)---[ ]
Когда срабатывает
(+):
- Он соединяет поезда с основного пути А с их аналогами на пути В.
- Если на пути В нет пары, пустой вагон (🚃) символизирует значение null:
Соединенные пары поездов:
[🚂 A1 + 🚃 NULL]
[🚂 A2 + 🚂 B2]
Таким образом, благодаря внешнему соединению Oracle каждый поезд с пути А присутствуют в выборке, даже если он не имеет пары на пути В и представлен только пустым вагоном для NULL.
Позиция определяет: значение расположения
Расположение
(+) имеет критическое значение: его следует указывать рядом с наименованием столбца таблицы, где возможны отсутствующие данные. Точное местоположение
(+) необходимо для корректности запроса!
Акцент на стандарты ANSI с Oracle9i и более поздними
С версии
Oracle9i компания Oracle внедрила поддержку синтаксиса ANSI SQL 99 для внешних соединений. Владение синтаксисом ANSI JOIN пригодится как для разработчиков, работающих с кодом, написанным под старые версии Oracle, так и для тех, кто использует разнообразные системы.
Избегайте путаницы с интерпретацией
Возможна путаница с интерпретацией
(+) из-за его расположения в предложении
WHERE. Синтаксис
ANSI JOIN привязывает логические операции соединения к предложению
FROM, исключая вероятность примешивания их к другим условиям запроса.
Переход с
Несмотря на то что
(+) и ANSI
JOINS могут выполнять одинаковые функции, синтаксису ANSI отдаётся предпочтение за его ясность и удобство. Практика — лучший помощник при освоении!
Софья Овчинникова
аналитик баз данных