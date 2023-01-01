Использование (+) в WHERE в Oracle: проясняем синтаксис

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

В Oracle обозначение (+) рядом с наименованием столбца в условии WHERE служит для реализации левостороннего внешнего соединения (left outer join). Этот синтаксис помогает получить все записи из первой таблицы, сопоставив их с подходящими записями из второй таблицы. Если во второй таблице нет совпадений, в результате вернётся значение null. Несмотря на это, сегодня предпочтение отдаётся современному синтаксису ANSI LEFT OUTER JOIN , который улучшает читаемость кода и соответствует стандартам.

Пример, использующий устарелый синтаксис Oracle (+) :

SQL Скопировать код -- "По старинке, как в доброй старой Oracle!" SELECT e.name, d.name FROM employees e, departments d WHERE e.department_id = d.id(+);

Пример с применением современного синтаксиса ANSI:

SQL Скопировать код -- "Открываем для себя будущее с ANSI стандартом внешнего соединения!" SELECT e.name, d.name FROM employees e LEFT OUTER JOIN departments d ON e.department_id = d.id;

Переход к стандарту ANSI в новую эпоху баз данных

Применение ANSI SQL LEFT OUTER JOIN повышает прозрачность кода и упрощает его поддержку, обеспечивая совместимость с большинством СУБД. Стандартизированный синтаксис помогает быстрее адаптироваться к работе с различными базами данных.

Гарантированная полнота данных: мощность внешних соединений

Применение LEFT OUTER JOIN гарантирует, что в результаты запроса будут включены все записи из "основной" (левой) таблицы. Если в "вторичной" (правой) таблице не обнаружены совпадения, поля, соответствующие этой таблице, заполняются значением null.

Визуализация

Аналогия с железнодорожным вокзалом поможет наглядно понять принцип работы:

Markdown Скопировать код Основной путь А (🛤️): [Поезд A1, Поезд A2] Путевой участок В (🛤️): [Поезд B2, Поезд B3]

Применение (+) в предложении WHERE можно сравнить с действием железнодорожной стрелки:

Markdown Скопировать код Основной путь (A) Путевой участок (B) [🚂]---(+)---[ ]

Когда срабатывает (+) :

Он соединяет поезда с основного пути А с их аналогами на пути В.

поезда с основного пути А с их аналогами на пути В. Если на пути В нет пары, пустой вагон (🚃) символизирует значение null:

Markdown Скопировать код Соединенные пары поездов: [🚂 A1 + 🚃 NULL] [🚂 A2 + 🚂 B2]

Таким образом, благодаря внешнему соединению Oracle каждый поезд с пути А присутствуют в выборке, даже если он не имеет пары на пути В и представлен только пустым вагоном для NULL.

Позиция определяет: значение расположения

Расположение (+) имеет критическое значение: его следует указывать рядом с наименованием столбца таблицы, где возможны отсутствующие данные. Точное местоположение (+) необходимо для корректности запроса!

Акцент на стандарты ANSI с Oracle9i и более поздними

С версии Oracle9i компания Oracle внедрила поддержку синтаксиса ANSI SQL 99 для внешних соединений. Владение синтаксисом ANSI JOIN пригодится как для разработчиков, работающих с кодом, написанным под старые версии Oracle, так и для тех, кто использует разнообразные системы.

Избегайте путаницы с интерпретацией

Возможна путаница с интерпретацией (+) из-за его расположения в предложении WHERE . Синтаксис ANSI JOIN привязывает логические операции соединения к предложению FROM , исключая вероятность примешивания их к другим условиям запроса.

Переход с

Несмотря на то что (+) и ANSI JOINS могут выполнять одинаковые функции, синтаксису ANSI отдаётся предпочтение за его ясность и удобство. Практика — лучший помощник при освоении!

Полезные материалы