Использование SQL условия NOT LIKE в связке с IN: гайд

Быстрый ответ

Чтобы отфильтровать строки, где исключаются различные нежелательные шаблоны, следует применять NOT LIKE для каждого индивидуального шаблона в сочетании с оператором AND :

SQL Скопировать код SELECT * FROM таблица WHERE поле NOT LIKE '%нежелательно%' AND поле NOT LIKE '%исключить%';

Подставьте таблица , поле , нежелательно и исключить актуальными для вашей базы данных параметрами. Каждое условие NOT LIKE служит для исключения строк, содержащих определённые последовательности символов, указанные в шаблонах.

Ошибки в синтаксисе

Необходимо помнить, что в SQL IN применяется для сопоставления с конкретным списком значений, а не с шаблонами. Для исключения нежелательных шаблонов используйте оператор AND для соединения условий NOT LIKE , вместо попыток объединить их через IN :

SQL Скопировать код -- Это неправильно: SELECT * FROM Table1 WHERE EmpPU NOT LIKE IN ('%CSE%', '%ECE%', '%EEE%'); -- Правильный вариант: SELECT * FROM Table1 WHERE EmpPU NOT LIKE '%CSE%' AND EmpPU NOT LIKE '%ECE%' AND EmpPU NOT LIKE '%EEE%';

Если нужно исключить из выборки конкретные значения без использования шаблонов, применяйте NOT IN :

SQL Скопировать код SELECT * FROM Table1 WHERE EmpPU NOT IN ('CSE', 'ECE', 'EEE');

Советы и методы исключения шаблонов

Метод NOT EXISTS

В качестве альтернативы NOT LIKE IN можно использовать NOT EXISTS в сочетании с подзапросом:

SQL Скопировать код SELECT * FROM Table1 t1 WHERE NOT EXISTS ( SELECT 1 FROM Table2 t2 WHERE t1.EmpPU LIKE t2.UnwantedPattern );

NOT REGEXP в MySQL

В MySQL возможно применение NOT REGEXP , позволяющего одним выражением отфильтровать несколько шаблонов:

SQL Скопировать код SELECT * FROM Table1 WHERE EmpPU NOT REGEXP 'CSE|ECE|EEE';

Применение LEFT JOIN

Применяя соединение LEFT JOIN и проверку значения на NULL , можно отфильтровать строки по шаблону:

SQL Скопировать код SELECT t1.* FROM Table1 t1 LEFT JOIN PatternTable pt ON t1.EmpPU LIKE pt.Pattern WHERE pt.Pattern IS NULL;

Визуализация

Разберём пример выбора фруктов для корзины, где мы хотим исключить некоторые из них:

Markdown Скопировать код В корзине есть: - 🍎 - 🍌 - 🍇 - 🍒 Нужно избегать: [🍌, 🍇]

Используя SQL для фильтрации, мы можем отобрать нужные фрукты:

SQL Скопировать код SELECT * FROM FruitBasket WHERE Fruit NOT IN ('🍌', '🍇');

После выполнения запроса в корзине останутся:

Markdown Скопировать код Остались фрукты: - 🍎 - 🍒

Таким образом, NOT IN помогает нам исключить определённые элементы, как и в случае выбора фруктов. 🚫🍌🚫🍇

Искусство точного сопоставления шаблонов

Создание списков исключений

Для более сложных задач фильтрации удобно использовать временную таблицу или общее табличное выражение (CTE), объединяющее исключаемые шаблоны и упрощающее структуру запроса:

SQL Скопировать код WITH ExcludePatterns AS ( SELECT '%CSE%' AS Pattern UNION ALL SELECT '%ECE%' UNION ALL SELECT '%EEE%' ) SELECT * FROM Table1 WHERE NOT EXISTS ( SELECT 1 FROM ExcludePatterns WHERE Table1.EmpPU LIKE Pattern );

Логика и оптимизация

Особенно уместно разделить процесс исключения конкретных значений ( NOT IN ) и сопоставления по шаблонам ( NOT LIKE ). Такая реорганизация логики запросов часто приводит к повышению их производительности, что также может быть достигнуто путем оптимизации структуры данных.

Использование подстановочного символа

Умелое применение символа % в NOT LIKE расширяет возможности и увеличивает гибкость формирования запросов, позволяя исключить записи, содержащие определённые последовательности символов в любом месте поля:

SQL Скопировать код -- Исключаем записи, в которых 'abc' может появляться где угодно в 'поле' SELECT * FROM таблица WHERE поле NOT LIKE '%abc%'; -- Будьте осторожны с злобной 'abc'!

Полезные материалы