Использование SQL условия NOT LIKE в связке с IN: гайд
Быстрый ответ
Чтобы отфильтровать строки, где исключаются различные нежелательные шаблоны, следует применять
NOT LIKE для каждого индивидуального шаблона в сочетании с оператором
AND:
SELECT * FROM таблица
WHERE поле NOT LIKE '%нежелательно%'
AND поле NOT LIKE '%исключить%';
Подставьте
таблица,
поле,
нежелательно и
исключить актуальными для вашей базы данных параметрами. Каждое условие
NOT LIKE служит для исключения строк, содержащих определённые последовательности символов, указанные в шаблонах.
Ошибки в синтаксисе
Необходимо помнить, что в SQL
IN применяется для сопоставления с конкретным списком значений, а не с шаблонами. Для исключения нежелательных шаблонов используйте оператор
AND для соединения условий
NOT LIKE, вместо попыток объединить их через
IN:
-- Это неправильно:
SELECT * FROM Table1 WHERE EmpPU NOT LIKE IN ('%CSE%', '%ECE%', '%EEE%');
-- Правильный вариант:
SELECT * FROM Table1
WHERE EmpPU NOT LIKE '%CSE%'
AND EmpPU NOT LIKE '%ECE%'
AND EmpPU NOT LIKE '%EEE%';
Если нужно исключить из выборки конкретные значения без использования шаблонов, применяйте
NOT IN:
SELECT * FROM Table1 WHERE EmpPU NOT IN ('CSE', 'ECE', 'EEE');
Советы и методы исключения шаблонов
Метод NOT EXISTS
В качестве альтернативы
NOT LIKE IN можно использовать
NOT EXISTS в сочетании с подзапросом:
SELECT * FROM Table1 t1
WHERE NOT EXISTS (
SELECT 1 FROM Table2 t2
WHERE t1.EmpPU LIKE t2.UnwantedPattern
);
NOT REGEXP в MySQL
В MySQL возможно применение
NOT REGEXP, позволяющего одним выражением отфильтровать несколько шаблонов:
SELECT * FROM Table1 WHERE EmpPU NOT REGEXP 'CSE|ECE|EEE';
Применение LEFT JOIN
Применяя соединение
LEFT JOIN и проверку значения на
NULL, можно отфильтровать строки по шаблону:
SELECT t1.* FROM Table1 t1
LEFT JOIN PatternTable pt ON t1.EmpPU LIKE pt.Pattern
WHERE pt.Pattern IS NULL;
Визуализация
Разберём пример выбора фруктов для корзины, где мы хотим исключить некоторые из них:
В корзине есть:
- 🍎
- 🍌
- 🍇
- 🍒
Нужно избегать: [🍌, 🍇]
Используя SQL для фильтрации, мы можем отобрать нужные фрукты:
SELECT *
FROM FruitBasket
WHERE Fruit NOT IN ('🍌', '🍇');
После выполнения запроса в корзине останутся:
Остались фрукты:
- 🍎
- 🍒
Таким образом,
NOT IN помогает нам исключить определённые элементы, как и в случае выбора фруктов. 🚫🍌🚫🍇
Искусство точного сопоставления шаблонов
Создание списков исключений
Для более сложных задач фильтрации удобно использовать временную таблицу или общее табличное выражение (CTE), объединяющее исключаемые шаблоны и упрощающее структуру запроса:
WITH ExcludePatterns AS (
SELECT '%CSE%' AS Pattern
UNION ALL SELECT '%ECE%'
UNION ALL SELECT '%EEE%'
)
SELECT * FROM Table1
WHERE NOT EXISTS (
SELECT 1 FROM ExcludePatterns
WHERE Table1.EmpPU LIKE Pattern
);
Логика и оптимизация
Особенно уместно разделить процесс исключения конкретных значений (
NOT IN) и сопоставления по шаблонам (
NOT LIKE). Такая реорганизация логики запросов часто приводит к повышению их производительности, что также может быть достигнуто путем оптимизации структуры данных.
Использование подстановочного символа
Умелое применение символа
% в
NOT LIKE расширяет возможности и увеличивает гибкость формирования запросов, позволяя исключить записи, содержащие определённые последовательности символов в любом месте поля:
-- Исключаем записи, в которых 'abc' может появляться где угодно в 'поле'
SELECT * FROM таблица WHERE поле NOT LIKE '%abc%'; -- Будьте осторожны с злобной 'abc'!
Владимир Титов
редактор про сервисные сферы