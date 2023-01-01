Использование функции Row_Number() в WHERE-условии в SQL
Быстрый ответ
SELECT * FROM (
SELECT *, ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY YourColumn) AS RowNum
FROM YourTable
) AS Ranked
WHERE Ranked.RowNum = 1;
Для того чтобы применить функцию ROW_NUMBER() для нумерации строк вам потребуется создать подзапрос с указанием порядка сортировки колонки
YourColumn. Затем наложите фильтр в главном запросе:
WHERE RowNum = 1. Воспользуйтесь этим простым и эффективным решением.
Объяснение: почему требуется подзапрос для ROW_NUMBER()?
Функция
ROW_NUMBER() относится к оконным функциям, которые не могут быть применимы напрямую в условии
WHERE в SQL. Причина этого заключается в логическом порядке обработки SQL-запросов: условие
WHERE обрабатывается раньше, чем оконные функции в предложении
SELECT. Именно по этой причине невозможно разместить
ROW_NUMBER() прямо в
WHERE.
Однако это ограничение можно обойти, применив функцию
ROW_NUMBER() в вложенном подзапросе и обратившись к ней в основном запросе через условие
WHERE. Это подобно тому, как делают пит-стоп перед продолжением гонки к корректному результату запроса.
Общие табличные выражения (CTE): ваш помощник в SQL
Общие табличные выражения (CTE) предлагают более изящное решение вместо подзапросов, особенно когда требуется предварительная обработка данных за счет оконных функций:
WITH Ranked_CTE AS (
SELECT *, ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY Employee_ID) AS RowNum
FROM Employees
)
SELECT *
FROM Ranked_CTE
WHERE RowNum = 1;
В данном случае, CTE служит временным контейнером для результатов, что дает возможность SQL-запросу выполнить сложные операции перед фильтрацией данных.
Как решать многоуровневые задачи сортировки с ROW_NUMBER()
Решение задач, связанных с сортировкой по нескольким колонкам, требует точного синтаксиса и соблюдения типов данных:
SELECT * FROM (
SELECT *, ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY DateColumn DESC, NameColumn) AS RowNum
FROM ComplexOrders
) AS SortedOrders
WHERE SortedOrders.RowNum <= 10;
Этот запрос вернет первые 10 строк, отсортированных сначала по дате (в порядке убывания), а затем – по именам. Это напоминает метод сортировки плейлистов: сначала по музыкальным жанрам, а затем – по названиям песен в алфавитном порядке.
Визуализация
Вообразите функцию
Row_Number() как гоночную трассу, где строки – это бегуны:
Старт: |💼|🗄|📚|📈| – - – - – - 🏁 Финиш (Row_Number)
Без
Row_Number() в WHERE:
SELECT * FROM Runners;
Все бегуны на трассе: 🏃💼, 🏃🗄, 🏃📚, 🏃📈
С
Row_Number() в условии WHERE:
SELECT * FROM (SELECT *, ROW_NUMBER() OVER(...) AS rn FROM Runners) t WHERE rn = 1;
Только чемпион получает медаль: 🥇🏃💼. Остальные: 🏃🗄, 🏃📚, 🏃📈 (они тоже старались, но победа в этот раз за чемпионом).
Расширяем границы использования ROW_NUMBER()
Топ K записей с условиями
Используя
ROW_NUMBER(), вы можете делать более тонкую фильтрацию данных:
SELECT * FROM (
SELECT *, ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY Category ORDER BY Score DESC) AS Rank
FROM Entries
) AS Categorized
WHERE Categorized.Category = 'A' AND Categorized.Rank <= 3;
С помощью этого запроса вы можете отфильтровать три лучшие записи из категории 'A' аналогично тому, как если бы вы выбирали три лучших десерта из каждой категории меню.
Преобразование строк в колонки
Нередко возникает необходимость в преобразование строк в колонки. Функция
ROW_NUMBER() может быть полезна в методе пивотирования.
Использование для пагинации
Функция
ROW_NUMBER() идеальна для эффективной пагинации: она присваивает уникальные номера каждой строке, что полезно для постраничного вывода данных.
Рекомендации и ограничения
- Используйте алиасы таблиц для удобства чтения и понимания кода, особенно в запросах с применением операторов соединения.
- Относитесь с особой внимательностью к логике фильтрации данных с применением
ROW_NUMBER(), чтобы получить предполагаемые результаты.
- Поддерживайте производительность: оконные функции могут быть ресурсоемкими, особенно при работе с большими наборами данных.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик