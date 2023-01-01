Использование функции Row_Number() в WHERE-условии в SQL

Быстрый ответ

SQL Скопировать код SELECT * FROM ( SELECT *, ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY YourColumn) AS RowNum FROM YourTable ) AS Ranked WHERE Ranked.RowNum = 1;

Для того чтобы применить функцию ROW_NUMBER() для нумерации строк вам потребуется создать подзапрос с указанием порядка сортировки колонки YourColumn . Затем наложите фильтр в главном запросе: WHERE RowNum = 1 . Воспользуйтесь этим простым и эффективным решением.

Объяснение: почему требуется подзапрос для ROW_NUMBER()?

Функция ROW_NUMBER() относится к оконным функциям, которые не могут быть применимы напрямую в условии WHERE в SQL. Причина этого заключается в логическом порядке обработки SQL-запросов: условие WHERE обрабатывается раньше, чем оконные функции в предложении SELECT . Именно по этой причине невозможно разместить ROW_NUMBER() прямо в WHERE .

Однако это ограничение можно обойти, применив функцию ROW_NUMBER() в вложенном подзапросе и обратившись к ней в основном запросе через условие WHERE . Это подобно тому, как делают пит-стоп перед продолжением гонки к корректному результату запроса.

Общие табличные выражения (CTE): ваш помощник в SQL

Общие табличные выражения (CTE) предлагают более изящное решение вместо подзапросов, особенно когда требуется предварительная обработка данных за счет оконных функций:

SQL Скопировать код WITH Ranked_CTE AS ( SELECT *, ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY Employee_ID) AS RowNum FROM Employees ) SELECT * FROM Ranked_CTE WHERE RowNum = 1;

В данном случае, CTE служит временным контейнером для результатов, что дает возможность SQL-запросу выполнить сложные операции перед фильтрацией данных.

Как решать многоуровневые задачи сортировки с ROW_NUMBER()

Решение задач, связанных с сортировкой по нескольким колонкам, требует точного синтаксиса и соблюдения типов данных:

SQL Скопировать код SELECT * FROM ( SELECT *, ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY DateColumn DESC, NameColumn) AS RowNum FROM ComplexOrders ) AS SortedOrders WHERE SortedOrders.RowNum <= 10;

Этот запрос вернет первые 10 строк, отсортированных сначала по дате (в порядке убывания), а затем – по именам. Это напоминает метод сортировки плейлистов: сначала по музыкальным жанрам, а затем – по названиям песен в алфавитном порядке.

Визуализация

Вообразите функцию Row_Number() как гоночную трассу, где строки – это бегуны:

Старт: |💼|🗄|📚|📈| – - – - – - 🏁 Финиш (Row_Number)

Без Row_Number() в WHERE:

SQL Скопировать код SELECT * FROM Runners;

Все бегуны на трассе: 🏃💼, 🏃🗄, 🏃📚, 🏃📈

С Row_Number() в условии WHERE:

SQL Скопировать код SELECT * FROM (SELECT *, ROW_NUMBER() OVER(...) AS rn FROM Runners) t WHERE rn = 1;

Только чемпион получает медаль: 🥇🏃💼. Остальные: 🏃🗄, 🏃📚, 🏃📈 (они тоже старались, но победа в этот раз за чемпионом).

Расширяем границы использования ROW_NUMBER()

Топ K записей с условиями

Используя ROW_NUMBER() , вы можете делать более тонкую фильтрацию данных:

SQL Скопировать код SELECT * FROM ( SELECT *, ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY Category ORDER BY Score DESC) AS Rank FROM Entries ) AS Categorized WHERE Categorized.Category = 'A' AND Categorized.Rank <= 3;

С помощью этого запроса вы можете отфильтровать три лучшие записи из категории 'A' аналогично тому, как если бы вы выбирали три лучших десерта из каждой категории меню.

Преобразование строк в колонки

Нередко возникает необходимость в преобразование строк в колонки. Функция ROW_NUMBER() может быть полезна в методе пивотирования.

Использование для пагинации

Функция ROW_NUMBER() идеальна для эффективной пагинации: она присваивает уникальные номера каждой строке, что полезно для постраничного вывода данных.

Рекомендации и ограничения

Используйте алиасы таблиц для удобства чтения и понимания кода, особенно в запросах с применением операторов соединения.

для удобства чтения и понимания кода, особенно в запросах с применением операторов соединения. Относитесь с особой внимательностью к логике фильтрации данных с применением ROW_NUMBER() , чтобы получить предполагаемые результаты.

, чтобы получить предполагаемые результаты. Поддерживайте производительность: оконные функции могут быть ресурсоемкими, особенно при работе с большими наборами данных.

