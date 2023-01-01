Использование функции DateAdd в SQL Server 2005: добавление дня

Быстрый ответ

В SQL Server 2005 для прибавления дней к дате можно использовать функцию DATEADD . Вот базовый синтаксис: DATEADD(datepart, number, date) ; где datepart — единица времени (например, день), number — количество прибавляемых единиц и date — исходная дата. Вот пример применения:

SQL Скопировать код SELECT DATEADD(day, 1, YourDate) AS NextDay;

Замените YourDate на соответствующую дату, чтобы на выходе получить дату следующего дня. Таким образом, вы добавляете один день, что предельно просто и удобно!

Детали использования DATEADD

Исследуя возможности DATEADD , помните, что datepart может принимать различные значения: год, квартал, месяц, день, минута или даже секунда. SQL Server предлагает интуитивные сокращения для каждой единицы времени, здесь важно правильно выбрать нужное значение ( yy для годов, mm для месяцев, dd для дней и т.д.).

Добавляем к дате два месяца:

SQL Скопировать код -- У месяцев нет лишних дней, иначе их называли бы лунами 🌝 SELECT DATEADD(month, 2, '2023-01-01') AS TwoMonthsLater;

Или три часа:

SQL Скопировать код -- Время бежит стремительно, особенно вместе с бананами 🍌 SELECT DATEADD(hour, 3, '2023-01-01 08:00:00') AS ThreeHoursLater;

Не забывайте учесть високосные годы и переход на летнее время, которые могут поменять итоговые результаты расчета дат.

Не вступите впросак: Ошибки, которые стоит избегать

Функция DATEADD может сыграть с вами злую шутку, создая несуществующие даты, например, "30 февраля". При добавлении слишком большого количества лет, месяцев или дней, вы рискуете получить ошибку переполнения, ведь тип данных datetime в SQL Server имеет ограниченный диапазон — с 1 января 1753 года по 31 декабря 9999 года.

Практические способы использования DATEADD

Функция DATEADD может помочь в решении множества задач:

Генерация дат : эта функция прекрасно подходит для создания графиков и планов.

: эта функция прекрасно подходит для создания графиков и планов. Определение срока действия : незаменимо для расчета времени аренды или проведения мероприятий.

: незаменимо для расчета времени аренды или проведения мероприятий. Корректировка временных зон: актуально для работы в международном масштабе.

Предлагаю пример генерации дат по дням недели:

SQL Скопировать код -- "В политике неделя — это целая вечность" (так и в SQL) DECLARE @StartDate DATE = '2023-01-01'; SELECT DATEADD(day, Number, @StartDate) AS WeekDate FROM (VALUES (0), (1), (2), (3), (4), (5), (6)) AS Numbers(Number);

Визуализация

Представьте календарь (📅) в роли временной линейки:

Markdown Скопировать код Исходная дата: [📅: 1 января]

Функция DATEADD служит трамплином, "перепрыгивая" на следующий день:

SQL Скопировать код --Перепрыгнем в будущее на один день вперед SELECT DATEADD(day, 1, '2023-01-01');

Визуализация итогового результата:

Markdown Скопировать код Следующий день: [📅: 2 января]

Продвинутое применение DATEADD

Трудоемкие запросы могут потребовать десятилетия времени. Вы вряд ли хотите создавать узкое место в производительности, добавляя дни ко всем записям в огромной таблице, не так ли? Используйте вычисляемые столбцы с применением DATEADD для улучшения производительности:

SQL Скопировать код -- Это добавит столбец "NextDay" быстрее, чем кенгуру прыгнет в пустыне 🦘 ALTER TABLE YourTable ADD NextDay AS DATEADD(day, 1, YourDateColumn);

По сравнению с простой операцией, DATEADD предлагает возможности для выполнения неоднократных операций над датами в одном запросе:

SQL Скопировать код -- Когда две операции лучше, чем одна SELECT DATEADD(year, 1, DATEADD(month, 6, YourDate)) AS NextYearPlusSixMonths;

