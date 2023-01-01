Использование функции DateAdd в SQL Server 2005: добавление дня

#SQL для аналитиков  #Основы SQL  #Работа с датами и временем  
Быстрый ответ

В SQL Server 2005 для прибавления дней к дате можно использовать функцию DATEADD. Вот базовый синтаксис: DATEADD(datepart, number, date); где datepart — единица времени (например, день), number — количество прибавляемых единиц и date — исходная дата. Вот пример применения:

SELECT DATEADD(day, 1, YourDate) AS NextDay;

Замените YourDate на соответствующую дату, чтобы на выходе получить дату следующего дня. Таким образом, вы добавляете один день, что предельно просто и удобно!

Детали использования DATEADD

Исследуя возможности DATEADD, помните, что datepart может принимать различные значения: год, квартал, месяц, день, минута или даже секунда. SQL Server предлагает интуитивные сокращения для каждой единицы времени, здесь важно правильно выбрать нужное значение (yy для годов, mm для месяцев, dd для дней и т.д.).

Добавляем к дате два месяца:

-- У месяцев нет лишних дней, иначе их называли бы лунами 🌝
SELECT DATEADD(month, 2, '2023-01-01') AS TwoMonthsLater;

Или три часа:

-- Время бежит стремительно, особенно вместе с бананами 🍌
SELECT DATEADD(hour, 3, '2023-01-01 08:00:00') AS ThreeHoursLater;

Не забывайте учесть високосные годы и переход на летнее время, которые могут поменять итоговые результаты расчета дат.

Не вступите впросак: Ошибки, которые стоит избегать

Функция DATEADD может сыграть с вами злую шутку, создая несуществующие даты, например, "30 февраля". При добавлении слишком большого количества лет, месяцев или дней, вы рискуете получить ошибку переполнения, ведь тип данных datetime в SQL Server имеет ограниченный диапазон — с 1 января 1753 года по 31 декабря 9999 года.

Практические способы использования DATEADD

Функция DATEADD может помочь в решении множества задач:

  • Генерация дат: эта функция прекрасно подходит для создания графиков и планов.
  • Определение срока действия: незаменимо для расчета времени аренды или проведения мероприятий.
  • Корректировка временных зон: актуально для работы в международном масштабе.

Предлагаю пример генерации дат по дням недели:

-- "В политике неделя — это целая вечность" (так и в SQL)
DECLARE @StartDate DATE = '2023-01-01';
SELECT
  DATEADD(day, Number, @StartDate) AS WeekDate
FROM
  (VALUES (0), (1), (2), (3), (4), (5), (6)) AS Numbers(Number);

Визуализация

Представьте календарь (📅) в роли временной линейки:

Исходная дата:     [📅: 1 января]

Функция DATEADD служит трамплином, "перепрыгивая" на следующий день:

--Перепрыгнем в будущее на один день вперед
SELECT DATEADD(day, 1, '2023-01-01');

Визуализация итогового результата:

Следующий день:    [📅: 2 января]

Продвинутое применение DATEADD

Трудоемкие запросы могут потребовать десятилетия времени. Вы вряд ли хотите создавать узкое место в производительности, добавляя дни ко всем записям в огромной таблице, не так ли? Используйте вычисляемые столбцы с применением DATEADD для улучшения производительности:

-- Это добавит столбец "NextDay" быстрее, чем кенгуру прыгнет в пустыне 🦘
ALTER TABLE YourTable
ADD NextDay AS DATEADD(day, 1, YourDateColumn);

По сравнению с простой операцией, DATEADD предлагает возможности для выполнения неоднократных операций над датами в одном запросе:

-- Когда две операции лучше, чем одна
SELECT DATEADD(year, 1, DATEADD(month, 6, YourDate)) AS NextYearPlusSixMonths;

Полезные материалы

  1. DATEADD (Transact-SQL) – SQL Server | Microsoft Learn — Официальная документация Microsoft о функции DATEADD в SQL Server.
  2. Using dateadd – SQLServerCentral Forums — Обсуждения и опыт использования DATEADD сообществом разработчиков.
  3. SQL Server DATEADD() Function – W3Schools — Наглядное и понятное руководство по работе с функцией DATEADD.
  4. SQL Server: DATEADD Function – TechOnTheNet – Примеры применения DATEADD в различных ситуациях.
Виктор Ермаков

SQL-разработчик

