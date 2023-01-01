Использование CASE в WHERE в SQL для условных запросов
Быстрый ответ
В SQL оператор CASE применяется в предложении WHERE для добавления логики на основе условий, которая динамически изменяет критерии фильтрации.
Пример:
SELECT * FROM Сотрудники
WHERE Зарплата > CASE
WHEN Опыт < 5 THEN 50000
WHEN Опыт >= 5 THEN 75000
ELSE 60000
END;
Таким образом при помощи оператора CASE устанавливается порог для
Зарплаты в зависимости от
Опыта работы, что влияет на выбор строк.
OR на примете
Иногда использование оператора OR может оказаться более простой альтернативой CASE, делая при этом код более понятным и сжатым:
SELECT Аудиторы
FROM Перерыв_на_кофе
WHERE (Количество_съеденных_пончиков < 12 AND Настроение = 'Счастливое') OR Количество_съеденных_пончиков >= 12;
В данном запросе отказ от CASE в пользу логических операторов ведёт к формированию более лаконичного и прозрачного кода.
Примечание об использовании CASE
CASE возвращает значения, не условия
Оператор CASE возвращает значения, а не условия, что может приводить к ошибкам из-за недопонимания. Тщательно проверяйте свои запросы!
Различия в синтаксисе SQL в зависимости от СУБД
Особенности синтаксиса SQL могут отличаться в зависимости от Системы Управления Базами Данных, такой как Oracle или MySQL. Изучайте, адаптируйте и оптимизируйте запросы для каждой конкретной базы данных.
Важность тестирования и читаемости кода
Всегда проводите детальное тестирование SQL-запросов и старайтесь повышать их читаемость, используя псевдонимы для столбцов и таблиц, что делает код более понятным.
Визуализация
Можно представить использование CASE в WHERE как выбор маршрута в зависимости от погодных условий:
Погода (☀️/☁️/🌧️): [Солнечно, Облачно, Дождливо]
Как выбрать маршрут:
| Погода | Маршрут |
| ------- | ------------------- |
| ☀️ | Маршрут А (🚶♂️) |
| ☁️ | Маршрут Б (🚶♀️) |
| 🌧️ | Оставаться дома (🏠) |
Пример на SQL:
SELECT Исследователи
FROM Посещения_лабиринта
WHERE Путь = CASE
WHEN Погода = 'Солнечно' THEN 'Путь А'
WHEN Погода = 'Облачно' THEN 'Путь Б'
ELSE 'Остаться дома'
END;
Так же, как в примере с погодой, в SQL оператор CASE направляет выбор записей для вывода.
Всё о логике
Простота дорогого стоит
С помощью оригинального подхода сложные выражения с CASE могут быть заменены на простые логические выражения, обеспечивая чистоту и краткость кода:
SELECT * FROM Шутки
WHERE Категория = 'безопасные' AND (
(Оценка = 'смешная' AND Возраст_аудитории IS NULL) OR
(Оценка <> 'смешная')
);
AND – ваш верный соратник
Применение AND позволяет увеличить эффективность предложения WHERE, придавая SQL-запросам добавленную элегантность.
Упрощение с применением IN
Оператор IN может значительно упростить запросы, заменяя множественные условия OR, при условии сохранения логики запроса:
SELECT * FROM Клиенты
WHERE Регион IN ('Восток', 'Запад', 'Север', 'Юг');
Мудрое использование всезначимости
Некоторые условия охватывают все возможные варианты, что делает ненужным использование операторов CASE:
SELECT Ид_товара, Уровень_запасов
FROM Инвентарь
WHERE Уровень_запасов = 0 OR Уровень_запасов > 0;
Все товары выбраны независимо от уровня запасов — накапливайте мудрость SQL.
