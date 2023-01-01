Интерпретация precision и scale числа в SQL Server

Быстрый ответ

Точность обозначает общее число цифр в числовом значении. Масштаб характеризует число цифр после десятичной запятой. Например, для типа данных DECIMAL(5,2) возможны значения, подобные 123.45, то есть, число содержит в себе 5 цифр, при этом 2 из них находятся после десятичной запятой.

Для обеспечения необходимой точности числовых данных в SQL, в том числе форматов DECIMAL и NUMERIC , всегда указывайте и точность, и масштаб. Это возможно установить максимальное значение и допустимое количество десятичных цифр.

Последствия недооценки точности и масштаба

Неучтение этих параметров может стать причиной ошибок усечения или округления. Допустим, сохранение числа 1234.567 в поле DECIMAL(5,2) преобразует его в 1234.57 , что может привести к непредвиденной потере данных. Поэтому вы должны всегда убеждаться, что точность и масштаб полей в вашей базе данных отвечают требованиям данных.

Выбор подходящего числового типа данных

Выбирать между типами DECIMAL и FLOAT вам придется в зависимости от стоящих перед вами задач. DECIMAL применяют для работы с точными значениями, в то время как FLOAT или REAL эффективнее для операций с приближенными числами. Впрочем, в случае финансовых и других критически важных расчетов, рекомендуется отдавать предпочтение DECIMAL чтобы избежать ошибок округления, которые возможны при использовании FLOAT .

SQL Server и его особенности округления

В SQL Server числа, попадающие точно по середине между двуми вариантами округления, округляются до ближайшего четного значения. Это известно как банковское округление. Разработчикам важно принять во внимание эту особенность при обработке данных.

Обработка переполнения Decimal

Ошибка Arithmetic overflow появляется, если число превышает установленные границы точности. Чтобы избежать этой ошибки, имеет смысл использовать большую точность или другой тип данных, если в этом есть необходимость.

Визуализация

Можно представить точность и масштаб как следующее:

Markdown Скопировать код 🌊 Океан цифр (Точность) | | 🏊‍♂️ Погружение в десятичные дроби (Масштаб) | /////////////////////////////////////////////////// | 💰 Все цифры точности – на поверхности и под водой | /////////////////////////////////////////////////// 🏝️ Берег устойчивости (Целая часть)

Точность – это общее количество цифр, а масштаб обозначает степень погружения в десятичные дроби.

Для NUMERIC(7,3) это будет выглядеть так, где символ ⭐️ обозначает позицию для цифры:

Markdown Скопировать код Общее количество цифр (Точность): ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Количество цифр после запятой (Масштаб): ⭐️⭐️⭐️

Практические примеры и нестандартные ситуации

Примеры из практики:

Бухгалтерский учет : Требуется максимальная точность десятичных значений.

: Требуется максимальная точность десятичных значений. Научные исследования : Часто предпочитают `FLOAT’ из-за эффективности, но с потерей точности.

: Часто предпочитают `FLOAT’ из-за эффективности, но с потерей точности. Обмен валюты: Минимизация потерь при расчетах достигается за счет используя точности и масштаба.

Особенности работы с данными:

DECIMAL(5,2) округлит 123.999 до 124.00 .

округлит до . DECIMAL(5,-2) округлит 12345 до 12300 , то есть, до сотен.

округлит до , то есть, до сотен. Попытка вставить нечисловые значения в столбец типа Decimal вызовет ошибку – потребуется предварительная валидация данных.

Основные выводы для разработчиков

Учтите характер данных при определении спецификаций столбцов.

Убедитесь, что вы знаете, как системы SQL обрабатывают округление и точность.

Будьте осторожны при работе с граничными условиями, чтобы избежать переполнения или усечения.

При выборе между FLOAT и DECIMAL корректируйте баланс производительности и расходов на хранение данных.

