Индексы SQL Server: разница между OFFLINE и ONLINE rebuild

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для обеспечения доступности таблицы при перестроении индексов в SQL Server рекомендуется использовать ONLINE режим. Это особенно важно для систем, которые требуют непрерывной работоспособности.

В то время как режим OFFLINE блокирует таблицу во время перестроения индексов, он влияет на ресурсы сервера в меньшей степени и может быть более подходящим в определённых условиях.

Для перестроения в режиме ONLINE используйте следующую команду:

SQL Скопировать код ALTER INDEX ALL ON dbo.Table REBUILD WITH (ONLINE = ON); -- Получите от вашей таблицы дружелюбие и открытость к общению в любое время!

Для перестроения в режиме OFFLINE, просто опустите параметр ONLINE:

SQL Скопировать код ALTER INDEX ALL ON dbo.Table REBUILD; -- Пришло время для покоя: тишина и спокойствие во время обновления индексов.

ONLINE против OFFLINE: Детальное сравнение

Производительность: Сравнение скоростей

Перестроение индексов в режиме OFFLINE обычно быстрее, чем в режиме ONLINE. Это происходит потому, что в режиме OFFLINE не поддерживается одновременная работа с несколькими версиями индекса. Однако при этом весь процесс сопровождается блокировкой доступа к таблице.

Пространство и ресурсы: Запас на случай большого путешествия

Перестроение индексов в режиме ONLINE требует значительно больше места для хранения данных. Также оно использует версионирование строк для отслеживания изменений во время перестроения, что требует дополнительной структуры – столбца Antimatter.

Блокировки: Обход препятствий против полной остановки

При перестроении в режиме OFFLINE происходит полная блокировка таблицы. В режиме ONLINE процесс приводит к замедлению работы, но позволяет продолжать операции чтения и записи.

Что выбрать?

Высокая доступность против высокой производительности: Принципиальный компромисс

Выбор между ONLINE и OFFLINE зависит от приоритета: поддержания высокой доступности сервиса или экономии ресурсов сервера.

Операционная среда: Среда с высокой активностью против спокойной обстановки

Режим ONLINE подходит для среды с постоянной активностью, в то время как режим OFFLINE лучше использовать когда необходима спокойная обстановка и внимательность.

Большие объекты (LOB): Работа с гигантами

С SQL Server 2012 есть возможность перестраивать LOB (Large Object Blocks) в режиме ONLINE, что предоставляет больше гибкости при работе с большими данными без ущерба для доступности.

Перестроение индексов: Балансировка нагрузки

Повышенные требования к ресурсам сервера при перестроении индексов в режиме ONLINE, обусловленные механизмом столбца Antimatter, могут значительно влиять на производительность при высокой загрузке транзакциями.

Формирование стратегии: Планирование шагов

Выбор между ONLINE и OFFLINE должен быть основан на вашей общей стратегии поддержки базы данных. Учитывайте операционные требования организации, частоту изменений, и чувствительность к времени простоев при принятии решения.

Визуализация

Markdown Скопировать код | Тип Перестроения | Действия при перестроении | Влияние на Операции SQL | |------------------|---------------------------|---------------------------| | **OFFLINE** | 🚧 Полное блокирование | Операции останавливаются до завершения перестроения | | **ONLINE** | 🚦 Регулирование | Незначительное замедление, но работа продолжается|

Основные принципы лучших практик

Резервное копирование: Подготовка к непредвиденным событиям

Независимо от выбранного режима перестроения — ONLINE или OFFLINE — всегда обеспечивайте наличие четкого плана резервного копирования и восстановления. Это особенно важно при OFFLINE перестроениях, когда непредвиденные сбои могут привести к длительной недоступности таблицы.

Мониторинг, анализ, адаптация: Три ключевых элемента

Ваш план должен включать непрерывный мониторинг состояния системы. Используйте инструменты мониторинга SQL Server, чтобы корректировать стратегию индексации в соответствии с текущей ситуацией.

Приспособление к изменениям: Естественный процесс эволюции

Потребности вашей базы данных будут меняться со временем. Готовность к соответствующей адаптации вашей стратегии перестроения индексов поможет поддерживать оптимальную производительность и доступность на долгосрочную перспективу.

