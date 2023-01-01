Индексы SQL Server: разница между OFFLINE и ONLINE rebuild#Индексы #Оптимизация запросов #Производительность и тюнинг
Быстрый ответ
Для обеспечения доступности таблицы при перестроении индексов в SQL Server рекомендуется использовать ONLINE режим. Это особенно важно для систем, которые требуют непрерывной работоспособности.
В то время как режим OFFLINE блокирует таблицу во время перестроения индексов, он влияет на ресурсы сервера в меньшей степени и может быть более подходящим в определённых условиях.
Для перестроения в режиме ONLINE используйте следующую команду:
ALTER INDEX ALL ON dbo.Table REBUILD WITH (ONLINE = ON);
Для перестроения в режиме OFFLINE, просто опустите параметр ONLINE:
ALTER INDEX ALL ON dbo.Table REBUILD;
ONLINE против OFFLINE: Детальное сравнение
Производительность: Сравнение скоростей
Перестроение индексов в режиме OFFLINE обычно быстрее, чем в режиме ONLINE. Это происходит потому, что в режиме OFFLINE не поддерживается одновременная работа с несколькими версиями индекса. Однако при этом весь процесс сопровождается блокировкой доступа к таблице.
Пространство и ресурсы: Запас на случай большого путешествия
Перестроение индексов в режиме ONLINE требует значительно больше места для хранения данных. Также оно использует версионирование строк для отслеживания изменений во время перестроения, что требует дополнительной структуры – столбца Antimatter.
Блокировки: Обход препятствий против полной остановки
При перестроении в режиме OFFLINE происходит полная блокировка таблицы. В режиме ONLINE процесс приводит к замедлению работы, но позволяет продолжать операции чтения и записи.
Что выбрать?
Высокая доступность против высокой производительности: Принципиальный компромисс
Выбор между ONLINE и OFFLINE зависит от приоритета: поддержания высокой доступности сервиса или экономии ресурсов сервера.
Операционная среда: Среда с высокой активностью против спокойной обстановки
Режим ONLINE подходит для среды с постоянной активностью, в то время как режим OFFLINE лучше использовать когда необходима спокойная обстановка и внимательность.
Большие объекты (LOB): Работа с гигантами
С SQL Server 2012 есть возможность перестраивать LOB (Large Object Blocks) в режиме ONLINE, что предоставляет больше гибкости при работе с большими данными без ущерба для доступности.
Перестроение индексов: Балансировка нагрузки
Повышенные требования к ресурсам сервера при перестроении индексов в режиме ONLINE, обусловленные механизмом столбца Antimatter, могут значительно влиять на производительность при высокой загрузке транзакциями.
Формирование стратегии: Планирование шагов
Выбор между ONLINE и OFFLINE должен быть основан на вашей общей стратегии поддержки базы данных. Учитывайте операционные требования организации, частоту изменений, и чувствительность к времени простоев при принятии решения.
Визуализация
| Тип Перестроения | Действия при перестроении | Влияние на Операции SQL |
|------------------|---------------------------|---------------------------|
| **OFFLINE** | 🚧 Полное блокирование | Операции останавливаются до завершения перестроения |
| **ONLINE** | 🚦 Регулирование | Незначительное замедление, но работа продолжается|
Основные принципы лучших практик
Резервное копирование: Подготовка к непредвиденным событиям
Независимо от выбранного режима перестроения — ONLINE или OFFLINE — всегда обеспечивайте наличие четкого плана резервного копирования и восстановления. Это особенно важно при OFFLINE перестроениях, когда непредвиденные сбои могут привести к длительной недоступности таблицы.
Мониторинг, анализ, адаптация: Три ключевых элемента
Ваш план должен включать непрерывный мониторинг состояния системы. Используйте инструменты мониторинга SQL Server, чтобы корректировать стратегию индексации в соответствии с текущей ситуацией.
Приспособление к изменениям: Естественный процесс эволюции
Потребности вашей базы данных будут меняться со временем. Готовность к соответствующей адаптации вашей стратегии перестроения индексов поможет поддерживать оптимальную производительность и доступность на долгосрочную перспективу.
Мария Шереметьева
DBA-консультант