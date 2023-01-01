Импорт PostgreSQL: присвоение ролей при ошибке pg_dump
Для импорта базы данных Postgres без ролей, используйте команду
pg_dump с опциями
--no-owner и
--no-acl. Эти опции исключают из бэкапа информацию о владельцах и списками контроля доступа:
pg_dump --no-owner --no-acl -U source_user source_db | psql -U target_user target_db
Этот метод переносит данные напрямую из одной базы в другую, предотвращая возникновение проблем, связанных с ролями.
Если в целевой базе данных роли не определены, вы можете создать универсальные роли, либо назначить объекты уже созданным ролям:
CREATE ROLE new_role; -- Создаём новую роль
ALTER DATABASE mydb OWNER TO new_role; -- Назначаем эту роль владельцем базы данных
Для углублённого контроля используйте
pg_restore с параметром
--no-owner:
pg_dump -Fc -U source_user source_db > db.dump
pg_restore --no-owner -U target_user -d target_db db.dump -- Это не меньше, чем магия.
При использовании текстовых бэкапов, ошибки редиректите в файл:
pg_restore -U target_user -d target_db db.dump 2> errors.txt -- Это как кота поставить у мышиной дырки.
После этого проверьте файл
errors.txt для исправления возникших проблем, связанных с ролями.
Сохраняем королевство: когда важны владельцы
Если сохранение пользовательских ролей и прав доступа критично для вашего приложения, следуйте этому порядку действий:
- Экспортируйте роли из исходной системы с помощью команды
pg_dumpall -g > roles.sql.
- На целевом сервере восстановите роли, используя
psql -f roles.sql -U postgres.
- Проанализируйте права доступа и при необходимости восстановите их, убедившись, что всё работает как исправный механизм.
Выбор стратегии импорта
Выберите подход к процессу импорта, исходя из ваших требований:
- Сохранение владельцев: Используйте комбинацию
pg_dumpall -gи
pg_restore --role=имя_роли, если важно учитывать владельцев.
- Удаление привилегий: Если роли не играют важную роль, используйте
pg_dumpс параметром
--no-privileges.
- Минимизация ошибок импорта: Определите, какие ошибки допустимо игнорировать, чтобы сделать процесс более гладким. Но помните, что не всякое невежество – благо!
Визуализация
Допустим, вы желаете пропустить роли при импорте базы данных PostgreSQL. Проиллюстрируем это:
Исходная база данных: 🏰👑🛡️📜 (Замок с королевством и документами)
Импортируемая база данных: 🏰📜 (Лишь замок с документами)
🏰👑🛡️📜 ➡️ 📦 ➡️ 🏰📜
# От базы данных с королевством, включающего Роли (король и стража), к упаковке 📦,
# а затем к базе данных в виде Замка, где остались только документы, а роли были оставлены позади.
Одумайтесь над последствиями отсутствия ролей. Роли определяют доступ и права, что имеет ключевое значение для функционирования приложений и их безопасности. Игнорирование ролей может привести к базе данных без уровней безопасности или к недостатку привилегий, что сделает ее неработоспособной.
Всегда проводите тестирование функционала импортированной базы и будьте готовы к возможной ручной настройке прав после импорта.
Проверка целостности данных после импорта
После завершения импорта проведите проверку целостности данных и корректности операций:
- Проверьте работу приложения: данные должны быть доступны для использования и изменения.
- Тестирование политик безопасности: авторизация действий должна быть корректной.
- Изучите журналы ошибок, чтобы выявить возможные проблемы и своевременно исправить их.
Владимир Титов
редактор про сервисные сферы