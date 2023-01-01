Hot Alter в MySQL: как изменять схему без блокировки#MySQL / MariaDB #DDL: CREATE / ALTER / DROP #Изоляция и блокировки
Быстрый ответ
Чтобы выполнить операцию ALTER TABLE без блокировки таблицы в MySQL, используйте алгоритм
INPLACE:
ALTER TABLE tbl ADD COLUMN col INT, ALGORITHM=INPLACE, LOCK=NONE;
Обратите внимание: параметр
ALGORITHM=INPLACE снижает затраты ресурсов, а
LOCK=NONE дает возможность параллельного выполнения операций DML. Перед применением обязательно проверьте совместимость и проведите тестирование не на реальной базе данных.
Поэтапное внедрение: Постепенная миграция
Если потребуется внести значительные изменения в схему базы данных, рекомендуется действовать поэтапно:
- Подготовка: создание новой таблицы, которая включает необходимые изменения.
- Миграция: постепенный перенос данных со старой таблицы в новую.
- Синхронизация: настройка триггеров на исходной таблице для поддержания актуальности данных в новой.
- Переключение: переименование старой таблицы и замена её на новую версию.
Ключевой аспект этого процесса – синхронизация данных, что помогает сократить время блокировки и минимизировать прерывания в работе.
Спектр СУБД: Онлайн-обновления и стратегии
Основные подходы различаются в зависимости от конкретной системы управления базами данных:
- В MySQL существует утилита pt-online-schema-change, позволяющая вносить изменения в таблицу без прерывания работы с ней.
- PostgreSQL позволяет создавать индексы с помощью команды
CREATE INDEX CONCURRENTLY, исключающей блокировки.
- MariaDB поддерживает команду
ALTER ONLINE TABLEи использование параметра
LOCK=NONE, что дает возможность изменять таблицу без её блокировки.
При добавлении нового поля в таблицу:
- Изменения "на месте" позволяют сэкономить дисковое пространство и снизить нагрузку на ввод-вывод.
- Однако следует учитывать, что все записи в таблице необходимо будет изменить.
Синхронизация или провал: Нюансы синхронизации
Синхронизацию обновлений в ходе миграции можно осуществить с помощью триггеров или фоновых задач. После окончательного переключения:
- Сразу же рекомпилируйте хранимые процедуры и представления, связанные с таблицей.
- Проанализируйте возможные последствия для планов выполнения запросов при реорганизации базы данных.
Специфика баз данных: Особенности каждой СУБД
- При работе с MySQL Online DDL: для получения подробных инструкций обращайтесь к руководству пользователя MySQL.
- В PostgreSQL сформулируйте план действий на случай непредвиденных проблем во время миграции.
- Если используется Percona Toolkit, тщательно ознакомьтесь с методикой работы с
pt-online-schema-change.
- База знаний MariaDB содержит всю необходимую информацию об онлайн-операциях DDL.
Внимание к деталям: Последствия изменений схемы
Внесение изменений в схему таблицы влечет за собой изменение её физической структуры на диске. Такие операции выходят за рамки обычного использования и затрагивают структуру каждой записи. Многие методы и инструменты направлены на минимизацию воздействия таких операций.
Визуализация
Можно представить операцию ALTER TABLE как дорожные работы на "автомагистрали данных":
До начала работ: 🚧 [Данные в движении] 🚧 Запросы останавливаются из-за пробок.
После завершения работ: 🛣️ [Поток данных] 🚣♂️ Обходные пути обеспечивают безостановочное передвижение, без ожидания!
Правильно выполненное изменение таблицы:
ALTER TABLE `tablename` ...;
Гарантирует беспрепятственное движение данных без замедлений и заторов!
🚦 Зелёный Свет: Операции без блокировки поддерживают непрерывное движение данных.
🚧 Красный Свет: Традиционное изменение затрудняет движение, ждать придется долго.
Цель – обеспечить непрерывность работы "автомагистрали данных" во время внесения изменений.
Навигация в условиях горячего редизайна: Гибридные стратегии
Возможные блокировки таблиц могут стать препятствием. Поэтому СУБД предлагают решения для "горячих" модификаций:
- Триггеры обеспечивают точное копирование данных между исходной и модифицированной таблицами.
- В Facebook разработан OSC-инструмент и его аналоги, позволяющие менять схему "в реальном времени".
- Для управления балансом между производительностью и эффективностью используйте параллелизм при установлении параметров
LOCKв операциях Online DDL.
Перезагрузка восприятия: Новый взгляд на ALTER TABLE
Важность понимания ограничений, связанных с операциями ALTER TABLE, не должна недооцениваться. Каждое изменение влечет определенные затраты и, чтобы смягчить последствия, следует:
- Оценить воздействие изменений, которые могут быть как незначительными, так и серьёзными.
- Экспериментировать с различными подходами к внесению изменений.
- Мониторить производительность системы в ответ на процедуру миграции.
Полезные материалы
- MySQL :: MySQL 8.0 Справочное руководство :: 17.12 InnoDB и онлайн DDL — Подробное руководство по онлайн DDL в MySQL.
- PostgreSQL: Документация: 16: ALTER TABLE — Информация о механизме ALTER TABLE в PostgreSQL.
- Выполнение операций по индексам онлайн – SQL Server | Microsoft Learn — Объяснение способа выполнения онлайн операций с индексами в SQL Server.
- Лучшие практики для предотвращения простоя в MySQL при изменении таблиц — Советы от Percona по предотвращению простоя в MySQL во время ALTER TABLE.
- DBMS_REDEFINITION — Инструменты Oracle для онлайн-переопределения таблиц через DBMS_REDEFINITION.
- pt-online-schema-change — Документация Percona Toolkit — Принципы применения pt-online-schema-change для модификации схемы в MySQL без блокировок.
- Ask TOM — Советы от Ask TOM по минимизации времени простоя при выполнении операции ALTER TABLE в Oracle.
Мария Шереметьева
DBA-консультант