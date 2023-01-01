Hot Alter в MySQL: как изменять схему без блокировки

Быстрый ответ

Чтобы выполнить операцию ALTER TABLE без блокировки таблицы в MySQL, используйте алгоритм INPLACE :

SQL Скопировать код ALTER TABLE tbl ADD COLUMN col INT, ALGORITHM=INPLACE, LOCK=NONE;

Обратите внимание: параметр ALGORITHM=INPLACE снижает затраты ресурсов, а LOCK=NONE дает возможность параллельного выполнения операций DML. Перед применением обязательно проверьте совместимость и проведите тестирование не на реальной базе данных.

Поэтапное внедрение: Постепенная миграция

Если потребуется внести значительные изменения в схему базы данных, рекомендуется действовать поэтапно:

Подготовка: создание новой таблицы, которая включает необходимые изменения. Миграция: постепенный перенос данных со старой таблицы в новую. Синхронизация: настройка триггеров на исходной таблице для поддержания актуальности данных в новой. Переключение: переименование старой таблицы и замена её на новую версию.

Ключевой аспект этого процесса – синхронизация данных, что помогает сократить время блокировки и минимизировать прерывания в работе.

Спектр СУБД: Онлайн-обновления и стратегии

Основные подходы различаются в зависимости от конкретной системы управления базами данных:

В MySQL существует утилита pt-online-schema-change , позволяющая вносить изменения в таблицу без прерывания работы с ней.

существует утилита , позволяющая вносить изменения в таблицу без прерывания работы с ней. PostgreSQL позволяет создавать индексы с помощью команды CREATE INDEX CONCURRENTLY , исключающей блокировки.

позволяет создавать индексы с помощью команды , исключающей блокировки. MariaDB поддерживает команду ALTER ONLINE TABLE и использование параметра LOCK=NONE , что дает возможность изменять таблицу без её блокировки.

При добавлении нового поля в таблицу:

Изменения "на месте" позволяют сэкономить дисковое пространство и снизить нагрузку на ввод-вывод.

позволяют сэкономить дисковое пространство и снизить нагрузку на ввод-вывод. Однако следует учитывать, что все записи в таблице необходимо будет изменить.

Синхронизация или провал: Нюансы синхронизации

Синхронизацию обновлений в ходе миграции можно осуществить с помощью триггеров или фоновых задач. После окончательного переключения:

Сразу же рекомпилируйте хранимые процедуры и представления , связанные с таблицей.

и , связанные с таблицей. Проанализируйте возможные последствия для планов выполнения запросов при реорганизации базы данных.

Специфика баз данных: Особенности каждой СУБД

При работе с MySQL Online DDL : для получения подробных инструкций обращайтесь к руководству пользователя MySQL.

: для получения подробных инструкций обращайтесь к руководству пользователя MySQL. В PostgreSQL сформулируйте план действий на случай непредвиденных проблем во время миграции.

сформулируйте план действий на случай непредвиденных проблем во время миграции. Если используется Percona Toolkit , тщательно ознакомьтесь с методикой работы с pt-online-schema-change .

, тщательно ознакомьтесь с методикой работы с . База знаний MariaDB содержит всю необходимую информацию об онлайн-операциях DDL.

Внимание к деталям: Последствия изменений схемы

Внесение изменений в схему таблицы влечет за собой изменение её физической структуры на диске. Такие операции выходят за рамки обычного использования и затрагивают структуру каждой записи. Многие методы и инструменты направлены на минимизацию воздействия таких операций.

Визуализация

Можно представить операцию ALTER TABLE как дорожные работы на "автомагистрали данных":

Markdown Скопировать код До начала работ: 🚧 [Данные в движении] 🚧 Запросы останавливаются из-за пробок. После завершения работ: 🛣️ [Поток данных] 🚣‍♂️ Обходные пути обеспечивают безостановочное передвижение, без ожидания!

Правильно выполненное изменение таблицы:

SQL Скопировать код ALTER TABLE `tablename` ...;

Гарантирует беспрепятственное движение данных без замедлений и заторов!

Markdown Скопировать код 🚦 Зелёный Свет: Операции без блокировки поддерживают непрерывное движение данных. 🚧 Красный Свет: Традиционное изменение затрудняет движение, ждать придется долго.

Цель – обеспечить непрерывность работы "автомагистрали данных" во время внесения изменений.

Навигация в условиях горячего редизайна: Гибридные стратегии

Возможные блокировки таблиц могут стать препятствием. Поэтому СУБД предлагают решения для "горячих" модификаций:

Триггеры обеспечивают точное копирование данных между исходной и модифицированной таблицами.

обеспечивают точное копирование данных между исходной и модифицированной таблицами. В Facebook разработан OSC-инструмент и его аналоги, позволяющие менять схему "в реальном времени".

и его аналоги, позволяющие менять схему "в реальном времени". Для управления балансом между производительностью и эффективностью используйте параллелизм при установлении параметров LOCK в операциях Online DDL.

Перезагрузка восприятия: Новый взгляд на ALTER TABLE

Важность понимания ограничений, связанных с операциями ALTER TABLE, не должна недооцениваться. Каждое изменение влечет определенные затраты и, чтобы смягчить последствия, следует:

Оценить воздействие изменений, которые могут быть как незначительными, так и серьёзными. Экспериментировать с различными подходами к внесению изменений. Мониторить производительность системы в ответ на процедуру миграции.

