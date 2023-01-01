Группировка в SQL с CASE и агрегатной функцией: подробное решение#GROUP BY и агрегации #CASE WHEN #Агрегатные функции
Быстрый ответ
В SQL взаимодействие оператора
GROUP BY с конструкцией
CASE позволяет эффективно категоризировать и суммировать данные. Чаще всего для накапливания результатов используется функция
SUM().
Приведем пример запроса:
SELECT
CASE
WHEN age < 20 THEN 'Молодежь'
WHEN age < 60 THEN 'Взрослые'
ELSE 'Пожилые'
END as ВозрастнаяГруппа,
COUNT(*) as Количество
FROM
граждане
GROUP BY
ВозрастнаяГруппа;
С помощью этого запроса можно легко подсчитать количество граждан по возрастным группам.
Использование подзапросов и Общих табличных выражений для обработки сложных агрегатов
При необходимости выполнить агрегатные операции перед группировкой, например, при сложных критериях, можно вводить подзапросы и Общие табличные выражения (CTE).
Пример с подзапросом:
SELECT
ВозрастнаяГруппа,
SUM(Количество) as ОбщееКоличество
FROM (
SELECT
CASE
WHEN age < 20 THEN 'Молодежь'
WHEN age < 60 THEN 'Взрослые'
ELSE 'Пожилые'
END as ВозрастнаяГруппа,
COUNT(*) as Количество
FROM
граждане
GROUP BY
ВозрастнаяГруппа
) AS Подгруппы
GROUP BY ВозрастнаяГруппа;
Пример с CTE:
WITH GroupedCitizens AS (
SELECT
CASE
WHEN age < 20 THEN 'Молодежь'
WHEN age < 60 THEN 'Взрослые'
ELSE 'Пожилые'
END as ВозрастнаяГруппа,
COUNT(*) as Количество
FROM граждане
GROUP BY ВозрастнаяГруппа
)
SELECT ВозрастнаяГруппа, SUM(Количество) as ОбщееКоличество
FROM GroupedCitizens
GROUP BY ВозрастнаяГруппа;
Применение подзапросов или CTE облегчает предварительное агрегирование данных и их последующую группировку.
Советы по использованию GROUP BY с CASE: сложности и нюансы
SQL не позволяет проводить группировку сразу по псевдониму после использования функции агрегации. Для этого внутри
GROUP BY придется повторить
CASE.
Сложные запросы могут отрицательно влиять на производительность. Важно найти баланс между сложностью запроса и его производительностью.
Визуализация
GROUP BY CASE в SQL можно представить как эффективный производственный конвейер, на котором фрукты одновременно сортируются по типу и взвешиваются (🍏🍇🍌 + ⚖️):
|На входе: разные фрукты
|Логика сортировки (CASE)
|На выходе: отсортированные фрукты и их общий вес
|🍏🍇🍇🍌🍏🍇 (Вес в граммах)
|ЕСЛИ 🍏 ТО 'Группа яблок'
|'Группа яблок': 2 яблока, всего 120г
|ЕСЛИ 🍇 ТО 'Группа винограда'
|'Группа винограда': 3 виноградины, всего 90г
|ЕСЛИ 🍌 ТО 'Группа бананов'
|'Группа бананов': 1 банан, всего 100г
То есть, это аналог процесса, когда фрукты одновременно сортируются по коробкам и взвешиваются. Такой подход к использованию
GROUP BY CASE в SQL показывает его эффективность и организованность.
Погружение в тему: расширенные советы и подходы
Группировка по нескольким критериям
Вы можете создать группировку с несколькими условиями
CASE.
SELECT
CASE
WHEN age < 18 THEN 'Несовершеннолетний'
WHEN age < 65 THEN 'Трудоспособный'
ELSE 'Пенсионер'
END as ВозрастнаяГруппа,
CASE
WHEN income < 50000 THEN 'Низкий доход'
WHEN income < 100000 THEN 'Средний доход'
ELSE 'Высокий доход'
END as ДоходнаяГруппа,
COUNT(*) as Население
FROM
граждане
GROUP BY
ВозрастнаяГруппа, ДоходнаяГруппа;
Точность результатов агрегирующих функций
Убедитесь, что результаты операций в
CASE точно отражают вашу цель в группировке.
Обработка сложных агрегатов
Для обработки сложных агрегатов используйте подзапросы или CTE, чтобы упрощать вычисления до группировки, получая при этом чистый код и точные результаты.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик