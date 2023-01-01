logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
SQL
arrow
Группировка в SQL с CASE и агрегатной функцией: подробное решение
Перейти

Группировка в SQL с CASE и агрегатной функцией: подробное решение

#GROUP BY и агрегации  #CASE WHEN  #Агрегатные функции  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

В SQL взаимодействие оператора GROUP BY с конструкцией CASE позволяет эффективно категоризировать и суммировать данные. Чаще всего для накапливания результатов используется функция SUM().

Приведем пример запроса:

SQL
Скопировать код
SELECT
  CASE 
    WHEN age < 20 THEN 'Молодежь'
    WHEN age < 60 THEN 'Взрослые'
    ELSE 'Пожилые'
  END as ВозрастнаяГруппа,
  COUNT(*) as Количество
FROM
  граждане
GROUP BY
  ВозрастнаяГруппа;

С помощью этого запроса можно легко подсчитать количество граждан по возрастным группам.

Использование подзапросов и Общих табличных выражений для обработки сложных агрегатов

При необходимости выполнить агрегатные операции перед группировкой, например, при сложных критериях, можно вводить подзапросы и Общие табличные выражения (CTE).

Пример с подзапросом:

SQL
Скопировать код
SELECT 
  ВозрастнаяГруппа, 
  SUM(Количество) as ОбщееКоличество
FROM (
  SELECT
    CASE 
      WHEN age < 20 THEN 'Молодежь'
      WHEN age < 60 THEN 'Взрослые'
      ELSE 'Пожилые'
    END as ВозрастнаяГруппа,
    COUNT(*) as Количество
  FROM 
    граждане
  GROUP BY 
    ВозрастнаяГруппа
) AS Подгруппы
GROUP BY ВозрастнаяГруппа;

Пример с CTE:

SQL
Скопировать код
WITH GroupedCitizens AS (
  SELECT
    CASE 
      WHEN age < 20 THEN 'Молодежь'
      WHEN age < 60 THEN 'Взрослые'
      ELSE 'Пожилые'
    END as ВозрастнаяГруппа,
    COUNT(*) as Количество
  FROM граждане
  GROUP BY ВозрастнаяГруппа  
)
SELECT ВозрастнаяГруппа, SUM(Количество) as ОбщееКоличество
FROM GroupedCitizens
GROUP BY ВозрастнаяГруппа;

Применение подзапросов или CTE облегчает предварительное агрегирование данных и их последующую группировку.

Советы по использованию GROUP BY с CASE: сложности и нюансы

SQL не позволяет проводить группировку сразу по псевдониму после использования функции агрегации. Для этого внутри GROUP BY придется повторить CASE.

Сложные запросы могут отрицательно влиять на производительность. Важно найти баланс между сложностью запроса и его производительностью.

Визуализация

GROUP BY CASE в SQL можно представить как эффективный производственный конвейер, на котором фрукты одновременно сортируются по типу и взвешиваются (🍏🍇🍌 + ⚖️):

На входе: разные фрукты Логика сортировки (CASE) На выходе: отсортированные фрукты и их общий вес
🍏🍇🍇🍌🍏🍇 (Вес в граммах) ЕСЛИ 🍏 ТО 'Группа яблок' 'Группа яблок': 2 яблока, всего 120г
ЕСЛИ 🍇 ТО 'Группа винограда' 'Группа винограда': 3 виноградины, всего 90г
ЕСЛИ 🍌 ТО 'Группа бананов' 'Группа бананов': 1 банан, всего 100г

То есть, это аналог процесса, когда фрукты одновременно сортируются по коробкам и взвешиваются. Такой подход к использованию GROUP BY CASE в SQL показывает его эффективность и организованность.

Погружение в тему: расширенные советы и подходы

Группировка по нескольким критериям

Вы можете создать группировку с несколькими условиями CASE.

SQL
Скопировать код
SELECT
  CASE
    WHEN age < 18 THEN 'Несовершеннолетний'
    WHEN age < 65 THEN 'Трудоспособный'
    ELSE 'Пенсионер'
  END as ВозрастнаяГруппа,
  CASE 
    WHEN income < 50000 THEN 'Низкий доход'
    WHEN income < 100000 THEN 'Средний доход'
    ELSE 'Высокий доход'
  END as ДоходнаяГруппа,
  COUNT(*) as Население
FROM
  граждане
GROUP BY
  ВозрастнаяГруппа, ДоходнаяГруппа;

Точность результатов агрегирующих функций

Убедитесь, что результаты операций в CASE точно отражают вашу цель в группировке.

Обработка сложных агрегатов

Для обработки сложных агрегатов используйте подзапросы или CTE, чтобы упрощать вычисления до группировки, получая при этом чистый код и точные результаты.

Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Какую функцию обычно используют для накапливания результатов при группировке в SQL?
1 / 5

Виктор Ермаков

SQL-разработчик

