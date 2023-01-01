Группировка по нескольким столбцам в SQL: GROUP BY x, y

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Агрегирование данных по нескольким измерениям выполняется с помощью оператора GROUP BY , включающего в себя несколько столбцов:

SQL Скопировать код SELECT производитель, год, COUNT(*) FROM продажи_авто GROUP BY производитель, год;

В данном случае каждая уникальная комбинация значений производитель и год формирует отдельную группу, в которой функция COUNT(*) подсчитывает количество продаж. Не стоит ограничиваться только функцией подсчёта – вы можете использовать и другие агрегатные функции, такие как SUM() , AVG() , MIN() , MAX() и т.д.

Разбираемся с использованием GROUP BY

При использовании GROUP BY с несколькими столбцами мы можем проводить более детальный анализ данных. Группировка по таким полям, как производитель и год , позволяет увидеть временные тенденции различных брендов.

Группировка с применением нескольких столбцов

Чем больше столбцов вы включаете в GROUP BY , тем детальнее будут ваши группы. Однако важно уметь управлять детальностью запроса и не создавать слишком много мелких групп, избегая излишней сложности.

А где пропавшие группы?

Если ожидаемые вами группы отсутствуют в результатах запроса, то в данных нет записей для некоторых комбинаций столбцов. Это может служить хорошим методом обнаружения "пробелов" в данных.

Порядок в SQL-запросах

Хотите писать корректные SQL-запросы? Строго соблюдайте следующую последовательность: SELECT , FROM , WHERE , GROUP BY , HAVING , ORDER BY . Это предотвращает появление ошибок и получение некорректных результатов.

Визуализация

Продемонстрируем на примере корзины фруктов: Наши данные — это корзина с фруктами, а каждый вид фрукта и цвет — это столбец.

Markdown Скопировать код Корзина (🧺): [🍏, 🍎, 🍌, 🍌, 🍏, 🍎, 🥭, 🍎]

Допустим, мы проводим группировку по виду и цвету:

Markdown Скопировать код | Вид | Цвет | Количество | | ----------| -----------| ---------- | | Яблоко (🍎)| Красный | 📊🔴 | | Яблоко (🍏)| Зелёный | 📊🟢 | | Банан (🍌) | Жёлтый | 📊🟡 | | Манго (🥭) | Оранжевый | 📊🟠 |

В SQL мы группируем данные и подсчитываем их количество, вот так визуализируя процесс.

Работаем с агрегированными результатами

HAVING vs WHERE

WHERE фильтрует данные до группировки, а HAVING применяется после группировки. Необходимо это учесть, чтобы корректно фильтровать данные.

Приводим в порядок с помощью ORDER BY

ORDER BY позволяет упорядочить результаты после группировки. Кроме того, этот оператор можно использовать в сочетании с агрегатными функциями, даже если они не указаны в SELECT .

Великий иллюзионист – подзапросы

Подзапросы позволяют добавить сложные вычисления и фильтрацию агрегатов в ваш SQL-запрос, увеличивая его точность и сложность.

Продвинутое использование GROUP BY

Загадка NULL-значений

Если вы наткнулись на NULL , воспринимайте его как джокера в вашем наборе данных. GROUP BY принимает NULL как отдельное значение. Примените COALESCE , чтобы заменить эти элементы на определённое значение в случае необходимости.

Размер означает многое

Ваши группы могут различаться по размеру, и наиболее мелкие из них иногда сложно заметить. Используйте COUNT(*) , чтобы не пропустить их. Маленькие группы могут быть недостаточно информативными, поэтому всегда учитывайте плотность данных.

Выявление нарушений в данных

GROUP BY способен выявить аномалии в данных. Уникальное агрегатное значение может говорить о том, что требуется провести дополнительную проверку данных.

