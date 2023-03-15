Группировка по дате в SQL: отделение даты от времени

#SQL для аналитиков  #GROUP BY и агрегации  #Работа с датами и временем  
Быстрый ответ

Для группировки записей по дате вы должны преобразовать столбец "Дата и время" в формат, содержащий только дату. В SQL Server используйте функцию CAST для этого:

SQL

SELECT CAST(DateTimeColumn AS DATE) AS Date, COUNT(*) FROM YourTable 
GROUP BY CAST(DateTimeColumn AS DATE);

В MySQL подойдет функция DATE():

SQL

SELECT DATE(DateTimeColumn) AS Date, COUNT(*) FROM YourTable 
GROUP BY DATE(DateTimeColumn);

А в PostgreSQL примените приведение типов с помощью ::date:

SQL

SELECT DateTimeColumn::date AS Date, COUNT(*) FROM YourTable 
GROUP BY DateTimeColumn::date;
Читаемость и поддерживаемость кода

Применение псевдонимов повышает не только читаемость SQL-запросов, но и упрощает их поддержку. Используйте интуитивно понятные наименования для выражений в выборке данных; это облегчит понимание написанного кода и упростит обращение к вычисленным столбцам, например, в секции ORDER BY.

Агрегирование без учета времени

Если требуется подсчитать суммы по датам, то придется игнорировать время. Реализовать это можно так:

SQL

SELECT DATE(DateTimeColumn) AS Date, SUM(NumericColumn) AS DailySum 
FROM YourTable 
GROUP BY DATE(DateTimeColumn);

Фильтрация по определенным временным отрезкам

Для фильтрации данных в пределах конкретного временного диапазона используйте в запросе условие WHERE:

SQL

SELECT DATE(DateTimeColumn) AS Date, COUNT(*) 
FROM YourTable 
WHERE DateTimeColumn >= '2023-01-01' AND DateTimeColumn < '2023-02-01' 
GROUP BY DATE(DateTimeColumn);

Упрощаем доступ к данным

Группировка данных по датам без учета времени значительно облегчает процесс анализа и подготовки отчетов. Многие показатели, например, числовые значения пользовательских сессий, объем продаж или частота событий, обычно рассматриваются с точностью до дня.

Берегите производительность

Будьте осторожны: применение функций преобразования типов, таких как DATE(), в операторе GROUP BY может привести к тому, что индексы не будут использоваться, что, в свою очередь, ухудшает производительность при работе с большими объемами данных.

Визуализация

Представьте, что SQL группирует записи по календарным датам:

Markdown

📅 Полный календарь событий (с указанием даты и времени):

| Дата и время           | Событие          |
| --------------------- | ---------------- |
| 2023-03-15 09:30:00   | 🥐 Бранч         |
| 2023-03-15 16:45:00   | ☕️ Кофе-брейк    |
| 2023-03-16 13:00:00   | 🍔 Обед          |

Группируя данные по датам, получаем расчет количества событий за день, при этом время игнорируется.

**Итоговая таблица представлена ниже:**

| Дата          | Количество событий |
| ------------- | ------------------ |
| 2023-03-15    | 2                  |  // Два события за 15 число.
| 2023-03-16    | 1                  |  // Одно событие за 16 число.

**Такие удивительные возможности SQL: простая группировка по датам.**

Практические рекомендации и применение

Разные методы для различных СУБД

SQL базы данных имеют свои особенности. Например, в SQL Server для отсечения времени вы можете использовать функцию CONVERT():

SQL

SELECT CONVERT(date, DateTimeColumn) AS Date ...

Обогащение данных при помощи присоединения таблиц

Добавляйте к агрегированным данным дополнительные детали, присоединяя новые таблицы:

SQL

SELECT DATE(t1.DateTimeColumn) AS Date, SUM(t2.RelatedColumn) AS Total ...
FROM YourTable t1
JOIN RelatedTable t2 ON t1.ForeignKey = t2.PrimaryKey
GROUP BY DATE(t1.DateTimeColumn);

Обозначение порядка сортировки данных

Используйте ORDER BY для задания порядка отображения результатов, в зависимости от того, какие даты вам нужны – старые или свежие:

SQL

... ORDER BY DateTimeColumn::date ASC; -- или DESC, в зависимости от потребности.

Эффективность использования SQL-структур

Для повышения эффективности работы ваших фильтров в предложении WHERE обращайтесь к исходному столбцу, содержащему время и дату:

SQL

... WHERE DateTimeColumn >= '2023-01-01T00:00:00' AND DateTimeColumn < ...

Работая с группировкой по датам, можно освободить функцию HOUR() от нагрузки.

Полезные материалы

  1. CAST и CONVERT (Transact-SQL) – SQL Server | Microsoft Learn — примеры отсечения времени в данных типа DATETIME в SQL Server.
  2. MySQL :: Руководство по MySQL 8.0 :: 12.7 Функции даты и времени — описание функции DATE_FORMAT в MySQL для группировки данных.
  3. TRUNC (date) — метод, предлагаемый Oracle, для работы исключительно с датами при группировке.
  4. PostgreSQL: Документация: 9.9. Функции даты/времени — различные функции работы с датами и временем в PostgreSQL, включая возможность группировки.
  5. Функции даты и времени — описание функций работы с датой и временем в SQLite.
  6. Новые вопросы с тегами 'sql+group-by+date' – Stack Overflow — различные вопросы и ответы на тему «как группировать данные в SQL по дате».
  7. Функции даты и времени – SQL Server (Transact-SQL) | Microsoft Learn — подробное указание Microsoft о работе с типами данных времени и даты в SQL Server.
Виктор Ермаков

SQL-разработчик

