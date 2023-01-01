Группировка и подсчёт записей по двум полям в MySQL#SQL для аналитиков #MySQL / MariaDB #GROUP BY и агрегации
Быстрый ответ
Команда GROUP BY позволяет без труда сгруппировать данные по двум столбцам, а функция COUNT() подсчитывает количество записей в каждой группе:
SELECT Col1, Col2, COUNT(*) AS Итого
FROM Таблица
GROUP BY Col1, Col2;
Если имена ваших столбцов совпадают с ключевыми словами SQL или специальными функциями, исправьте их с помощью псевдонимов:
SELECT myGroup AS Группа, mySubGroup AS Подгруппа, COUNT(*) AS Количество
FROM myTable
GROUP BY myGroup, mySubGroup;
Для уверенности в корректности запросов проводите их тестирование в используемой вами системе управления базами данных. Будьте внимательны к регистрозависимости и старайтесь исключать использование зарезервированных ключевых слов SQL в качестве имен столбцов, чтобы избежать возникающих при этом проблем.
GROUP BY и COUNT: Принципы использования и возникающие сложности
Трудности с ключевыми словами и регистрозависимостью
Будьте внимательны при выборе имен столбцов в SQL — нежелательное использование ключевых слов и регистрозависимые наименования могут вызывать ошибки:
- Использование псевдонимов поможет избежать конфликтов, которые возникают при использовании ключевых слов в качестве имен столбцов.
- Предварительное тестирование запроса на целевой базе данных может обнаружить проблемы с регистрозависимыми именами.
Особенности функции COUNT()
Функция
COUNT() имеет некоторые нюансы, которые стоит учесть при её использовании:
COUNT(*)подсчитывает все строки, включая те, что содержат NULL значения.
- Для подсчёта строк только с ненулевыми значениями в определённом столбце используйте
COUNT(имя_столбца).
- Для сохранения согласованности результатов убедитесь, что столбцы, указанные в SELECT выражении, совпадают с теми, что используются в GROUP BY.
Визуализация
Рассмотрим на конкретном примере группировку данных по двум полям и выполнение подсчёта. Пусть у нас есть фотоальбом (📸), где мы хотим подсчитать, сколько раз друзья фотографировались вместе:
| Друзья на фото | Сколько раз встретились (COUNT) |
| --------------- | ------------------------------- |
| Алиса и Боб | 📸📸 |
| Боб и Чарли | 📸📸📸 |
| Алиса и Чарли | 📸 |
Соответствующий SQL-запрос для данного примера будет выглядеть следующим образом:
SELECT friend1, friend2, COUNT(*) AS сколько_раз_встретились FROM фотоальбом
GROUP BY friend1, friend2;
Как видим, функция COUNT позволяет узнать количество одинаковых пар на разных фотографиях в альбоме. 📊
Детальное изучение GROUP BY: методы оптимизации и дополнительные возможности
Использование подзапросов для углубленной агрегации
Подзапросы могут значительно усиливать возможности сложных агрегаций:
-- Подзапросы позволяют последовательно и наглядно проводить агрегацию!
SELECT friend_pair, MAX(times_met)
FROM (
SELECT CONCAT(friend1, ' & ', friend2) AS friend_pair, COUNT(*) AS times_met
FROM фотоальбом
GROUP BY friend1, friend2
) AS подзапрос
GROUP BY friend_pair;
Увеличение скорости выполнения запросов с помощью индексации столбцов
Создание индексов на столбцах, используемых в
GROUP BY, заметно повышает скорость выполнения запросов:
- Последовательность столбцов в
GROUP BYдолжна соответствовать порядку их сортировки в индексе.
- Для группировки по нескольким столбцам эффективным решением будет использование составных индексов.
Продвинутые методы: OLAP-функции
Современные СУБД предлагают OLAP-функции, которые расширяют возможности подробного анализа данных:
-- OLAP-функции открывают новые горизонты в SQL!
SELECT
Col1,
Col2,
COUNT(*) OVER(PARTITION BY Col1, Col2) AS НакопительныйИтог
FROM
Таблица;
Такой запрос действует аналогично
GROUP BY, но предоставляет больше возможностей для анализа данных в рамках одного запроса.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик