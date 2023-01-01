Группировка данных по времени в MS SQL 2008: по часам, по 10 минут#SQL для аналитиков #GROUP BY и агрегации #Работа с датами и временем
Быстрый ответ
Для группировки времени по часам вы можете использовать функции
DATEPART(hour, column) или
EXTRACT(HOUR FROM column). Чтобы сформировать группы с 10-минутными интервалами, подходит округление минут функцией
FLOOR, предварительно разделив их на 10. Примеры SQL-запросов представлены ниже:
-- SQL Server: Группировка по часам
SELECT DATEPART(hour, your_column) AS Hour, COUNT(*) AS Total
FROM your_table
GROUP BY DATEPART(hour, your_column);
-- PostgreSQL: Группировка по 10-минутным промежуткам
SELECT DATE_TRUNC('hour', your_column) +
INTERVAL '10 min' * FLOOR(EXTRACT(MINUTE FROM your_column) / 10) AS TenMinGroup, COUNT(*) AS Total
FROM your_table
GROUP BY TenMinGroup;
Универсальное решение для всех диалектов SQL
Способы группировки по часам и 10-минутным интервалам в MySQL и Oracle представлены ниже:
-- MySQL: Группировка по часам
SELECT EXTRACT(HOUR FROM your_column) AS Hour, COUNT(*) AS Total
FROM your_table
GROUP BY Hour;
-- MySQL: Группировка по 10-минутным промежуткам
SELECT
DATE_FORMAT(your_column, '%Y-%m-%d %H:%i') – INTERVAL (MINUTE(your_column) % 10) MINUTE AS TenMinGroup,
COUNT(*) AS Total
FROM your_table
GROUP BY TenMinGroup;
-- Oracle: Группировка по часам
SELECT TO_CHAR(your_column, 'HH24') AS Hour, COUNT(*) AS Total
FROM your_table
GROUP BY TO_CHAR(your_column, 'HH24');
-- Oracle: Группировка по 10-минутным промежуткам
SELECT
TRUNC(your_column, 'HH') + NUMTODSINTERVAL(FLOOR(TO_NUMBER(TO_CHAR(your_column, 'MI')) / 10) * 10, 'MINUTE') AS TenMinGroup,
COUNT(*) AS Total
FROM your_table
GROUP BY TenMinGroup;
Обеспечение точности для случаев с учётом временных зон
При группировке времени с учетом временных зон рекомендуется исключить миллисекунды. Пример для SQL Server:
SELECT
DATEADD(MINUTE, (DATEDIFF(MINUTE, 0, your_column)/10)*10, 0) AS TenMinGroup,
COUNT(*) AS Total
FROM your_table
GROUP BY
DATEADD(MINUTE, (DATEDIFF(MINUTE, 0, your_column)/10)*10, 0);
Не забывайте учитывать различия во временных зонах и переход на летнее время, настроив функции SQL соответствующим образом.
Самостоятельное создание группировок по индивидуальным интервалам
Для формирования групп по нестандартным интервалам вы можете использовать переменные и задать нужные значения:
DECLARE @BinSize INT = 10; -- Размер группы в минутах
SELECT
DATEADD(MINUTE, (DATEDIFF(MINUTE, 0, your_column)/@BinSize)*@BinSize, 0) AS CustomIntervalGroup,
COUNT(*) AS Total
FROM your_table
GROUP BY
DATEADD(MINUTE, (DATEDIFF(MINUTE, 0, your_column)/@BinSize)*@BinSize, 0);
Как обеспечить производительность при работе с большими объемами данных
При работе с большими объемами данных, включающими длительные временные интервалы, следует избегать переполнение целых чисел в функциях типа
DATEDIFF. Для повышения надежности SQL-запросов используйте якорные даты и математические операции с датами.
Визуализация
Представьте временной диапазон, как расписания поездов:
Диапазон времени на станции: 🕒 [00:00 – 23:59]
Группировка по часам похожа на расписания экспресс-поездов, отправляющихся каждый час:
Экспрессы: 🚂 [01:00, 02:00, ..., 23:00]
Группировка по 10 минутам вполне схожа с графиком движения пригородных поездов:
Пригородные поезда: 🚆 [00:10, 00:20, ..., 23:50]
Каждый "поезд" обозначает группу данных, соответствующую часовым или 10-минутным интервалам.
Преодоление сложностей и дополнительных ухищрений
Заполнив пробелы и учтя недостатки
Если ваши данные содержат пропуски, некоторые интервалы могут быть без записей. В таких ситуациях используйте внешнее объединение с набором временных интервалов.
Округляем вверх, а не вниз
Для округления времени до ближайшего интервала используйте функцию
CEILING вместо
FLOOR.
Вложенные запросы – матрёшки в SQL-мире
Для сложных операций группировки можно использовать вложенные запросы или общие табличные выражения (CTE), которые упростят решение задачи.
Полезные материалы
- Документация PostgreSQL по функциям и операторам даты и времени — изучите работу с датой и временем в PostgreSQL.
- Справочник функций даты и времени MySQL 8.0 — освойте функции даты и времени в MySQL.
- Функции даты и времени SQLite — ознакомьтесь с функциями даты и времени в SQLite.
- Функция DATE_TRUNC в Amazon Redshift — узнайте, как использовать DATE_TRUNC для группировки в Redshift.
- Функция DATEPART в SQL Server — научитесь использовать DATEPART для группировки в SQL Server.
- Принципы округления и обрезки дат в SQL Server — подробное руководство по созданию временных интервалов.
Екатерина Громова
аналитик данных