Группировка данных по времени в MS SQL 2008: по часам, по 10 минут

Быстрый ответ

Для группировки времени по часам вы можете использовать функции DATEPART(hour, column) или EXTRACT(HOUR FROM column) . Чтобы сформировать группы с 10-минутными интервалами, подходит округление минут функцией FLOOR , предварительно разделив их на 10. Примеры SQL-запросов представлены ниже:

SQL Скопировать код -- SQL Server: Группировка по часам SELECT DATEPART(hour, your_column) AS Hour, COUNT(*) AS Total FROM your_table GROUP BY DATEPART(hour, your_column); -- PostgreSQL: Группировка по 10-минутным промежуткам SELECT DATE_TRUNC('hour', your_column) + INTERVAL '10 min' * FLOOR(EXTRACT(MINUTE FROM your_column) / 10) AS TenMinGroup, COUNT(*) AS Total FROM your_table GROUP BY TenMinGroup;

Универсальное решение для всех диалектов SQL

Способы группировки по часам и 10-минутным интервалам в MySQL и Oracle представлены ниже:

SQL Скопировать код -- MySQL: Группировка по часам SELECT EXTRACT(HOUR FROM your_column) AS Hour, COUNT(*) AS Total FROM your_table GROUP BY Hour; -- MySQL: Группировка по 10-минутным промежуткам SELECT DATE_FORMAT(your_column, '%Y-%m-%d %H:%i') – INTERVAL (MINUTE(your_column) % 10) MINUTE AS TenMinGroup, COUNT(*) AS Total FROM your_table GROUP BY TenMinGroup; -- Oracle: Группировка по часам SELECT TO_CHAR(your_column, 'HH24') AS Hour, COUNT(*) AS Total FROM your_table GROUP BY TO_CHAR(your_column, 'HH24'); -- Oracle: Группировка по 10-минутным промежуткам SELECT TRUNC(your_column, 'HH') + NUMTODSINTERVAL(FLOOR(TO_NUMBER(TO_CHAR(your_column, 'MI')) / 10) * 10, 'MINUTE') AS TenMinGroup, COUNT(*) AS Total FROM your_table GROUP BY TenMinGroup;

Обеспечение точности для случаев с учётом временных зон

При группировке времени с учетом временных зон рекомендуется исключить миллисекунды. Пример для SQL Server:

SQL Скопировать код SELECT DATEADD(MINUTE, (DATEDIFF(MINUTE, 0, your_column)/10)*10, 0) AS TenMinGroup, COUNT(*) AS Total FROM your_table GROUP BY DATEADD(MINUTE, (DATEDIFF(MINUTE, 0, your_column)/10)*10, 0);

Не забывайте учитывать различия во временных зонах и переход на летнее время, настроив функции SQL соответствующим образом.

Самостоятельное создание группировок по индивидуальным интервалам

Для формирования групп по нестандартным интервалам вы можете использовать переменные и задать нужные значения:

SQL Скопировать код DECLARE @BinSize INT = 10; -- Размер группы в минутах SELECT DATEADD(MINUTE, (DATEDIFF(MINUTE, 0, your_column)/@BinSize)*@BinSize, 0) AS CustomIntervalGroup, COUNT(*) AS Total FROM your_table GROUP BY DATEADD(MINUTE, (DATEDIFF(MINUTE, 0, your_column)/@BinSize)*@BinSize, 0);

Как обеспечить производительность при работе с большими объемами данных

При работе с большими объемами данных, включающими длительные временные интервалы, следует избегать переполнение целых чисел в функциях типа DATEDIFF . Для повышения надежности SQL-запросов используйте якорные даты и математические операции с датами.

Визуализация

Представьте временной диапазон, как расписания поездов:

Диапазон времени на станции: 🕒 [00:00 – 23:59]

Группировка по часам похожа на расписания экспресс-поездов, отправляющихся каждый час:

Экспрессы: 🚂 [01:00, 02:00, ..., 23:00]

Группировка по 10 минутам вполне схожа с графиком движения пригородных поездов:

Пригородные поезда: 🚆 [00:10, 00:20, ..., 23:50]

Каждый "поезд" обозначает группу данных, соответствующую часовым или 10-минутным интервалам.

Преодоление сложностей и дополнительных ухищрений

Заполнив пробелы и учтя недостатки

Если ваши данные содержат пропуски, некоторые интервалы могут быть без записей. В таких ситуациях используйте внешнее объединение с набором временных интервалов.

Округляем вверх, а не вниз

Для округления времени до ближайшего интервала используйте функцию CEILING вместо FLOOR .

Вложенные запросы – матрёшки в SQL-мире

Для сложных операций группировки можно использовать вложенные запросы или общие табличные выражения (CTE), которые упростят решение задачи.

