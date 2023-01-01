GROUP BY и ORDER BY в SQL: различия и примеры использования#Разное
Быстрый ответ
GROUP BY в SQL применяется для объединения строк с одинаковыми значениями в определённых колонках в единую строку. Этот оператор основно используется для агрегации данных. Он выступает сочетанием функций
DISTINCT и
JOIN. В то время как
ORDER BY служит для установки порядка представления результатов запроса, базируясь на сортировке в заданных столбцах.
Вот пример использования
GROUP BY для группировки данных:
SELECT колонка, АГРЕГАТНАЯ_ФУНКЦИЯ(колонка2) FROM таблица GROUP BY колонка;
Этот же пример показывает использование
ORDER BY для сортировки результатов:
SELECT колонка FROM таблица ORDER BY колонка;
GROUP BY работает с агрегатными функциями (
SUM(),
COUNT(),
AVG()) при обработке групп строк, в то время как
ORDER BY организует порядок данных для представления. Он позволяет сортировать по возрастанию (
ASC) или по убыванию (
DESC) без влияния на саму структуру данных. Дополнительная инструкция
HAVING используется для фильтрации результатов после
GROUP BY, выполняя роль условия
WHERE для сгруппированных данных. Применение
GROUP BY позволяет устранить дублирование, объединяя строчки с одинаковыми значениями в единую строку. Понимание и корректное использование
GROUP BY и
ORDER BY может значительно улучшить ваш мастерство в анализе данных.
Внимательный разбор
Борьба с дубликатами против сортировки
Важно не путать те задачи, которые решают удаление дубликатов, и те, которые занимаются сортировкой. Это совершенно разные операции.
GROUP BY специализируется на борьбе с дубликатами:
SELECT категория FROM товары;
SELECT категория FROM товары GROUP BY категория;
Примеры в действии
Вот пример, показывающий одновременное использование
GROUP BY и
ORDER BY, что иллюстрирует их совместное применение:
SELECT категория, SUM(цена) AS total_price FROM товары GROUP BY категория ORDER BY total_price DESC;
В результате были получены суммированные и упорядоченные данные, сначала по
цене, затем по
категории, и всё это в порядке убывания.
Существование в SQL
Умения работать с
GROUP BY и
ORDER BY применимы в различных системах управления базами данных (СУБД), таких как MySQL, PostgreSQL, SQL Server и других.
Словарь вашей базы данных
Структура базы данных зачастую служит подсказкой для правильного использования группировки и сортировки. В нормализованных БД
GROUP BY часто используется для агрегации информации из разных связанных таблиц:
SELECT автор_id, COUNT(книга_id) FROM книги INNER JOIN авторы ON книги.автор_id = авторы.id GROUP BY автор_id;
Организация данных в мелочах
GROUP BY: Работа со сложными сценариями
Запросы с несколькими столбцами или подзапросами раскрывают всю мощь
GROUP BY:
SELECT покупатель_id, категория, SUM(цена) FROM покупки GROUP BY покупатель_id, категория;
SELECT a.категория, AVG(b.цена) FROM (SELECT * FROM покупки WHERE дата > '2023-01-01') AS b GROUP BY a.категория;
ORDER BY: Важность представления
ORDER BY берёт на себя важность представления данных, добавляя классический штрих к читаемости отчётов:
SELECT покупатель_id, дата_покупки, общая_цена FROM заказы ORDER BY дата_покупки DESC, общая_цена ASC;
Визуализация
GROUP BY можно уподобить шеф-повару, объединяющему похожие ингредиенты:
🍅🍅🥕🌽🥕🥦🍅 – Смешанные ингредиенты (исходные данные)
👨🍳 [🍅🍅🍅] [🥕🥕] [🌽] [🥦] – Шеф-повар собрал продукты по группам
А
ORDER BY можно сравнить с библиотекарём, расставляющим книги в алфавитном порядке:
📘📗📕📙📓📔 – Книги в случайном порядке (исходные данные)
👩🔬 [📕📘📖📗📙📓📔] – Книги упорядочены в алфавитном порядке
Полезные материалы
- TechOnTheNet: SQL GROUP BY Clause — разъясняет основы использования
GROUP BY.
- W3Schools SQL GROUP BY Statement — представляет руководство по
GROUP BYс примерами использования.
- W3Schools SQL ORDER BY Keyword — подробное обучение по сортировке данных с помощью
ORDER BY.
- Stack Overflow: When should I use GROUP BY in SQL? — дискуссия о случаях применения
GROUP BY.
Владимир Титов
редактор про сервисные сферы