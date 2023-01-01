GROUP BY и ORDER BY в SQL: различия и примеры использования

Быстрый ответ

GROUP BY в SQL применяется для объединения строк с одинаковыми значениями в определённых колонках в единую строку. Этот оператор основно используется для агрегации данных. Он выступает сочетанием функций DISTINCT и JOIN . В то время как ORDER BY служит для установки порядка представления результатов запроса, базируясь на сортировке в заданных столбцах.

Вот пример использования GROUP BY для группировки данных:

SQL Скопировать код SELECT колонка, АГРЕГАТНАЯ_ФУНКЦИЯ(колонка2) FROM таблица GROUP BY колонка;

Этот же пример показывает использование ORDER BY для сортировки результатов:

SQL Скопировать код SELECT колонка FROM таблица ORDER BY колонка;

GROUP BY работает с агрегатными функциями ( SUM() , COUNT() , AVG() ) при обработке групп строк, в то время как ORDER BY организует порядок данных для представления. Он позволяет сортировать по возрастанию ( ASC ) или по убыванию ( DESC ) без влияния на саму структуру данных. Дополнительная инструкция HAVING используется для фильтрации результатов после GROUP BY , выполняя роль условия WHERE для сгруппированных данных. Применение GROUP BY позволяет устранить дублирование, объединяя строчки с одинаковыми значениями в единую строку. Понимание и корректное использование GROUP BY и ORDER BY может значительно улучшить ваш мастерство в анализе данных.

Внимательный разбор

Борьба с дубликатами против сортировки

Важно не путать те задачи, которые решают удаление дубликатов, и те, которые занимаются сортировкой. Это совершенно разные операции. GROUP BY специализируется на борьбе с дубликатами:

SQL Скопировать код SELECT категория FROM товары; SELECT категория FROM товары GROUP BY категория;

Примеры в действии

Вот пример, показывающий одновременное использование GROUP BY и ORDER BY , что иллюстрирует их совместное применение:

SQL Скопировать код SELECT категория, SUM(цена) AS total_price FROM товары GROUP BY категория ORDER BY total_price DESC;

В результате были получены суммированные и упорядоченные данные, сначала по цене , затем по категории , и всё это в порядке убывания.

Существование в SQL

Умения работать с GROUP BY и ORDER BY применимы в различных системах управления базами данных (СУБД), таких как MySQL, PostgreSQL, SQL Server и других.

Словарь вашей базы данных

Структура базы данных зачастую служит подсказкой для правильного использования группировки и сортировки. В нормализованных БД GROUP BY часто используется для агрегации информации из разных связанных таблиц:

SQL Скопировать код SELECT автор_id, COUNT(книга_id) FROM книги INNER JOIN авторы ON книги.автор_id = авторы.id GROUP BY автор_id;

Организация данных в мелочах

GROUP BY: Работа со сложными сценариями

Запросы с несколькими столбцами или подзапросами раскрывают всю мощь GROUP BY :

SQL Скопировать код SELECT покупатель_id, категория, SUM(цена) FROM покупки GROUP BY покупатель_id, категория; SELECT a.категория, AVG(b.цена) FROM (SELECT * FROM покупки WHERE дата > '2023-01-01') AS b GROUP BY a.категория;

ORDER BY: Важность представления

ORDER BY берёт на себя важность представления данных, добавляя классический штрих к читаемости отчётов:

SQL Скопировать код SELECT покупатель_id, дата_покупки, общая_цена FROM заказы ORDER BY дата_покупки DESC, общая_цена ASC;

Визуализация

GROUP BY можно уподобить шеф-повару, объединяющему похожие ингредиенты:

Markdown Скопировать код 🍅🍅🥕🌽🥕🥦🍅 – Смешанные ингредиенты (исходные данные) 👨‍🍳 [🍅🍅🍅] [🥕🥕] [🌽] [🥦] – Шеф-повар собрал продукты по группам

А ORDER BY можно сравнить с библиотекарём, расставляющим книги в алфавитном порядке:

Markdown Скопировать код 📘📗📕📙📓📔 – Книги в случайном порядке (исходные данные) 👩‍🔬 [📕📘📖📗📙📓📔] – Книги упорядочены в алфавитном порядке

