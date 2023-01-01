Генерация списка дат в T-SQL без цикла WHILE: решение#SQL для аналитиков #Основы SQL #Работа с датами и временем
Быстрый ответ
Для создания последовательности дат в T-SQL следует использовать рекурсивное общее табличное выражение (CTE). Представленный ниже запрос генерирует диапазон дат за каждый день, начиная с текущей даты:
WITH RecursiveDates AS (
SELECT CAST(GETDATE() AS DATE) AS DateValue
UNION ALL
SELECT DATEADD(DAY, 1, DateValue)
FROM RecursiveDates
WHERE DateValue < DATEADD(DAY, 10, GETDATE())
)
SELECT DateValue FROM RecursiveDates
OPTION (MAXRECURSION 0);
Для корректировки диапазона измените параметры функции DATEADD. Опция
MAXRECURSION 0 служит для отмены ограничения количества рекурсий.
Оптимизация генерации дат: дополнительные методы
Рекурсивный CTE — это эффективный инструмент, но в определённых ситуациях могут потребоваться альтернативные подходы. Также учитывайте системные ограничения и особенности различных версий SQL Server.
Быстрая генерация дат с помощью базы данных master
Таблица
master.dbo.spt_values позволяет быстро сгенерировать числа и преобразовать их в даты:
SELECT TOP (DATEDIFF(DAY, @StartDate, @EndDate) + 1)
DATEADD(DAY, ROW_NUMBER() OVER(ORDER BY (SELECT NULL)) – 1, @StartDate) AS DateValue
FROM master.dbo.spt_values
WHERE type = 'P' AND number <= DATEDIFF(DAY, @StartDate, @EndDate)
Обратите внимание на то, что этот метод ограничен максимальным числом строк в таблице
master.dbo.spt_values, что равносильно ограничению в 2047 дней.
Решения с использованием счётных таблиц
Счётные таблицы представляют собой альтернативный подход к созданию последовательностей дат:
;WITH Nums AS (
SELECT row_number() OVER (ORDER BY (SELECT NULL)) as n
FROM master..spt_values
)
SELECT TOP (DATEDIFF(DAY, @StartDate, @EndDate) + 1)
DATEADD(DAY, n – 1, @StartDate) as DateValue
FROM Nums
ORDER BY n
Здесь видны преимущества решений на основе множеств, которые могут повысить производительность в сравнении с циклическими структурами.
Учёт совместимости версий SQL Server
При выборе решения, которое опирается на новые возможности SQL Server, не забывайте проверять совместимость. Это поможет вам избежать лишних задержек во время отладки.
Предотвращение бесконечной рекурсии в рекурсивных CTE
Всегда добавляйте условие завершения в клаузу WHERE в рекурсивных CTE. Это поможет избежать бесконечных циклов и защитит ваш сервер от нежелательных последствий.
Визуализация
Визуализируйте последовательное увеличение дат в следующем формате:
🗓️: [Начальная_Дата, ..., Конечная_Дата]
Разверните маршрут, начав с
Начальная_Дата:
🚂💨: [2023-01-01, 2023-01-02, 2023-01-03, ..., 2023-01-31]
Для каждой даты спрогнозируйте остановку:
🛤️: [🚂(2023-01-01), 🚂(2023-01-02), 🚂(2023-01-03), ..., 🚂(2023-01-31)]
Каждая остановка откроет новую дату, пока мы не достигнем
Конечная_Дата.
Подробнее: надёжные решения для разнообразных ситуаций
Разберем, как построить надежные запросы для генерации дат, учитывая производительность, адаптивность и минимизацию потенциальных рисков.
Обработка больших диапазонов дат
При работе с большими диапазонами дат важно оценить воздействие на производительность. Для регулярно повторяющихся операций рекомендуется использовать не временные, а постоянные таблицы.
Полезность общих табличных выражений
Общие табличные выражения (CTE) делают запросы более лаконичными и минимизируют отношения с временными таблицами, упрощая тем самым сложные запросы.
Эффективность генерации списков дат
Для повторно используемых списков дат рассмотрите возможность их хранения в постоянной таблице. Это может заметно ускорить запросы по сравнению с динамическим созданием таких списков.
Изучение возможностей сервера
Подробные знания функционала SQL Server помогут вам избежать проблем при обновлении версий, особенно при работе с системными таблицами и функциями.
Полезные материалы
- Функция DATEADD (Transact-SQL) – SQL Server | Microsoft Learn — Официальная документация для функции DATEADD.
- sql server – Получение списка дат между двумя датами – Stack Overflow — Обсуждение создания диапазона дат в SQL на Stack Overflow.
- Основы Общих табличных выражений (CTE) в SQL Server – Simple Talk — Обзор CTE в контексте SQL Server.
- Типы данных даты и функции – SQL Server (Transact-SQL) | Microsoft Learn — Инструкция по типам данных дат и времени и функциям в SQL Server.
- Рекурсивные запросы и Общие табличные выражения (CTE) в SQL Server — Анализ использования рекурсивных CTE и возможностей работы с ними.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик