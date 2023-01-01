Генерация случайных чисел от 1 до 10 в PostgreSQL
Быстрый ответ
Для получения случайного целого числа в диапазоне от 1 до 10 в SQL воспользуйтесь запроcами:
SQL Server или MySQL:
SELECT CEILING(RAND() * 10); -- Будто бы волшебством, всего в один миг у нас появляется число!
PostgreSQL:
SELECT CEILING(RANDOM() * 10); -- Вот и число, словно из волшебной шляпы вытянутое!
Используйте подходящий для вашей системы управления базами данных запрос, чтобы получить нужное случайное число.
Подробное рассмотрение: от дробного числа к целому
Преобразование дробных чисел в целые
Поклонники целых чисел, не желающие сталкиваться с дробными, могут воспользоваться функцией
TRUNC:
PostgreSQL:
SELECT TRUNC(RANDOM() * 9 + 1); -- Прощай, ненужная дробная часть!
Эта функция исключит все дробные составляющие, округляя число в меньшую сторону до ближайшего целого.
Подтверждаем случайность генерации с помощью функции generate_series()
Хотите убедиться в реальности случайности? В этом поможет функция
generate_series():
SELECT min(random_value), max(random_value)
FROM (
SELECT TRUNC(RANDOM() * 9 + 1) as random_value
FROM generate_series(1,1000)
) as numbers; -- Свидетельство для верующих.
Таким образом, мы получим минимальное и максимальное значения из выборки в тысячу чисел, что подтвердит равномерность распределения.
Визуализация
Вообразите яркий набор банок с красками, пронумерованных от
1 до
10:
Банки с краской: [🟡1, 🟠2, 🔴3, 🟣4, 🟤5, 🟢6, 🔵7, 🟣8, 🟠9, 🟡10]
Мы кидаем волшебную кость, и она показывает случайный номер (цвет):
SELECT FLOOR(RAND() * 10) + 1 AS RandomNumber; -- Волшебная кость на столе!
И, как волшебство, функция
RAND() выбирает одну из банок с краской:
До броска: [🟡1, 🟠2, 🔴3, 🟣4, 🟤5, 🟢6, 🔵7, 🟣8, 🟠9, 🟡10]
После броска: [🟤5]
Таким образом, с помощью случайных чисел мы привлекаем внимание к цвету под номером
5.
Глубокое погружение в случайность SQL
Использование оператора остатка от деления для определения диапазона
Оператор остатка от деления (%) помогает точно вписать случайное число в нужный диапазон:
SELECT (TRUNC(RANDOM() * 10) % 10) + 1; -- Незаметный, но надёжный помощник в SQL – оператор остатка от деления.
Таким образом, мы строго определяем диапазон чисел от 1 до 10.
Разбираемся в диалектах SQL
Диалекты SQL могут скрывать подводные камни. Всегда помните о различиях в синтаксисе, например, одни системы используют
RAND(), другие –
RANDOM().
Случайные значения для больших наборов данных
При работе с большим объемом данных немаловажная роль принадлежит эффективности выполнения запросов. Ведь время – деньги, и перед нами еще множество чисел для генерации!
Округление для обеспечения корректности диапазона
Округление вверх
Чтобы наш диапазон точно включил '10' и не был ограничен снизу, мы используем
CEILING:
SELECT CEILING(RANDOM() * 10); -- Округление вверх гарантирует, что никто не останется в стороне.
Значение округляется до ближайшего целого числа, включая максимально возможное.
Индивидуальный диапазон
Если вам нужен особый диапазон, можно использовать следующий метод:
SQL Server или MySQL:
SELECT CAST((RAND() * (b-a+1)) + a AS INT); -- Собственные диапазоны – под солнцем места хватит всем!
Замените
a на нижнюю границу, а
b на верхнюю границу вашего диапазона.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик