Генерация случайных чисел от 1 до 10 в PostgreSQL

Быстрый ответ

Для получения случайного целого числа в диапазоне от 1 до 10 в SQL воспользуйтесь запроcами:

SQL Server или MySQL:

SQL Скопировать код SELECT CEILING(RAND() * 10); -- Будто бы волшебством, всего в один миг у нас появляется число!

PostgreSQL:

SQL Скопировать код SELECT CEILING(RANDOM() * 10); -- Вот и число, словно из волшебной шляпы вытянутое!

Используйте подходящий для вашей системы управления базами данных запрос, чтобы получить нужное случайное число.

Подробное рассмотрение: от дробного числа к целому

Преобразование дробных чисел в целые

Поклонники целых чисел, не желающие сталкиваться с дробными, могут воспользоваться функцией TRUNC :

PostgreSQL:

SQL Скопировать код SELECT TRUNC(RANDOM() * 9 + 1); -- Прощай, ненужная дробная часть!

Эта функция исключит все дробные составляющие, округляя число в меньшую сторону до ближайшего целого.

Подтверждаем случайность генерации с помощью функции generate_series()

Хотите убедиться в реальности случайности? В этом поможет функция generate_series() :

SQL Скопировать код SELECT min(random_value), max(random_value) FROM ( SELECT TRUNC(RANDOM() * 9 + 1) as random_value FROM generate_series(1,1000) ) as numbers; -- Свидетельство для верующих.

Таким образом, мы получим минимальное и максимальное значения из выборки в тысячу чисел, что подтвердит равномерность распределения.

Визуализация

Вообразите яркий набор банок с красками, пронумерованных от 1 до 10 :

Markdown Скопировать код Банки с краской: [🟡1, 🟠2, 🔴3, 🟣4, 🟤5, 🟢6, 🔵7, 🟣8, 🟠9, 🟡10]

Мы кидаем волшебную кость, и она показывает случайный номер (цвет):

SQL Скопировать код SELECT FLOOR(RAND() * 10) + 1 AS RandomNumber; -- Волшебная кость на столе!

И, как волшебство, функция RAND() выбирает одну из банок с краской:

Markdown Скопировать код До броска: [🟡1, 🟠2, 🔴3, 🟣4, 🟤5, 🟢6, 🔵7, 🟣8, 🟠9, 🟡10] После броска: [🟤5]

Таким образом, с помощью случайных чисел мы привлекаем внимание к цвету под номером 5 .

Глубокое погружение в случайность SQL

Использование оператора остатка от деления для определения диапазона

Оператор остатка от деления (%) помогает точно вписать случайное число в нужный диапазон:

SQL Скопировать код SELECT (TRUNC(RANDOM() * 10) % 10) + 1; -- Незаметный, но надёжный помощник в SQL – оператор остатка от деления.

Таким образом, мы строго определяем диапазон чисел от 1 до 10.

Разбираемся в диалектах SQL

Диалекты SQL могут скрывать подводные камни. Всегда помните о различиях в синтаксисе, например, одни системы используют RAND() , другие – RANDOM() .

Случайные значения для больших наборов данных

При работе с большим объемом данных немаловажная роль принадлежит эффективности выполнения запросов. Ведь время – деньги, и перед нами еще множество чисел для генерации!

Округление для обеспечения корректности диапазона

Округление вверх

Чтобы наш диапазон точно включил '10' и не был ограничен снизу, мы используем CEILING :

SQL Скопировать код SELECT CEILING(RANDOM() * 10); -- Округление вверх гарантирует, что никто не останется в стороне.

Значение округляется до ближайшего целого числа, включая максимально возможное.

Индивидуальный диапазон

Если вам нужен особый диапазон, можно использовать следующий метод:

SQL Server или MySQL:

SQL Скопировать код SELECT CAST((RAND() * (b-a+1)) + a AS INT); -- Собственные диапазоны – под солнцем места хватит всем!

Замените a на нижнюю границу, а b на верхнюю границу вашего диапазона.

