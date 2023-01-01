Генерация случайных чисел от 1 до 10 в PostgreSQL

#SQL для аналитиков  #Основы SQL  #PostgreSQL  
Быстрый ответ

Для получения случайного целого числа в диапазоне от 1 до 10 в SQL воспользуйтесь запроcами:

SQL Server или MySQL:

SELECT CEILING(RAND() * 10); -- Будто бы волшебством, всего в один миг у нас появляется число!

PostgreSQL:

SELECT CEILING(RANDOM() * 10); -- Вот и число, словно из волшебной шляпы вытянутое!

Используйте подходящий для вашей системы управления базами данных запрос, чтобы получить нужное случайное число.

Подробное рассмотрение: от дробного числа к целому

Преобразование дробных чисел в целые

Поклонники целых чисел, не желающие сталкиваться с дробными, могут воспользоваться функцией TRUNC:

PostgreSQL:

SELECT TRUNC(RANDOM() * 9 + 1); -- Прощай, ненужная дробная часть!

Эта функция исключит все дробные составляющие, округляя число в меньшую сторону до ближайшего целого.

Подтверждаем случайность генерации с помощью функции generate_series()

Хотите убедиться в реальности случайности? В этом поможет функция generate_series():

SELECT min(random_value), max(random_value)
FROM (
  SELECT TRUNC(RANDOM() * 9 + 1) as random_value
  FROM generate_series(1,1000)
) as numbers; -- Свидетельство для верующих.

Таким образом, мы получим минимальное и максимальное значения из выборки в тысячу чисел, что подтвердит равномерность распределения.

Визуализация

Вообразите яркий набор банок с красками, пронумерованных от 1 до 10:

Банки с краской: [🟡1, 🟠2, 🔴3, 🟣4, 🟤5, 🟢6, 🔵7, 🟣8, 🟠9, 🟡10]

Мы кидаем волшебную кость, и она показывает случайный номер (цвет):

SELECT FLOOR(RAND() * 10) + 1 AS RandomNumber; -- Волшебная кость на столе!

И, как волшебство, функция RAND() выбирает одну из банок с краской:

До броска: [🟡1, 🟠2, 🔴3, 🟣4, 🟤5, 🟢6, 🔵7, 🟣8, 🟠9, 🟡10]
После броска:  [🟤5]

Таким образом, с помощью случайных чисел мы привлекаем внимание к цвету под номером 5.

Глубокое погружение в случайность SQL

Использование оператора остатка от деления для определения диапазона

Оператор остатка от деления (%) помогает точно вписать случайное число в нужный диапазон:

SELECT (TRUNC(RANDOM() * 10) % 10) + 1; -- Незаметный, но надёжный помощник в SQL – оператор остатка от деления.

Таким образом, мы строго определяем диапазон чисел от 1 до 10.

Разбираемся в диалектах SQL

Диалекты SQL могут скрывать подводные камни. Всегда помните о различиях в синтаксисе, например, одни системы используют RAND(), другие – RANDOM().

Случайные значения для больших наборов данных

При работе с большим объемом данных немаловажная роль принадлежит эффективности выполнения запросов. Ведь время – деньги, и перед нами еще множество чисел для генерации!

Округление для обеспечения корректности диапазона

Округление вверх

Чтобы наш диапазон точно включил '10' и не был ограничен снизу, мы используем CEILING:

SELECT CEILING(RANDOM() * 10); -- Округление вверх гарантирует, что никто не останется в стороне.

Значение округляется до ближайшего целого числа, включая максимально возможное.

Индивидуальный диапазон

Если вам нужен особый диапазон, можно использовать следующий метод:

SQL Server или MySQL:

SELECT CAST((RAND() * (b-a+1)) + a AS INT); -- Собственные диапазоны – под солнцем места хватит всем!

Замените a на нижнюю границу, а b на верхнюю границу вашего диапазона.

Виктор Ермаков

SQL-разработчик

