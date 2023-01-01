Генерация и экспорт полного скрипта базы в MySQL Workbench

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для создания SQL-скрипта всей базы данных в MySQL Workbench, обратитесь к разделу База данных > Прямое проектирование в своей модели, либо в случае отсутствия модели воспользуйтесь функцией База данных > Обратное проектирование. Если требуется экспортировать только схему без данных, удостоверьтесь, что опция Создать скрипты INSERT для таблиц не выбрана. Завершите процедуру выбором Файл > Экспорт > Прямое проектирование SQL CREATE скрипта.

SQL Скопировать код -- Для полного экспорта базы данных следует: -- 1. Выбрать База данных > Обратное проектирование (если модель отсутствует). -- 2. Обратиться к База данных > Прямое проектирование. -- 3. Произвести Файл > Экспорт > Прямое проектирование SQL CREATE скрипта. -- Желаете исключить объемные данные? Снимите отметку 'Создать скрипты INSERT для таблиц'.

Подробное руководство

Задача создания полной копии вашей базы данных с помощью MySQL Workbench не должна вас пугать. Мы подготовили пошаговое руководство по этому процессу.

Моделирование в MySQL Workbench

Так же, как чертежи необходимы для строительства дома, модель базы данных является ключевым элементом:

Запустите MySQL Workbench и установите соединение с сервером.

и установите соединение с сервером. Зайдите в раздел База данных в главном меню и выберите пункт Обратное проектирование для визуализации структуры данных.

в главном меню и выберите пункт для визуализации структуры данных. Следуя указаниям, выберите схемы, которые следует включить в модель.

Прямое проектирование: ключ к успеху

После того как модель готова:

Откройте вкладку Обзор модели .

. Выберите База данных > Прямое проектирование и следуйте указаниям мастера проектирования.

и следуйте указаниям мастера проектирования. Установите необходимые параметры, например, включение опций Создания таблиц и Create INSERT scripts for Tables, если требуется экспортировать данные.

Полное резервное копирование: безопасность прежде всего

Для проведения полного резервного копирования, включая все данные и структуру, следует:

Воспользоваться пунктом Сервер > Экспорт данных в MySQL Workbench версии 8.0 и выше.

в MySQL Workbench версии 8.0 и выше. В случае более ранних версий, таких как MySQL Workbench 6.0, выберите Управление > Экспорт данных.

Доработка и настройка: внимание к деталям

Внимательно изучите скрипт, возможно, вам потребуется заменить команды CREATE на ALTER .

на . Проверьте результаты резервного копирования и экспортных скриптов в тестовой среде перед их запуском в рабочей среде.

Визуализация

Создание полного скрипта базы данных в MySQL Workbench можно сравнить с приготовлением идеального блюда по рецепту:

Markdown Скопировать код 👨‍🍳 Идеальный Рецепт: - Основной компонент: `ТАБЛИЦЫ` - Приправы: `РУТИНЫ` - Специи: `ТРИГГЕРЫ` - Дополнения: `ПРЕДСТАВЛЕНИЯ` - Метод приготовления: `СТРУКТУРА БАЗЫ ДАННЫХ` 📜 Приготовление по Рецепту: 1. Открываем MySQL Workbench `🛠️` 2. Переходим в меню `База данных` `📂` 3. Выбираем `Прямое проектирование...` `🏭` 4. Следуем указаниям мастера для получения идеального рецепта `🧙‍♂️`

Этот "Рецепт" 📜 предоставит вам все – от таблиц до триггеров. Вот так, полный скрипт базы данных готов!

Преодоление трудностей

На пути к идеальному скрипту могут встретиться препятствия:

Если в MySQL Workbench отсутствует раздел 'Администрирование сервера' , ищите функции экспорта в разделе Сервер или Управление.

, ищите функции экспорта в разделе Сервер или Управление. Если модель базы данных недоступна, соединение с сервером поможет обнаружить необходимую базу данных.

Изменения в самом скрипте могут быть необходимы, в зависимости от вашего выбранного сценария развертывания.

Надежное создание скрипта

Убедитесь, что настройки символьных наборов и сортировки согласуются с настройками вашего сервера.

согласуются с настройками вашего сервера. Проверьте, что хранимые процедуры и функции SQL сохраняют значения DEFINER или при необходимости измените их.

сохраняют значения или при необходимости измените их. Если вы работаете с большими базами данных, рассмотрите возможность отключения проверок FOREIGN KEY для ускорения процесса вставки данных.

Полезные материалы