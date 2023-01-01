Генерация и экспорт полного скрипта базы в MySQL Workbench#Основы SQL #MySQL / MariaDB #DDL: CREATE / ALTER / DROP
Быстрый ответ
Для создания SQL-скрипта всей базы данных в MySQL Workbench, обратитесь к разделу База данных > Прямое проектирование в своей модели, либо в случае отсутствия модели воспользуйтесь функцией База данных > Обратное проектирование. Если требуется экспортировать только схему без данных, удостоверьтесь, что опция Создать скрипты INSERT для таблиц не выбрана. Завершите процедуру выбором Файл > Экспорт > Прямое проектирование SQL CREATE скрипта.
-- Для полного экспорта базы данных следует:
-- 1. Выбрать База данных > Обратное проектирование (если модель отсутствует).
-- 2. Обратиться к База данных > Прямое проектирование.
-- 3. Произвести Файл > Экспорт > Прямое проектирование SQL CREATE скрипта.
-- Желаете исключить объемные данные? Снимите отметку 'Создать скрипты INSERT для таблиц'.
Подробное руководство
Задача создания полной копии вашей базы данных с помощью MySQL Workbench не должна вас пугать. Мы подготовили пошаговое руководство по этому процессу.
Моделирование в MySQL Workbench
Так же, как чертежи необходимы для строительства дома, модель базы данных является ключевым элементом:
- Запустите MySQL Workbench и установите соединение с сервером.
- Зайдите в раздел База данных в главном меню и выберите пункт Обратное проектирование для визуализации структуры данных.
- Следуя указаниям, выберите схемы, которые следует включить в модель.
Прямое проектирование: ключ к успеху
После того как модель готова:
- Откройте вкладку Обзор модели.
- Выберите База данных > Прямое проектирование и следуйте указаниям мастера проектирования.
- Установите необходимые параметры, например, включение опций Создания таблиц и Create INSERT scripts for Tables, если требуется экспортировать данные.
Полное резервное копирование: безопасность прежде всего
Для проведения полного резервного копирования, включая все данные и структуру, следует:
- Воспользоваться пунктом Сервер > Экспорт данных в MySQL Workbench версии 8.0 и выше.
- В случае более ранних версий, таких как MySQL Workbench 6.0, выберите Управление > Экспорт данных.
Доработка и настройка: внимание к деталям
- Внимательно изучите скрипт, возможно, вам потребуется заменить команды
CREATEна
ALTER.
- Проверьте результаты резервного копирования и экспортных скриптов в тестовой среде перед их запуском в рабочей среде.
Визуализация
Создание полного скрипта базы данных в MySQL Workbench можно сравнить с приготовлением идеального блюда по рецепту:
👨🍳 Идеальный Рецепт:
- Основной компонент: `ТАБЛИЦЫ`
- Приправы: `РУТИНЫ`
- Специи: `ТРИГГЕРЫ`
- Дополнения: `ПРЕДСТАВЛЕНИЯ`
- Метод приготовления: `СТРУКТУРА БАЗЫ ДАННЫХ`
📜 Приготовление по Рецепту:
1. Открываем MySQL Workbench `🛠️`
2. Переходим в меню `База данных` `📂`
3. Выбираем `Прямое проектирование...` `🏭`
4. Следуем указаниям мастера для получения идеального рецепта `🧙♂️`
Этот "Рецепт" 📜 предоставит вам все – от таблиц до триггеров. Вот так, полный скрипт базы данных готов!
Преодоление трудностей
На пути к идеальному скрипту могут встретиться препятствия:
- Если в MySQL Workbench отсутствует раздел 'Администрирование сервера', ищите функции экспорта в разделе Сервер или Управление.
- Если модель базы данных недоступна, соединение с сервером поможет обнаружить необходимую базу данных.
- Изменения в самом скрипте могут быть необходимы, в зависимости от вашего выбранного сценария развертывания.
Надежное создание скрипта
- Убедитесь, что настройки символьных наборов и сортировки согласуются с настройками вашего сервера.
- Проверьте, что хранимые процедуры и функции SQL сохраняют значения DEFINER или при необходимости измените их.
- Если вы работаете с большими базами данных, рассмотрите возможность отключения проверок FOREIGN KEY для ускорения процесса вставки данных.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик