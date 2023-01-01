Генерация C# классов из структуры SQL Server таблицы

Быстрый ответ

Для эффективного создания классов в соответствии со структурой таблиц базы данных целесообразно применять инструменты ORM, такие как Entity Framework, Hibernate или SQLAlchemy. Они автоматизируют этот процесс. В качестве альтернативы приветствуется использование запроса к INFORMATION_SCHEMA . Приведем пример для SQL Server:

SQL Скопировать код DECLARE @Table NVARCHAR(MAX) = 'YourTable'; SELECT 'public class ' + @Table + ' {' + (SELECT ' public ' + COLUMN_NAME + ' ' + DATA_TYPE + ' { get; set; }' FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS WHERE TABLE_NAME = @Table FOR XML PATH(''), TYPE).value('.', 'NVARCHAR(MAX)') + '}' FROM sys.tables WHERE name = @Table;

Поместите вместо YourTable название требуемой таблицы, и вы получите готовый шаблон класса для C#.

Настройка генерации классов: Идеальная схема

Для детальной настройки процесса генерации класса следует обратить внимание на следующие нюансы:

SQL и C#: Совместимость типов данных

Типы данных в SQL и C# не всегда взаимозаменяемы, поэтому их корректность крайне важна. Используйте конструкцию SQL CASE для динамического подбора типов в C#, учитывая возможность null-значений, которые в C# обозначаются знаком вопроса '?'.

SQL Скопировать код -- В C# знак '?' можно рассматривать как специальный модификатор.

Шаблон класса: Согласованность и ясность

Создавая шаблон класса в скрипте, вы обеспечиваете его структурную цельность, повышаете читаемость и упрощаете поддержку кода. Конвертация шаблона в класс C# позволяет без труда интегрировать его в структуру проекта.

Объединение схем: Полное представление данных

Высокосложенная структура базы данных часто включает множество взаимосвязанных таблиц и полей. Используйте SQL joins для получения данных о полях и их типах из таблиц sys.columns и sys.types , что позволит аккуратно сформировать класс C#, полностью соответствующий таблице базы данных.

SQL Скопировать код -- Объединение таблиц — удивительно мощный механизм.

Настройка под конкретные нужды: Собственные имена и типы

Модифицируйте скрипт таким образом, чтобы он соответствовал вашей системе наименования и типам данных. Применение схемы по умолчанию предоставляет дополнительные возможности для настройки.

Профессиональные инструменты для рациональной работы

Использование специализированных инструментов, таких как CodeSmith Generator или сервисов вроде sql2object.com, существенно экономит время, требуемое для преобразования SQL в C#. Применяйте T4 шаблоны или QueryFirst для интеграции SQL-запросов в C# код, создавая классы по требованию.

Преодоление языкового барьера

Имена сущностей в базах данных и классах C# подчиняются определенным правилам. Обработка пробелов, специальных символов и регистра букв позволяет преобразовать имена баз данных в корректные имена классов в C#.

Ручной подход против автоматизации

Выбор между ручным написанием кода и автоматизированным подходом определяется размером проекта, возможностью переиспользования решений и предпочтениями команды. Ручной подход делает процесс контролируемым, в то время как автоматизация обеспечивает скорость и простоту.

Визуализация

Представьте таблицу базы данных как машину, где каждая колонка — это важный механизм. Теперь эти колонки становятся атрибутами класса, преобразуясь в универсальные компоненты кода.

Трансформация структуры базы данных в продуманный набор классов позволяет последовательно разрабатывать архитектуру приложения.

Красота в деталях: Сложность и внимание к подробностям

Пространства имен: Организация и доступность

Использование пространств имен согласно структуре схемы облегчает навигацию по коду и делает его логично структурированным.

Сортировка свойств: директивы C# #region

Группирование родственных свойств с применением директивы #region упрощает чтение и поддержку громоздких классов.

csharp Скопировать код #region "Здесь свойства обретают согласованность."

Индивидуализация классов: аннотация данных

Данные аннотации подобны секретным составляющим, придающим особый вкус классам благодаря правилам валидации, настройке отображения данных и отношений, что приветствуется ORM-фреймворками, такими как Entity Framework.

