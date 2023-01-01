Форматирование чисел с двуми знаками после запятой в SQL Server

#SQL для аналитиков  #Основы SQL  #Типы данных SQL  
Быстрый ответ

Для достижения нужной точности, используйте CAST или CONVERT, чтобы преобразовать ваше число в тип DECIMAL с двуми знаками после запятой в SQL Server:

SELECT CAST(your_column AS DECIMAL(10,2)) AS precise_number
FROM your_table;

Не забывайте подставлять вместо your_column и your_table актуальные названия столбца и таблицы. Теперь ваше число будет иметь округление до двух знаков после запятой. Весьма просто, не так ли?

Выбор между DECIMAL и NUMERIC: когда важна точность

Когда вам нужна точность вычислений, выбирайте между типами данных DECIMAL и NUMERIC. В SQL Server они каждый на своем месте идентичны. Определяя их, вы задаете общее количество знаков (точность) и количество знаков после запятой (масштаб):

-- "Мне необходимо 10 знаков, при этом 2 из них после запятой, пожалуйста!"
DECIMAL(10,2)

Альтернативы форматирования

Звезда регионального форматирования: функция FORMAT

В случаях, когда необходимо соответствие определенным региональным стандартам представления числовых данных, на помощь приходит функция FORMAT:

-- "Мы стильные, мы говорим на языке региона!"
SELECT FORMAT(your_column, 'N2') AS local_number
FROM your_table;

Формат 'N2' подойдет, когда требуется отобразить число с двуми знаками после запятой в регионально предпочтительном формате. Ведь красота в деталях!

Когда необходим контроль: CAST

Когда важно контролировать преобразования типов, приходит на смену CAST:

-- "Я могу обраться как числом, но я на самом деле – строка!"
SELECT CAST(your_column AS NVARCHAR) AS disguised_number
FROM your_table;

Это особенно полезно, когда требуется объединить численные значения со строками или при подготовке данных к отображению.

Ностальгический выбор: функция STR

Скучаете по функционалу классического SQL или хотите получить больше контроля над форматом вывода числа? Дайте добро функции STR:

-- "Мне подходит старая добрая строгость формата! Для числа требуется 10 символов, 2 из которых после запятой."
SELECT STR(your_column, 10, 2) AS retro_number
FROM your_table;

Но будьте внимательны, функция STR может обрезать число, если эта длина превысит заданные параметры.

Возможные подводные камни и производительность: смотрите, прежде чем прыгать!

Округление при использовании функции CONVERT

Важно понимать, как SQL Server осуществляет округление числа до двух десятичных знаков при использовании CONVERT с DECIMAL(10,2):

-- "Округление за округлением, и SQL Server решает, каким будет результат!"
SELECT CONVERT(DECIMAL(10,2), 123.456) AS rounded_number;
-- Результат: 123.46

Этот момент стоит учитывать, если важна высокая точность расчетов.

Отдача производительности

Функция FORMAT может быть привлекательной, но она не самая быстрая. Если вас ожидает работа с большими объемами данных или вам важна скорость выполнения запросов, следует учитывать и этот аспект. Время — это ресурс!

Визуализация

Считайте, что вы проводите "финальные штрихи" над своим числом, превращая его в выразительное значение с двумя знаками после запятой:

До: Сырое и первозданное 🌊 123.456789 🌊

"Пришло время для мастерства SQL с использованием **CAST** или **CONVERT**!" ✂️✨

После: Изящный и строго сформатированный вид ✂️ 123.45 ✂️
SELECT CAST(number AS DECIMAL(10,2))
или
SELECT CONVERT(DECIMAL(10,2), number)

Помните: красота заключается в точности! SQL Server поможет в этом.

Полезные материалы

  1. CAST и CONVERT (Transact-SQL) – SQL Server | Microsoft Learn — подробное руководство по функциям CAST и CONVERT.
  2. FORMAT (Transact-SQL) – SQL Server | Microsoft Learn — углубитесь в тему форматирования строк, чисел и других типов данных в SQL Server.
  3. SQL Operators — откройте для себя возможности арифметических операторов в SQL, ключевых для точного форматирования чисел.
  4. Приоритет типов данных (Transact-SQL) | Microsoft Learn — исследуйте детали выбора типа данных в SQL Server при возможных конфликтах. Да, SQL Server отлично справится с десятичными дробями!
Виктор Ермаков

SQL-разработчик

