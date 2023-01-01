Форматирование чисел с двуми знаками после запятой в SQL Server#SQL для аналитиков #Основы SQL #Типы данных SQL
Быстрый ответ
Для достижения нужной точности, используйте
CAST или
CONVERT, чтобы преобразовать ваше число в тип
DECIMAL с двуми знаками после запятой в SQL Server:
SELECT CAST(your_column AS DECIMAL(10,2)) AS precise_number
FROM your_table;
Не забывайте подставлять вместо
your_column и
your_table актуальные названия столбца и таблицы. Теперь ваше число будет иметь округление до двух знаков после запятой. Весьма просто, не так ли?
Выбор между DECIMAL и NUMERIC: когда важна точность
Когда вам нужна точность вычислений, выбирайте между типами данных
DECIMAL и
NUMERIC. В SQL Server они каждый на своем месте идентичны. Определяя их, вы задаете общее количество знаков (точность) и количество знаков после запятой (масштаб):
-- "Мне необходимо 10 знаков, при этом 2 из них после запятой, пожалуйста!"
DECIMAL(10,2)
Альтернативы форматирования
Звезда регионального форматирования: функция FORMAT
В случаях, когда необходимо соответствие определенным региональным стандартам представления числовых данных, на помощь приходит функция
FORMAT:
-- "Мы стильные, мы говорим на языке региона!"
SELECT FORMAT(your_column, 'N2') AS local_number
FROM your_table;
Формат
'N2' подойдет, когда требуется отобразить число с двуми знаками после запятой в регионально предпочтительном формате. Ведь красота в деталях!
Когда необходим контроль: CAST
Когда важно контролировать преобразования типов, приходит на смену
CAST:
-- "Я могу обраться как числом, но я на самом деле – строка!"
SELECT CAST(your_column AS NVARCHAR) AS disguised_number
FROM your_table;
Это особенно полезно, когда требуется объединить численные значения со строками или при подготовке данных к отображению.
Ностальгический выбор: функция STR
Скучаете по функционалу классического SQL или хотите получить больше контроля над форматом вывода числа? Дайте добро функции
STR:
-- "Мне подходит старая добрая строгость формата! Для числа требуется 10 символов, 2 из которых после запятой."
SELECT STR(your_column, 10, 2) AS retro_number
FROM your_table;
Но будьте внимательны, функция
STR может обрезать число, если эта длина превысит заданные параметры.
Возможные подводные камни и производительность: смотрите, прежде чем прыгать!
Округление при использовании функции CONVERT
Важно понимать, как SQL Server осуществляет округление числа до двух десятичных знаков при использовании
CONVERT с
DECIMAL(10,2):
-- "Округление за округлением, и SQL Server решает, каким будет результат!"
SELECT CONVERT(DECIMAL(10,2), 123.456) AS rounded_number;
-- Результат: 123.46
Этот момент стоит учитывать, если важна высокая точность расчетов.
Отдача производительности
Функция
FORMAT может быть привлекательной, но она не самая быстрая. Если вас ожидает работа с большими объемами данных или вам важна скорость выполнения запросов, следует учитывать и этот аспект. Время — это ресурс!
Визуализация
Считайте, что вы проводите "финальные штрихи" над своим числом, превращая его в выразительное значение с двумя знаками после запятой:
До: Сырое и первозданное 🌊 123.456789 🌊
"Пришло время для мастерства SQL с использованием **CAST** или **CONVERT**!" ✂️✨
После: Изящный и строго сформатированный вид ✂️ 123.45 ✂️
SELECT CAST(number AS DECIMAL(10,2))
или
SELECT CONVERT(DECIMAL(10,2), number)
Помните: красота заключается в точности! SQL Server поможет в этом.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик