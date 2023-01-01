Фильтрация результатов SQL в отношениях многие-ко-многим#SQL для аналитиков #WHERE и фильтрация #JOIN (соединения таблиц)
Быстрый ответ
Для фильтрации в связях многие ко многим применяйте оператор JOIN с точно сформулированными условиями в разделе
WHERE:
SELECT main.*
FROM main_table main
JOIN junction_table junction ON main.id = junction.main_id
JOIN related_table related ON junction.related_id = related.id
WHERE related.criteria = 'заданное_значение';
Основная идея: объединение главной (
main_table), связующей (
junction_table) и сопоставляемой (
related_table) таблиц, а затем последующая фильтрация при помощи
related.criteria. Это базовый запрос для работы со связями многие ко многим.
Применение подзапросов для сложной фильтрации
В сложных случаях, когда фильтрация результатов должна производиться на основании конкретных комбинаций связей, используйте подзапросы:
SELECT student.*
FROM student
WHERE EXISTS (
SELECT 1
FROM student_club
WHERE student.id = student_club.student_id
AND club_id IN (30, 50)
GROUP BY student_id
HAVING COUNT(DISTINCT club_id) = 2
);
Данный запрос вернёт список студентов, которые одновременно являются участниками двух клубов – 30 и 50. Можно сравнить это с покупкой в двух различных магазинах одновременно. Вот оно, истинное мастерство!
Составление сложных запросов при помощи CTE
Общие табличные выражения (CTE) делают запросы понятнее и структурированнее, что крайне полезно при необходимости нескольких этапов фильтрации:
WITH student_in_club30 AS (
SELECT student_id FROM student_club WHERE club_id = 30
),
student_in_club50 AS (
SELECT student_id FROM student_club WHERE club_id = 50
)
SELECT student.*
FROM student
JOIN student_in_club30 ON student.id = student_in_club30.student_id
JOIN student_in_club50 ON student.id = student_in_club50.student_id;
Каждый блок CTE отбирает студентов конкретного клуба, а итоговое соединение JOIN находит тех, кто принадлежит сразу двум клубам. В мире SQL, CTE можно рассматривать как своего рода систему классификации.
Визуализация
Подходите к пониманию фильтрации в связях многие ко многим в SQL следующим образом:
Представьте себе шумную Железнодорожную Станцию 🚉, откуда отходят разные Железнодорожные Линии 🚆...
Железнодорожна Станция 🚉 = Основная Таблица
Железнодорожная Линия 🚆 = Связующая Таблица
Пассажиры 👨👩👧👦 = Сопоставляемые записи
Фильтрация — это процесс отбора пассажиров на основе их билетов до нужного пункта назначения 🎟️:
SELECT * FROM Station S
JOIN Line L ON S.id = L.station_id
JOIN Passenger P ON L.id = P.line_id
WHERE P.destination = 'Город ВеликийSQL';
Вуаля, перед вами отобранные и готовые к отправлению пассажиры.
Повышение эффективности запросов с помощью использования индексов
Создание индексов на внешних ключах и используемых в операторах JOIN и WHERE полях существенно ускоряет выполнение запросов, особенно когда речь идёт о больших объёмах данных.
CREATE INDEX idx_example
ON junction_table (main_id, related_id);
Таким образом, скорость запроса сильно возрастает и на выручку вам больше не понадобится костюм супергероя для достижения выдающегося результата.
Избавление от дубликатов с помощью DISTINCT
Использование ключевого слова
DISTINCT помогает избежать дублирования при выполнении
JOIN:
SELECT DISTINCT student.*
...
Важным также является использование агрегативных функций и GROUP BY для исключения повторяющихся данных из конечного набора результатов.
Учёт значений NULL и обеспечение целостности данных
Для обеспечения целостности данных убедитесь, что связующая таблица не содержит записей-сирот или значений NULL, которые могут исказить результаты.
-- Проверяем отсутствие NULL во время выполнения запроса
... ON junction.related_id = related.id AND related.id IS NOT NULL
Это защитит от ситуаций, когда сопоставление со значением
NULL приводит к декартовому произведению, и вы получаете множество несоответствующих друг другу данных.
Применение логических операторов для детализированной фильтрации
Использование оператора AND позволяет сочетать несколько условий фильтрации:
WHERE related.criteria1 = 'значение1' AND related.criteria2 = 'значение2'
Это можно сравнить с формированием команды супергероев – условия, применяемые друг за другом, образуют идеально сбалансированный набор данных.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик