Экранирование одинарной кавычки в SQL Server: верный способ

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для экранирования одинарной кавычки в SQL Server используют двойные одинарные кавычки '' . Так SQL Server понимает, что кавычка является символом, а не разделителем строк:

SQL Скопировать код -- Идем на вечеринку к O'Brien INSERT INTO party_location (address) VALUES ('O''Brien''s');

Обработка избыточных одинарных кавычек

Если в данных есть лишние одинарные кавычки, можно применить функцию REPLACE() . Она заменяет все одинарные кавычки в столбце на двойные одинарные кавычки, тем самым эффективно решая задачу их экранирования:

SQL Скопировать код -- Обработка коварных апострофов UPDATE addresses SET street = REPLACE(street, '''', '''''') WHERE street LIKE '%''%';

Мягкий способ для динамического SQL

Динамические SQL-запросы могут требовать склеивания нескольких строк. К счастью, использование CHAR(39) дает вам возможность формировать SQL-строки, исключая одинарные кавычки из итогового формата:

SQL Скопировать код -- CHAR(39) – секретный ингредиент бабушкиного SQL-рецепта DECLARE @DynamicSQL nvarchar(1000); SET @DynamicSQL = 'SELECT * FROM menu WHERE dish_name = ' + CHAR(39) + 'Fish n'' Chips' + CHAR(39) + ';'; EXEC sp_executesql @DynamicSQL;

Читаемость – важно

Читаемость SQL-скриптов исключительно важна. С помощью SET QUOTED_IDENTIFIER ON , вы можете сделать свои скрипты понятными и чистыми. Но не забудьте вернуть параметр QUOTED_IDENTIFIER в OFF, чтобы не создать проблемы для других SQL-запросов:

SQL Скопировать код -- Кто мог подумать, что в SQL можно использовать двойные кавычки? SET QUOTED_IDENTIFIER ON; SELECT * FROM authors WHERE surname = "O'Brien"; SET QUOTED_IDENTIFIER OFF;

Визуализация

Покажем это на примере текстового сообщения:

Markdown Скопировать код Обычный текст: **Привет, это я.**

Представьте, что одинарная кавычка – это символ на клавиатуре, который может исчезнуть из текста!

Markdown Скопировать код Текст SQL Server: [📲]

Чтобы гарантировать, что символ останется в нашем тексте, добавляем второй идентичный символ (еще одну одинарную кавычку):

SQL Скопировать код Безопасный текст: 'Привет, это'' я.'

Доставлено без потери символа:

Markdown Скопировать код 📲 -> Полученный текст: **Привет, это я.**

С дублированием символа на клавиатуре (одинарной кавычки), SQL Server теперь в состоянии идеально распознавать текст.

Основные методы для специфических сценариев

Играем с Unicode

В некоторых ситуациях, особенно при работе с мультиязычным контентом, может быть целесообразно или же необходимо использовать Unicode-коды для кодирования одинарной кавычки:

SQL Скопировать код -- Будь как Unicode, мой друг SELECT 'Paris' + NCHAR(39) + 's Eiffel Tower';

Выводим выражения со символом

Если нужно вывести выражение в SQL с встроенными кавычками, используйте конкатенацию:

SQL Скопировать код -- В SQL, CHAR(39) стоит своего веса в золоте PRINT 'Priority' + CHAR(39) + 's high.';

Эти методы гарантированно выводят результат без вызова ошибок.

Укрощаем двойные кавычки

В некоторых сценариях допустимо использование двойных кавычек для строковых литералов:

SQL Скопировать код -- Даем пропуск двойным кавычкам SET QUOTED_IDENTIFIER OFF; EXEC('SELECT * FROM boroughs WHERE name = "King''s Landing"'); SET QUOTED_IDENTIFIER ON;

Это делает SQL-команды более понятными. Однако будьте осторожны, так как это может повлиять на другие SQL-выражения или настройки базы данных.

