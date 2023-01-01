Доступ к админке в SQL Server: как добавить права
Быстрый ответ
Чтобы получить права администратора на локальном экземпляре SQL Server, перезагрузите его в режиме одного пользователя (Single-User Mode), добавив
-m; в параметры запуска. Подключитесь через SQL Server Management Studio (SSMS), используя аутентификацию Windows. Это даст вам временные права администратора. Далее выполните команду T-SQL:
ALTER SERVER ROLE sysadmin ADD MEMBER [Ваше имя пользователя Windows];
Замените
[Ваше имя пользователя Windows] на ваше фактическое имя пользователя в операционной системе Windows. Верните экземпляр к нормальному режиму работы, удалив
-m; из параметров запуска и перезагрузив SQL Server. Теперь у вас есть полные административные права.
Пошаговое руководство по получению административных прав
Остановка SQL Server: ваш первый шаг к расширению полномочий
Остановите экземпляр SQL Server для перевода его в режим обслуживания. В командной строке введите:
net stop mssqlserver
Перезапустите SQL Server в режиме одного пользователя:
sqlservr -m"SQLCMD"
Теперь у вас есть исключительный доступ для выполнения необходимых действий.
Использование SQLCMD: прямой путь к управлению ролями
В режиме одного пользователя используйте
sqlcmd для прямого соединения с сервером. Добавьте свою учетную запись в роль sysadmin, выполнив команду:
sqlcmd -E -S .\SQLEXPRESS
1> ALTER SERVER ROLE [sysadmin] ADD MEMBER [<<ДОМЕН\ИМЯ_ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ>>];
2> GO
Теперь у вас есть права доступа высшего уровня. Не забудьте поставить точку с запятой перед
GO.
Повышение уровня безопасности: ответственность находящегося у руля
Соблюдайте принципы безопасности, предоставляя административные права локальным администраторам. Используйте надежные пароли и следуйте правилам безопасности. После предоставления прав администратора верните SQL Server в обычный рабочий режим.
Возвращение к многопользовательскому режиму: завершение пути к расширению полномочий
Получив административные права, запустите SQL Server без параметра
-m, используя "SQL Server Configuration Manager" или командную строку:
net start mssqlserver
Убедитесь, что SQL Server Agent не работает в режиме одного пользователя, чтобы избежать возможных проблем.
Напоминаем: лишние точки с запятой после
GO в SQL не допускаются, так же как неприемлем ананас на пицце.
Визуализация
Визуализируйте себя как капитана (👤), который нуждается в ключе (🔑) для открытия сундука с сокровищами, симболизирующего SQL Server (🗃️), расположенного на вашем корабле (🚢).
Ваш путь к ключу в SQL выглядит так:
EXEC sp_addsrvrolemember 'ваш_логин', 'sysadmin';
👤 -> 🔑 -> 🗃️ Сегодня вы – пират на своем корабле, завтра – абсолютный владелец мира SQL.
Теперь, вы обладаете главным ключом к SQL Server. Вершите свои дела с полной уверенностью в своих силах!
Получение и углубление своих административных привилегий
Уверенность в актуальности своих знаний
Новые версии SQL Server могут иметь свои особенности в вопросах безопасности, но ваш опыт остается ценным, даже если вы работали с более старыми версиями, такими как SQL Server 2008 R2.
Отказ от радикальных решений в пользу компетентных
Не спешите переустанавливать SQL Server при возникновении проблем с доступом. В большинстве случаев это ненужно и не требуется для выполнения стандартных процедур, таких как назначение прав администратора. Ваши лучшие помощники – T-SQL и SSMS.
Преимущества управления через учетную запись Windows
Локальные администраторы Windows имеют доступ к управлению сервером SQL Server. Важно не забывать о безопасности операций, осуществляемых из привилегированных учетных записей.
Используйте общедоступные знания и ресурсы
Сеть Интернет богата полезной информацией: подробные инструкции, готовые командные наборы для назначения административных прав, а также ценные советы других пользователей, которые могут помочь вам получить необходимые привилегии через SSMS.
Полезные материалы
- Серверные роли – SQL Server | Microsoft Learn — информация о настройке серверных ролей в SQL Server.
- Как подключиться к локальному экземпляру SQL Server 2008 Express – Stack Overflow — советы сообщества по подключению и предоставлению административных прав.
- Как сбросить пароль SA в SQL Server – SQLServerCentral — пошаговые инструкции по сбросу пароля SA, если доступ к системе вам закрыт.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик