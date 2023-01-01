Доступ к админке в SQL Server: как добавить права

Быстрый ответ

Чтобы получить права администратора на локальном экземпляре SQL Server, перезагрузите его в режиме одного пользователя (Single-User Mode), добавив -m; в параметры запуска. Подключитесь через SQL Server Management Studio (SSMS), используя аутентификацию Windows. Это даст вам временные права администратора. Далее выполните команду T-SQL:

ALTER SERVER ROLE sysadmin ADD MEMBER [Ваше имя пользователя Windows];

Замените [Ваше имя пользователя Windows] на ваше фактическое имя пользователя в операционной системе Windows. Верните экземпляр к нормальному режиму работы, удалив -m; из параметров запуска и перезагрузив SQL Server. Теперь у вас есть полные административные права.

Пошаговое руководство по получению административных прав

Остановка SQL Server: ваш первый шаг к расширению полномочий

Остановите экземпляр SQL Server для перевода его в режим обслуживания. В командной строке введите:

net stop mssqlserver

Перезапустите SQL Server в режиме одного пользователя:

sqlservr -m"SQLCMD"

Теперь у вас есть исключительный доступ для выполнения необходимых действий.

Использование SQLCMD: прямой путь к управлению ролями

В режиме одного пользователя используйте sqlcmd для прямого соединения с сервером. Добавьте свою учетную запись в роль sysadmin, выполнив команду:

sqlcmd -E -S .\SQLEXPRESS 1> ALTER SERVER ROLE [sysadmin] ADD MEMBER [<<ДОМЕН\ИМЯ_ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ>>]; 2> GO

Теперь у вас есть права доступа высшего уровня. Не забудьте поставить точку с запятой перед GO .

Повышение уровня безопасности: ответственность находящегося у руля

Соблюдайте принципы безопасности, предоставляя административные права локальным администраторам. Используйте надежные пароли и следуйте правилам безопасности. После предоставления прав администратора верните SQL Server в обычный рабочий режим.

Возвращение к многопользовательскому режиму: завершение пути к расширению полномочий

Получив административные права, запустите SQL Server без параметра -m , используя "SQL Server Configuration Manager" или командную строку:

net start mssqlserver

Убедитесь, что SQL Server Agent не работает в режиме одного пользователя, чтобы избежать возможных проблем.

Напоминаем: лишние точки с запятой после GO в SQL не допускаются, так же как неприемлем ананас на пицце.





Ваш путь к ключу в SQL выглядит так:

SQL Скопировать код EXEC sp_addsrvrolemember 'ваш_логин', 'sysadmin';





Получение и углубление своих административных привилегий

Уверенность в актуальности своих знаний

Новые версии SQL Server могут иметь свои особенности в вопросах безопасности, но ваш опыт остается ценным, даже если вы работали с более старыми версиями, такими как SQL Server 2008 R2.

Отказ от радикальных решений в пользу компетентных

Не спешите переустанавливать SQL Server при возникновении проблем с доступом. В большинстве случаев это ненужно и не требуется для выполнения стандартных процедур, таких как назначение прав администратора. Ваши лучшие помощники – T-SQL и SSMS.

Преимущества управления через учетную запись Windows

Локальные администраторы Windows имеют доступ к управлению сервером SQL Server. Важно не забывать о безопасности операций, осуществляемых из привилегированных учетных записей.

Используйте общедоступные знания и ресурсы

Сеть Интернет богата полезной информацией: подробные инструкции, готовые командные наборы для назначения административных прав, а также ценные советы других пользователей, которые могут помочь вам получить необходимые привилегии через SSMS.

