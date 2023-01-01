Добавление строки к результату запроса SQL с UNION#SQL для аналитиков #Основы SQL #UNION / UNION ALL
Быстрый ответ
Для добавления новой строки в результат SQL-запроса вам потребуется использовать команду UNION ALL в совокупности с дополнительным SELECT, где указываются необходимые значения. При этом числовые значения и типы данных столбцов должны совпадать:
SELECT * FROM your_table
UNION ALL
SELECT 'Постоянное значение', 0, 'Альтернативное значение' -- Важно, чтобы столбцы соответствовали вашей таблице (your_table)
'Постоянное значение', 0, 'Альтернативное значение' нужно заменить на конкретные значения, число и типы которых совпадают со столбцами в your_table.
Выбор между UNION и UNION ALL
Необходимо помнить разницу между
UNION и
UNION ALL:
UNION автоматически исключает дублирующиеся строки, в то время как
UNION ALL сохраняет все строки, идентичные и дублирующие. Вот несколько рекомендаций:
- Используйте
UNIONдля получения уникальных результатов и для исключения повторяющихся данных.
- Если важно сохранить дубликаты, в этом случае имеет смысл использовать
UNION ALL, что также увеличит производительность из-за отсутствия необходимости в отсеивании уникальных записей.
Комбинирование статической и динамической информации
Если вы хотите добавить строки с данными, полученными из других запросов или таблиц, помимо постоянных значений, пользуйтесь тем же подходом:
SELECT column1, column2 FROM your_table
UNION ALL
SELECT some_value, (SELECT MAX(column2) FROM your_table) -- Совмещение статической и динамической информации
Подстройка типов данных
При использовании
UNION или
UNION ALL нужно убедиться, что типы данных каждого столбца совместимы. Например, чтобы сопоставить integer и varchar, потребуется приведение типов:
SELECT CAST(casting_col1 AS varchar), casting_col2 FROM your_table
UNION ALL
SELECT 'Текст', CAST(12345 AS varchar) -- Избегайте смешения несовместимых типов
Таким образом вы обеспечите корректную обработку данных в результирующем наборе.
Визуализация
Представьте себе, что результат вашего запроса — это команда (👩💼👨💻👩💻), а вы хотите добавить к ней стажёра (👨🎓).
SELECT * FROM Team; -- Получаем действующих членов команды
Задача сводится к тому, чтобы интегрировать стажёра в команду, не изменяя уже существующие данные о команде.
Было: 👩💼👨💻👩💻
Стало: 👩💼👨💻👩💻 + 👨🎓
Чтобы включить стажёра в состав команды, мы используем
UNION ALL:
SELECT * FROM Team
UNION ALL
SELECT 'ИмяСтажера' AS Name, 'Стажер' AS Role, 0 AS ExperienceYrs, NULL AS Salary; -- Вклад в команду вносит новый член!
Благодаря
UNION ALL, HR-менеджеру не составит труда добавить к команде нового сотрудника. Теперь наша команда в полном составе!
Совместимость с SQL Server и Oracle
В помощи SQL Server добавление строки с постоянными значениями можно выполнить следующим образом:
SELECT * FROM your_table
UNION ALL
SELECT 'ЗначениеA', 'ЗначениеB', 'ЗначениеC'; -- Прямое добавление значений, подобно витаминному уколу
В Oracle применяется специфический запрос
FROM DUAL для этой же цели:
SELECT * FROM your_table
UNION ALL
SELECT 'ЗначениеA', 'ЗначениеB', 'ЗначениеC' FROM DUAL; -- Oracle всегда выбирает свой путь
DUAL в Oracle — это специальная таблица, которая содержит одну запись и столбец и встроена во все базы данных Oracle.
Полезные материалы
- Язык запросов SQLite: INSERT — Официальная документация по команде INSERT в SQLite.
- Оператор SQL UNION — Подробное руководство по SQL UNION, включая примеры объединения результатов выборок.
Эти две ссылки подобраны за их полноту и применимость в контексте добавления данных и объединения результатов выборок в SQL.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик