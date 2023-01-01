Добавление строки к результату запроса SQL с UNION

Быстрый ответ

Для добавления новой строки в результат SQL-запроса вам потребуется использовать команду UNION ALL в совокупности с дополнительным SELECT, где указываются необходимые значения. При этом числовые значения и типы данных столбцов должны совпадать:

SQL Скопировать код SELECT * FROM your_table UNION ALL SELECT 'Постоянное значение', 0, 'Альтернативное значение' -- Важно, чтобы столбцы соответствовали вашей таблице (your_table)

'Постоянное значение', 0, 'Альтернативное значение' нужно заменить на конкретные значения, число и типы которых совпадают со столбцами в your_table.

Выбор между UNION и UNION ALL

Необходимо помнить разницу между UNION и UNION ALL : UNION автоматически исключает дублирующиеся строки, в то время как UNION ALL сохраняет все строки, идентичные и дублирующие. Вот несколько рекомендаций:

Используйте UNION для получения уникальных результатов и для исключения повторяющихся данных.

для получения и для исключения повторяющихся данных. Если важно сохранить дубликаты, в этом случае имеет смысл использовать UNION ALL , что также увеличит производительность из-за отсутствия необходимости в отсеивании уникальных записей.

Комбинирование статической и динамической информации

Если вы хотите добавить строки с данными, полученными из других запросов или таблиц, помимо постоянных значений, пользуйтесь тем же подходом:

SQL Скопировать код SELECT column1, column2 FROM your_table UNION ALL SELECT some_value, (SELECT MAX(column2) FROM your_table) -- Совмещение статической и динамической информации

Подстройка типов данных

При использовании UNION или UNION ALL нужно убедиться, что типы данных каждого столбца совместимы. Например, чтобы сопоставить integer и varchar, потребуется приведение типов:

SQL Скопировать код SELECT CAST(casting_col1 AS varchar), casting_col2 FROM your_table UNION ALL SELECT 'Текст', CAST(12345 AS varchar) -- Избегайте смешения несовместимых типов

Таким образом вы обеспечите корректную обработку данных в результирующем наборе.

Визуализация

Представьте себе, что результат вашего запроса — это команда (👩‍💼👨‍💻👩‍💻), а вы хотите добавить к ней стажёра (👨‍🎓).

SQL Скопировать код SELECT * FROM Team; -- Получаем действующих членов команды

Задача сводится к тому, чтобы интегрировать стажёра в команду, не изменяя уже существующие данные о команде.

Markdown Скопировать код Было: 👩‍💼👨‍💻👩‍💻 Стало: 👩‍💼👨‍💻👩‍💻 + 👨‍🎓

Чтобы включить стажёра в состав команды, мы используем UNION ALL :

SQL Скопировать код SELECT * FROM Team UNION ALL SELECT 'ИмяСтажера' AS Name, 'Стажер' AS Role, 0 AS ExperienceYrs, NULL AS Salary; -- Вклад в команду вносит новый член!

Благодаря UNION ALL , HR-менеджеру не составит труда добавить к команде нового сотрудника. Теперь наша команда в полном составе!

Совместимость с SQL Server и Oracle

В помощи SQL Server добавление строки с постоянными значениями можно выполнить следующим образом:

SQL Скопировать код SELECT * FROM your_table UNION ALL SELECT 'ЗначениеA', 'ЗначениеB', 'ЗначениеC'; -- Прямое добавление значений, подобно витаминному уколу

В Oracle применяется специфический запрос FROM DUAL для этой же цели:

SQL Скопировать код SELECT * FROM your_table UNION ALL SELECT 'ЗначениеA', 'ЗначениеB', 'ЗначениеC' FROM DUAL; -- Oracle всегда выбирает свой путь

DUAL в Oracle — это специальная таблица, которая содержит одну запись и столбец и встроена во все базы данных Oracle.

