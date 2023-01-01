Добавление составного первичного ключа в таблицу MySQL

Быстрый ответ

Создание составного первичного ключа выполнимо с помощью команды ALTER TABLE , применяя параметр ADD CONSTRAINT . Заготовка SQL-запроса следующая, где слова table , key_name , columnA и columnB заменяются соответствующими значениями:

SQL
ALTER TABLE table ADD CONSTRAINT key_name PRIMARY KEY (columnA, columnB);

Комбинация columnA и columnB становится уникальным идентификатором указанной таблицы.

Работа с предыдущими ключами: несложная, но важная часть

Пред началом установки нового составного первичного ключа удостоверьтесь, что в таблице отсутствуют другие ключи, способные вызвать конфликты. Ранее установленный первичный ключ можно удалить, применив запрос:

SQL
ALTER TABLE table DROP PRIMARY KEY;

По удалению существующего ключа можно приступить к добавлению нового составного. Имейте в виду, что уникальность идентификации записей в таблице обеспечивается именно комбинацией столбцов.

Когда ваши ключи открывают новые возможности

Если первичный ключ используется как внешний в других таблицах, прежде чем изменять составной ключ, следует удалить эти связи внешнего ключа:

SQL
ALTER TABLE other_table DROP FOREIGN KEY fk_name;

После изменения первичного ключа важно правильно организовать внешние ключи с учетом новой структуры.

О производительности: один трон — одному королю

Порядок колонок в составном ключе оказывает существенное влияние на производительность. Индексация осуществляется последовательно, поэтому столбцы, наиболее часто используемые в запросах, следует размещать в начале:

SQL
ALTER TABLE table ADD CONSTRAINT key_name PRIMARY KEY (columnA, columnB);

При создании вторичного ключа может пригодиться поле AUTO_INCREMENT .

Все ключи на места: уникальность комбинаций

Если вы сомневаетесь в уникальности комбинации столбцов columnA и columnB , рекомендуется выполнить проверку, чтобы предотвратить возникновение дубликатов.

Дополнительные способы: ограничения на уникальность

В некоторых случаях ограничение UNIQUE CONSTRAINT будет более оптимальным решением, чем использование первичного ключа. Такое ограничение позволяет создать уникальную комбинацию, не присваивая ей статус первичного ключа:

SQL
ALTER TABLE table ADD CONSTRAINT constraint_name UNIQUE (columnA, columnB);

Именование ключей: системности в добавку

Следует давать ограничениям осмысленные названия для упрощения их редактирования и избегания путаницы:

SQL
ALTER TABLE table ADD CONSTRAINT pk_table_columnA_columnB PRIMARY KEY (columnA, columnB);

Префикс pk_ служит обозначением первичного ключа, затем следуют название таблицы и столбцов.

Возможные трудности на пути

Большие составные ключи: проблемы управления

Работа с таблицами, имеющими большое количество столбцов, может усложнять процесс управления. Периодически проводите анализ и нормализацию данных для поддержания систематизированности.

Операции соединения: сложность запросов

С ростом числа столбцов в ключе усложняются выражения JOIN , и это может отрицательно сказаться на производительности и читаемости кода. Тебе потребуется находить баланс между нормализацией данных и удобством формулировки запросов.

Целостность данных: сохранение порядка и структуры

Внесение изменений в первичные ключи может индуцировать каскадные операции обновления или удаления, что нежелательно для структуры данных. Прежде чем вносить изменения, создавай резервные копии.

