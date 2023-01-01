Добавление составного первичного ключа в таблицу MySQL#MySQL / MariaDB #PRIMARY KEY #Ограничения (Constraints)
Быстрый ответ
Создание составного первичного ключа выполнимо с помощью команды
ALTER TABLE, применяя параметр
ADD CONSTRAINT. Заготовка SQL-запроса следующая, где слова
table,
key_name,
columnA и
columnB заменяются соответствующими значениями:
ALTER TABLE table
ADD CONSTRAINT key_name PRIMARY KEY (columnA, columnB);
Комбинация
columnA и
columnB становится уникальным идентификатором указанной таблицы.
Работа с предыдущими ключами: несложная, но важная часть
Пред началом установки нового составного первичного ключа удостоверьтесь, что в таблице отсутствуют другие ключи, способные вызвать конфликты. Ранее установленный первичный ключ можно удалить, применив запрос:
ALTER TABLE table
DROP PRIMARY KEY;
По удалению существующего ключа можно приступить к добавлению нового составного. Имейте в виду, что уникальность идентификации записей в таблице обеспечивается именно комбинацией столбцов.
Когда ваши ключи открывают новые возможности
Если первичный ключ используется как внешний в других таблицах, прежде чем изменять составной ключ, следует удалить эти связи внешнего ключа:
ALTER TABLE other_table
DROP FOREIGN KEY fk_name;
После изменения первичного ключа важно правильно организовать внешние ключи с учетом новой структуры.
О производительности: один трон — одному королю
Порядок колонок в составном ключе оказывает существенное влияние на производительность. Индексация осуществляется последовательно, поэтому столбцы, наиболее часто используемые в запросах, следует размещать в начале:
ALTER TABLE table ADD CONSTRAINT key_name PRIMARY KEY (columnA, columnB);
При создании вторичного ключа может пригодиться поле
AUTO_INCREMENT.
Все ключи на места: уникальность комбинаций
Если вы сомневаетесь в уникальности комбинации столбцов
columnA и
columnB, рекомендуется выполнить проверку, чтобы предотвратить возникновение дубликатов.
Дополнительные способы: ограничения на уникальность
В некоторых случаях ограничение
UNIQUE CONSTRAINT будет более оптимальным решением, чем использование первичного ключа. Такое ограничение позволяет создать уникальную комбинацию, не присваивая ей статус первичного ключа:
ALTER TABLE table
ADD CONSTRAINT constraint_name UNIQUE (columnA, columnB);
Именование ключей: системности в добавку
Следует давать ограничениям осмысленные названия для упрощения их редактирования и избегания путаницы:
ALTER TABLE table
ADD CONSTRAINT pk_table_columnA_columnB PRIMARY KEY (columnA, columnB);
Префикс
pk_ служит обозначением первичного ключа, затем следуют название таблицы и столбцов.
Возможные трудности на пути
Большие составные ключи: проблемы управления
Работа с таблицами, имеющими большое количество столбцов, может усложнять процесс управления. Периодически проводите анализ и нормализацию данных для поддержания систематизированности.
Операции соединения: сложность запросов
С ростом числа столбцов в ключе усложняются выражения
JOIN, и это может отрицательно сказаться на производительности и читаемости кода. Тебе потребуется находить баланс между нормализацией данных и удобством формулировки запросов.
Целостность данных: сохранение порядка и структуры
Внесение изменений в первичные ключи может индуцировать каскадные операции обновления или удаления, что нежелательно для структуры данных. Прежде чем вносить изменения, создавай резервные копии.
Полезные материалы
Алина Карпова
инженер по данным