Добавление 1 дня к дате в MySQL с использованием функции now()

Быстрый ответ

Нужны данные по завтрашнему дню? MySQL предложит вам простое решение:

SQL Скопировать код SELECT NOW() + INTERVAL 1 DAY;

Как следствие, к текущим дате и времени будут добавлены 24 часа, и вы мгновенно попадете в будущее.

Работа только с датой

Если вас интересует исключительно дата без указания времени? Воспользуйтесь следующим кодом:

SQL Скопировать код SELECT CURDATE() + INTERVAL 1 DAY;

В результате вы получите дату на следующий день со временем, установленным на начало суток.

Справляемся со сложностями календаря

Не принимайте на себя сложную задачу самостоятельного расчёта дат и возможных ошибок из-за перехода между месяцами и годами. Например:

SQL Скопировать код # Точное преобразование с 28 февраля на 1 марта SELECT '2022-02-28' + INTERVAL 1 DAY;

Пользуйтесть встроенными функциями, они качественно учесть високосные года и количество дней в месяцах.

Мощная функция DATE_ADD

Если вы испытываете сложности в расчёте дат, обратите внимание на мощный инструмент:

SQL Скопировать код SELECT DATE_ADD(NOW(), INTERVAL 1 DAY);

DATE_ADD позволяет датировать события с легкостью, переходя границы календаря.

Работа с 'date' и 'data'

Если у вас имеются колонки 'date' или 'data', используйте следующий синтаксис:

SQL Скопировать код SELECT `date` FROM your_table;

Обратные кавычки (`) помогут избежать конфликтов с зарезервированными словами.

Указание колонок при вставке данных

При вставке данных всегда указывайте соответствующие колонки:

SQL Скопировать код INSERT INTO your_table (column1, `date`) VALUES ('value1', NOW() + INTERVAL 1 DAY);

Это обеспечит вас от ошибок и гарантирует, что каждое значение будет на своем месте.

Чёткость при работе с 'VALUES'

По возможности укажите значения в явном виде при применении VALUES :

SQL Скопировать код INSERT INTO your_table (column1, `date`) VALUES ('value1', CURDATE() + INTERVAL 1 DAY);

Это сделает код понятнее в будущем и упростит его отладку.

INTERVAL и UNIT: Настраиваемая арифметика дат

Используя INTERVAL и UNIT, вы сможете настраивать даты с небывалой точностью:

SQL Скопировать код # Хотите почувствовать себя старше на два месяца? SELECT CURDATE() + INTERVAL 2 MONTH;

Это действительно удобный способ получить точный результат.

Изучение документации

Углубленное знакомство с документацией по MySQL неотъемлемая часть в изучении данного языка запросов.

Ключ к успешному запросу в точности синтаксиса

Безупречно составленный запрос похож на виртуозно настроенный музыкальный инструмент, где каждое звено работает без сбоев, и каждый компонент находится на своем месте.

MySQL и регистр символов

В MySQL выполнение команд независит от регистра символов: будь то DAY , day или dAY . Команда будет исполнена в любом случае:

SQL Скопировать код # Планируете пойти завтра на вечеринку? SELECT '2022-12-31' + INTERVAL 1 DaY; # Запомните, что слоны на вечеринке – это не законно!

Арифметика дат и ее трудности

Зависимость от арифметических операций при работе с датами? У MySQL на это есть ответ:

SQL Скопировать код # День високосного года? Не вопрос! SELECT '2022-02-28' + INTERVAL 1 DAY;

Так что положитесь на его функционал, и вам не придется делать сложных вычислений.

Соблюдение единообразия форматов

В мире MySQL ценится согласованность форматов. Соблюдение единых правил избавит вас от неприятных сюрпризов:

SQL Скопировать код # Возвращение Бэтмена – 20 июля 2022 года SELECT STR_TO_DATE('07,20,2022', '%m,%d,%Y') + INTERVAL 1 DAY; # Спойлер: в фильме появляется Робин

Строгое следование форматам – это залог успешной работы.

Визуализация

now() + INTERVAL 1 DAY также можно представить как машину времени:

Markdown Скопировать код 🕒 (Сейчас) ➜ 🕓 (Через час) ➜ 🕔 (Через два часа) ➜ 🕖 (И вот уже завтра)

Мы словно проходим сквозь время, ступая в завтрашний день.

Как SQL работает в реальном мире

Контроль циклов выставления счетов

Точное отслеживание дат следующего выставления счетов:

SQL Скопировать код UPDATE accounts SET next_billing_date = LAST_DAY(NOW()) + INTERVAL 1 DAY WHERE id = 1; # Такой точности позавидует даже Призрак Рождества будущего

Создание уведомлений и напоминаний

Будьте всегда осведомлены о предстоящих событиях, не полагаясь исключительно на свою память:

SQL Скопировать код SELECT * FROM events WHERE event_date = CURDATE() + INTERVAL 1 DAY; # Это безошибочное решение всегда быть подготовленным

Анализ данных и формирование отчётов

Представьте сравнение данных изо дня в день:

SQL Скопировать код SELECT today_stats.*, yesterday_stats.* FROM statistics AS today_stats JOIN statistics AS yesterday_stats ON today_stats.date = yesterday_stats.date + INTERVAL 1 DAY; # Это помогает оценить обширности изменений в пределах одного дня

