Добавление 1 дня к дате в MySQL с использованием функции now()
Быстрый ответ
Нужны данные по завтрашнему дню? MySQL предложит вам простое решение:
SELECT NOW() + INTERVAL 1 DAY;
Как следствие, к текущим дате и времени будут добавлены 24 часа, и вы мгновенно попадете в будущее.
Работа только с датой
Если вас интересует исключительно дата без указания времени? Воспользуйтесь следующим кодом:
SELECT CURDATE() + INTERVAL 1 DAY;
В результате вы получите дату на следующий день со временем, установленным на начало суток.
Справляемся со сложностями календаря
Не принимайте на себя сложную задачу самостоятельного расчёта дат и возможных ошибок из-за перехода между месяцами и годами. Например:
# Точное преобразование с 28 февраля на 1 марта
SELECT '2022-02-28' + INTERVAL 1 DAY;
Пользуйтесть встроенными функциями, они качественно учесть високосные года и количество дней в месяцах.
Мощная функция DATE_ADD
Если вы испытываете сложности в расчёте дат, обратите внимание на мощный инструмент:
SELECT DATE_ADD(NOW(), INTERVAL 1 DAY);
DATE_ADD позволяет датировать события с легкостью, переходя границы календаря.
Работа с 'date' и 'data'
Если у вас имеются колонки 'date' или 'data', используйте следующий синтаксис:
SELECT `date` FROM your_table;
Обратные кавычки (`) помогут избежать конфликтов с зарезервированными словами.
Указание колонок при вставке данных
При вставке данных всегда указывайте соответствующие колонки:
INSERT INTO your_table (column1, `date`) VALUES ('value1', NOW() + INTERVAL 1 DAY);
Это обеспечит вас от ошибок и гарантирует, что каждое значение будет на своем месте.
Чёткость при работе с 'VALUES'
По возможности укажите значения в явном виде при применении
VALUES:
INSERT INTO your_table (column1, `date`) VALUES ('value1', CURDATE() + INTERVAL 1 DAY);
Это сделает код понятнее в будущем и упростит его отладку.
INTERVAL и UNIT: Настраиваемая арифметика дат
Используя INTERVAL и UNIT, вы сможете настраивать даты с небывалой точностью:
# Хотите почувствовать себя старше на два месяца?
SELECT CURDATE() + INTERVAL 2 MONTH;
Это действительно удобный способ получить точный результат.
Изучение документации
Углубленное знакомство с документацией по MySQL неотъемлемая часть в изучении данного языка запросов.
Ключ к успешному запросу в точности синтаксиса
Безупречно составленный запрос похож на виртуозно настроенный музыкальный инструмент, где каждое звено работает без сбоев, и каждый компонент находится на своем месте.
MySQL и регистр символов
В MySQL выполнение команд независит от регистра символов: будь то
DAY,
day или
dAY. Команда будет исполнена в любом случае:
# Планируете пойти завтра на вечеринку?
SELECT '2022-12-31' + INTERVAL 1 DaY;
# Запомните, что слоны на вечеринке – это не законно!
Арифметика дат и ее трудности
Зависимость от арифметических операций при работе с датами? У MySQL на это есть ответ:
# День високосного года? Не вопрос!
SELECT '2022-02-28' + INTERVAL 1 DAY;
Так что положитесь на его функционал, и вам не придется делать сложных вычислений.
Соблюдение единообразия форматов
В мире MySQL ценится согласованность форматов. Соблюдение единых правил избавит вас от неприятных сюрпризов:
# Возвращение Бэтмена – 20 июля 2022 года
SELECT STR_TO_DATE('07,20,2022', '%m,%d,%Y') + INTERVAL 1 DAY;
# Спойлер: в фильме появляется Робин
Строгое следование форматам – это залог успешной работы.
Визуализация
now() + INTERVAL 1 DAY также можно представить как машину времени:
🕒 (Сейчас) ➜ 🕓 (Через час) ➜ 🕔 (Через два часа) ➜ 🕖 (И вот уже завтра)
Мы словно проходим сквозь время, ступая в завтрашний день.
Как SQL работает в реальном мире
Контроль циклов выставления счетов
Точное отслеживание дат следующего выставления счетов:
UPDATE accounts SET next_billing_date = LAST_DAY(NOW()) + INTERVAL 1 DAY WHERE id = 1;
# Такой точности позавидует даже Призрак Рождества будущего
Создание уведомлений и напоминаний
Будьте всегда осведомлены о предстоящих событиях, не полагаясь исключительно на свою память:
SELECT * FROM events WHERE event_date = CURDATE() + INTERVAL 1 DAY;
# Это безошибочное решение всегда быть подготовленным
Анализ данных и формирование отчётов
Представьте сравнение данных изо дня в день:
SELECT today_stats.*, yesterday_stats.*
FROM statistics AS today_stats
JOIN statistics AS yesterday_stats ON today_stats.date = yesterday_stats.date + INTERVAL 1 DAY;
# Это помогает оценить обширности изменений в пределах одного дня
Виктор Ермаков
SQL-разработчик