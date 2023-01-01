Декларация и использование переменных в MySQL: примеры#SQL для аналитиков #Основы SQL #MySQL / MariaDB
Быстрый ответ
Переменную в MySQL можно определить с помощью команды
SET вот так:
SET @var := 'value';
Также для этой цели можно использовать
SELECT:
SELECT 'value' INTO @var;
Теперь переменная
@var содержит значение
'value'.
Область видимости: сеансовые переменные против локальных переменных
В MySQL существуют сеансовые переменные и локальные переменные.
Сеансовые переменные: @var
Сеансовые переменные уникальны для каждого соединения. Для объявления и присваивания значения сеансовой переменной можно использовать команды
SET или
SELECT.
SET @my_var := 'session value';
Символ
@ ставится перед именем сеансовой переменной.
Локальные переменные: var
Локальные переменные ограничены областью видимости хранимых процедур или блоков
BEGIN ... END. Для объявления локальной переменной используется ключевое слово
DECLARE, и, в отличие от сеансовых переменных, префикс
@ тут не применяется.
BEGIN
DECLARE local_var VARCHAR(100);
SET local_var = 'local value';
END;
Локальные переменные видимы только в блоке их объявления.
Использование настроек сервера с помощью SET GLOBAL/SESSION
Установка параметров сервера во время работы выполняется командами
SET GLOBAL или
SET SESSION.
SET GLOBAL max_connections = 500;
SET SESSION sql_mode = 'TRADITIONAL';
Настройки сервера можно просмотреть с помощью
SHOW VARIABLES или запросить значение конкретной переменной через
SELECT @@var_name.
Работа с пользовательскими переменными
Пользовательские переменные связаны с текущим соединением. Их типизация слабо сформализована, что делает их удобными для использования в различных операциях.
Прямое присвоение значений
Значение переменной можно установить с помощью
SET:
SET @var = 'value';
Присвоение значений через SELECT
Значения также можно присваивать через
SELECT:
SELECT 'value' INTO @var_name;
Сохранение результатов запросов
Результаты запроса SELECT можно сохранить в переменной:
SELECT column INTO @var FROM table WHERE condition;
Использование переменных в условии WHERE
Переменные удобно использовать в условии
WHERE для создания динамических фильтров:
SET @id = 5;
SELECT * FROM table WHERE id = @id;
Обработка NULL значений
Для обработки
NULL значений используйте функцию
IFNULL(@var, default_value):
SET @might_be_null := NULL;
SELECT IFNULL(@might_be_null, "Значение по умолчанию");
Использование переменных в триггерах
Переменные также применяются в триггерах для обновления полей:
CREATE TRIGGER trigger_name
BEFORE UPDATE ON table_name
FOR EACH ROW
BEGIN
SET NEW.column_name = @var_name;
END;
Визуализация
Создание переменной в MySQL можно представить как построение невидимого сундука:
SET @my_secret = 'treasure';
Чтобы увидеть содержимое сундука:
SELECT @my_secret;
Каждая сеансовая переменная – это некий именной невидимый сундука в мире SQL.
Продвинутые советы
Некоторые дополнительные приемы могут оказаться полезными при решении сложных задач.
Присваивание значений нескольким переменным
Объявить и присвоить значения сразу нескольким переменным можно c помощью одного выражения:
SET @a = 10, @b = @a + 5, @c = @b * @a;
Подготовленные выражения
В подготовленных выражениях разрешается использовать пользовательские переменные для создания динамических SQL-запросов:
SET @s = 'SELECT SQRT(POW(?, 2) + POW(?, 2)) AS гипотенуза';
PREPARE stmt FROM @s;
SET @a = 3;
SET @b = 4;
EXECUTE stmt USING @a, @b;
Совершенствование JOIN
Становится важным обратить внимание на использование переменных в JOIN, чтобы исключить полное сканирование таблиц:
SELECT *
FROM tbl JOIN (
SELECT @rownum := @rownum + 1 AS ранг, results.*
FROM (SELECT @rownum := 0) r, tbl
WHERE condition1
ORDER BY col1
) results USING (col2)
WHERE results.ранг = tbl.ранг;
Виктор Ермаков
SQL-разработчик