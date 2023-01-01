Декларация и использование переменных в MySQL: примеры

Быстрый ответ

Переменную в MySQL можно определить с помощью команды SET вот так:

SET @var := 'value';

Также для этой цели можно использовать SELECT :

SELECT 'value' INTO @var;

Теперь переменная @var содержит значение 'value' .

Область видимости: сеансовые переменные против локальных переменных

В MySQL существуют сеансовые переменные и локальные переменные.

Сеансовые переменные: @var

Сеансовые переменные уникальны для каждого соединения. Для объявления и присваивания значения сеансовой переменной можно использовать команды SET или SELECT .

SET @my_var := 'session value';

Символ @ ставится перед именем сеансовой переменной.

Локальные переменные: var

Локальные переменные ограничены областью видимости хранимых процедур или блоков BEGIN ... END . Для объявления локальной переменной используется ключевое слово DECLARE , и, в отличие от сеансовых переменных, префикс @ тут не применяется.

BEGIN DECLARE local_var VARCHAR(100); SET local_var = 'local value'; END;

Локальные переменные видимы только в блоке их объявления.

Использование настроек сервера с помощью SET GLOBAL/SESSION

Установка параметров сервера во время работы выполняется командами SET GLOBAL или SET SESSION .

SET GLOBAL max_connections = 500; SET SESSION sql_mode = 'TRADITIONAL';

Настройки сервера можно просмотреть с помощью SHOW VARIABLES или запросить значение конкретной переменной через SELECT @@var_name .

Работа с пользовательскими переменными

Пользовательские переменные связаны с текущим соединением. Их типизация слабо сформализована, что делает их удобными для использования в различных операциях.

Прямое присвоение значений

Значение переменной можно установить с помощью SET :

SET @var = 'value';

Присвоение значений через SELECT

Значения также можно присваивать через SELECT :

SELECT 'value' INTO @var_name;

Сохранение результатов запросов

Результаты запроса SELECT можно сохранить в переменной:

SELECT column INTO @var FROM table WHERE condition;

Использование переменных в условии WHERE

Переменные удобно использовать в условии WHERE для создания динамических фильтров:

SET @id = 5; SELECT * FROM table WHERE id = @id;

Обработка NULL значений

Для обработки NULL значений используйте функцию IFNULL(@var, default_value) :

SET @might_be_null := NULL; SELECT IFNULL(@might_be_null, "Значение по умолчанию");

Использование переменных в триггерах

Переменные также применяются в триггерах для обновления полей:

CREATE TRIGGER trigger_name BEFORE UPDATE ON table_name FOR EACH ROW BEGIN SET NEW.column_name = @var_name; END;

Визуализация

Создание переменной в MySQL можно представить как построение невидимого сундука:

SET @my_secret = 'treasure';

Чтобы увидеть содержимое сундука:

SELECT @my_secret;

Каждая сеансовая переменная – это некий именной невидимый сундука в мире SQL.

Продвинутые советы

Некоторые дополнительные приемы могут оказаться полезными при решении сложных задач.

Присваивание значений нескольким переменным

Объявить и присвоить значения сразу нескольким переменным можно c помощью одного выражения:

SET @a = 10, @b = @a + 5, @c = @b * @a;

Подготовленные выражения

В подготовленных выражениях разрешается использовать пользовательские переменные для создания динамических SQL-запросов:

SET @s = 'SELECT SQRT(POW(?, 2) + POW(?, 2)) AS гипотенуза'; PREPARE stmt FROM @s; SET @a = 3; SET @b = 4; EXECUTE stmt USING @a, @b;

Совершенствование JOIN

Становится важным обратить внимание на использование переменных в JOIN, чтобы исключить полное сканирование таблиц:

SELECT * FROM tbl JOIN ( SELECT @rownum := @rownum + 1 AS ранг, results.* FROM (SELECT @rownum := 0) r, tbl WHERE condition1 ORDER BY col1 ) results USING (col2) WHERE results.ранг = tbl.ранг;

